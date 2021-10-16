مجد الكروم: استفزاز ومداهمة الشرطة لقاعات الأفراح إلى أين؟

شهدت مجد الكروم، في الأيام الأخيرة، حالة من الاستياء والتذمر إزاء استفزازات عناصر الشرطة واقتحاماتها المتكررة لقاعات الأفراح بحجة "شكاوى حول انزعاج سكان مدينة كرميئيل المجاورة من الضجيج الصادر من حفلات الزفاف".

وفي سياق متصل، أصدرت الشرطة أمرا بإغلاق قاعة المرجان في مدخل مجد الكروم واعتقال 3 أشخاص تواجدوا في المكان، ولاحقا أطلق سراح اثنين منهم وإبقاء الأخير رهن الاعتقال، وبعد ذلك أصدرت المحكمة في حيفا قرارا يقضي بتجميد أمر إغلاق القاعة بعد جلسة استمرت لساعات، أمس الجمعة.

وحسب المعلومات الواردة، فإن عناصر الشرطة يقومون بمداهمة قاعات الأفراح في مجد الكروم بشكل يومي خصوصًا بعد تفوهات والشكوى التي تقدم بها رئيس بلدية كرميئيل، موشيه كونينسكي، بأنه لن يسمح بإجراء الأعراس والاحتفالات مع موسيقى بصوت عال في القرى العربية المحاذية لكرميئيل، وخصوصًا في مجد الكروم، بسبب تذمر بعض المواطنين اليهود من حي "غبعات رام" القريب من مجد الكروم وليس بعيدا عن متنزه مجد الكروم وقاعة المرجان في القرية.

وفي أعقاب ذلك، عقد المجلس المحلي واللجنة الشعبية في مجد الكروم جلسة أمس، الجمعة، تقرر خلالها مقاطعة المجلس المحلي لجلسات مع الشرطة في شتى المجالات، بالإضافة إلى عقد اجتماع بمشاركة رؤساء السلطات المحلية في منطقة الشاغور واتخاذ الخطوات اللازمة ضد استفزازات الشرطة.

سليم صليبي

وبهذا الصدد، قال رئيس مجلس محلي مجد الكروم، سليم صليبي، لـ"عرب 48" إنه "تقرر في جلسة الأمس دراسة القيام بخطوات احتجاجية ردا على استفزازات الشرطة ومداهمتها لقاعات الأفراح، إبراق رسالة لمركز الشرطة بوقف ومقاطعة جلساتها معنا ودعوة رؤساء السلطات المحلية في منطقة الشاغور للتعاون المشترك في هذه القضية".

وأضاف أن "رئيس بلدية كرميئيل ادعى وقدم شكوى للشرطة حول انزعاج سكان المدينة من حفلات الزفاف والمفرقعات، وهذا لم يفاجئنا بسبب إدراكنا لمواقفه".

واستهجن صليبي "تدخل الشرطة السريع بعناصرها المعززة في هذه القضية وهذا ما لم نره حتى الآن من قبلها في كبح جماح ظاهرة العنف والجريمة المستفحلة في المجتمع العربي".

وختم صليبي بالقول إننا "في هذه المرحلة نقوم باتخاذ وسائل ضغط على الشرطة حتى توقف استفزازاتها واقتحاماتها لقاعات الأفراح، وبدورنا سنقوم بدعم خطوات اللجنة الشعبية في حال قررت تصعيد الاحتجاج في هذه القضية".

عز الدين بدران

وبدوره، ذكر عضو مجلس مجد الكروم واللجنة الشعبية، عز الدين بدران، لـ"عرب 48" أننا "قررنا التواجد بشكل يومي في قاعات الأفراح ومن بينها المرجان التي تتعرض لمداهمة واستفزاز من قبل عناصر الشرطة".

وأضاف أن "خطواتنا في هذا الخصوص مرتبطة بسلوك الشرطة، فإن لم تكف عن استفزازاتها ومداهماتها لقاعات الأفراح فبدون شك سنصعد ونوسع وتيرة احتجاجاتنا".