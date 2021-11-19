عرابة: "الحملة على المحال التجارية تقوض الاقتصاد المحلي" 

تواصل الشرطة الإسرائيلية فرض مخالفات وغرامات باهظة وأوامر إغلاق لمحال تجارية في عرابة البطوف، وصفها عدد من الأهالي بأنها "عدوانية" و"غير مسبوقة" في المدينة.

وأكدت بلدية عرابة أن "جهاز الشرطة يشن هجمة شرسة منظمة ومبرمجة ضد مصالح عرابة، وبالتنسيق وبدعم الوحدة القطرية، ويقوم بتحرير المخالفات الإدارية والغرامات المالية الباهظة وإصدار أوامر إغلاق لبعض المصالح التجارية لأسباب غير منطقية، وبأسلوب همجي وبربري ومناف للقانون".

ويخشى أصحاب المحال التجارية الحديث عما يتعرضون له، خشية الانتقام منهم، ووثق شريط فيديو التقطته إحدى كاميرات المراقبة تصرفات استفزازية من قبل عدد من أفراد الشرطة تجاه صاحب محل تجاري، يخشى من الانتقام منه إثر نشره، وفي حالة أخرى آثر مواطن الصمت إزاء اعتقال ابنه القاصر (16 عاما) لمجرد قرب سيارة الشرطة والتقاط صورة، ثم حبسه منزليا لثلاثة أيام، وفي حالة أخرى رفض صاحب محل تجاري الحديث عن إغلاق محله لفترة بسبب عدم توفر غطاء لإحدى الآلات، وكذا أيضا فضّل أصحاب محال تجارية الصمت خشية أن تنتقم منهم الشرطة، وبدت حالة من الخوف على عدد من أصحاب المحال الذين قابلناهم، إذ فضلوا عدم الظهور في الإعلام "لا من قريب ولا من بعيد"، لئلا تلاحقهم وتصعّد من تضييقاتها عليهم.

موسى نصار (عرب 48)

وقال صاحب مكتب للسياحة في الشارع الرئيس في عرابة، موسى نصار، لـ"عرب 48" إنه "لم يسبق للشرطة أن وصلت إلى مكتبنا هنا، ونحن لسنا ضد تطبيق القانون، ولكننا ضد التمييز في تطبيق القانون".

وأضاف أنه "لا يعقل أن يفرض ويطبق القانون علينا بما لا نطيق في وقت تحظى البلدات اليهودية بحرية مطلقة في العمل والتطور. ما نتعرض له يندرج ضمن السياسات العامة في الدولة الهادفة إلى خنق البلدات العربية في كانتونات ضيقة وإبقاء المجتمع العربي دون تطور".

منظر عام لعرابة البطوف (عرب 48)

وقال أحد المواطنين في عرابة، أحمد نصار، لـ"عرب 48" إنه "عايشت شكلا مغايرا من المخالفات، فلقد تلقيت مخالفات وغرامات قدرها 93 ألف شيكل على المنزل رغم أنني في مسار ترخيصه، وسبق لهم فرض مخالفات على البيت، كما حضر ذلك الشرطي إلينا وأنا في بيت طور البناء وهو يعود لأخي، ونحن في مرحلة بناء واق من الأعمدة لشرفة مستديرة واستدعى وزارة العمل وفرض علي مخالفة قدرها 20400 شيكل، ومثلها للبيت المجاور، وهي حملة غريبة من نوعها فهو يأتي جاهزا لفرض المخالفات، فمثلا يأتي إلى مكان وهو يرافق مراقبي وزارة العمل أو غيرها من الوزارات ثم يحرر المخالفات وهي تكون عادة جاهزة".

رئيس بلدية عرابة: "نطالب بوقف هذه الممارسات الوقحة"

وقال رئيس بلدية عرابة، عمر نصار، لـ"عرب 48" إن "حملة المداهمات التي تقوم بها الشرطة على المحال التجارية بمرافقة مندوبين عن جهات حكومية ورسمية كوزارة العمل ووزارة الصحة وسلطة الضرائب وغيرها، لا تتم بالتنسيق مع السلطة المحلية إطلاقًا".

عمر نصار

وأكد أنه "فوجئنا بها كما فوجئ أصحاب المحال التجارية أنفسهم، وتوجهنا إلى الشرطة معربين عن رفضنا هذه الطريقة الفظة التي يتوجه بها الشرطيون إلى أصحاب المحال التجارية، وسنتوجه إلى نائب وزير الأمن الداخلي بوقف هذه الممارسات الوقحة".

وختم رئيس البلدية بالقول إن "هذه الحملة تشمل عدة قرى ومدن عربية، ولا تقتصر على عرابة فقط. الشرطة تتذرع بأنها تقوم بحملة جدية لمكافحة الجريمة وغسل الأموال في المجتمع العربي، ولكن هذه الذرائع لا تنطلي على أحد، ونحن نعرف كل المعرفة أن المحال التي تعرضت لهجوم الشرطة في عرابة لا علاقة لها ولأصحابها بما تدعيه الشرطة".