من يوقف جرائم القتل في الناصرة؟

تسود مدينة الناصرة أجواء من القلق والاستياء بسبب انعدام الأمن الشخصي وازدياد أعمال العنف والجريمة، إذ قُتل ثلاثة أشخاص بينهم رضيع وأصيب آخرون في جرائم إطلاق النار، خلال أسبوع واحد.

وشيّع عدد من الأهالي في الناصرة، مساء أمس الأربعاء، جثماني ضحيتي جريمة القتل التي شهدتها المدينة، عصر الثلاثاء، فراس هيب (33 عاما) وطفله فارس البالغ من العمر عامين ونصف.

ولا تزال الناصرة تعيش حالة من الصدمة في أعقاب جريمتي القتل اللتين أوقعتا ثلاثة قتلى من أبناء المدينة، بينهم طفل لم يتجاوز عامه الثالث خلال الأسبوع الأخير. وقد جاء صوت الرصاص ليخترق أجواء الاحتفالات التي تعيشها الناصرة منذ أسبوعين، وتعكر صفو هذه الأجواء وتحوّلها إلى حزن وقلق وخوف من المستقبل.

حصدت جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم أرواح 104 أشخاص، بينهم أربعة أطفال و12 امرأة.

خيمة العزاء بالناصرة

وفي السياق، قال رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، إن "الجريمة في الناصرة وفي البلدات العربية تجاوزت كل الخطوط الحمراء بمقتل أب وابنه الصغير الذي لم يتجاوز العامين والنصف برصاصات قاتلة، عصر يوم الثلاثاء وفي وضح النهار".

وأضاف أن "الناصرة، مدينة المحبة والأصالة، فقدت كذلك قبل أسبوع شابا في مقتبل العمر برصاصات غادرة في وضح النهار وقبلها شابين من أبناء الناصرة".

وأكد أنه "ننظر بقلق إلى ما وصلت إليه الحال، فكل طفل أو شاب أو مواطن هو ابننا جميعا. الطفولة تقتل في وضح النهار وبرصاص الإجرام الأعمى وتقتل معها القيم والأخلاق والتقاليد المتوارثة التي كانت تسود مجتمعنا".

وتساءل رئيس البلدية "أين الشرطة من كل ذلك، أين المؤسسات الحكومية التي تعنى بالأمن والأمان، وكيف يمكن لهذا الوضع أن يستمر على هذا المنوال؟".

موقع الجريمة بالناصرة

وبدوره اتهم خالد هيب، الذي فقد ابنه فراس وحفيده الطفل فارس، الشرطة بـ"التخاذل والتقصير".

وحمّلت بلدية الناصرة الشرطة والوزارات والحكومة ومؤسسات الدولة مسؤولية تفاقم الجريمة في المجتمع العربي، وطالبت بـ"وضع قضية العنف على أجندتها اليومية ومعالجتها بشكل فوري، فالأوضاع لم تعد تحتمل التأجيل، والجريمة باتت تضرب في كل مكان وأصبحت الشغل الشاغل للمواطنين العرب في كل قرية ومدينة".

وطالبت بلدية الناصرة "الحكومة، بأجهزتها ذات الصلة، بإعادة الأمن والأمان للمواطن لكي يعيش يومه دون خوف أو رعب وبأمن، ذلك أن الأمن هو حق مشروع لكل مواطن.

وقال الوالد الثاكل إن "الشرطة تعرف كل شيء، لكنها لا تفعل أي شيء لمنع الجريمة في المجتمع العربي".

وعن ملابسات الجريمة، قال هيب إنه "عند ساعات عصر الثلاثاء، وبينما كنت في بيتي في حي كرم الصاحب بمدينة الناصرة، سمعت صوت إطلاق نار أعقبه صوت صراخ زوجة ابني فهرعت إلى المكان ووجدت ابني فارس يحتضن طفله وكلاهما ملقيان على الأرض بينما كان الطفل الثاني لفراس البالغ من العمر سنة ونصف داخل السيارة ولم يصب بأذى. وتبين أن الجريمة وقعت أمام منزل العائلة حين كان فراس يعيد طفليه من الحضانة إلى البيت".

وفي حين صرحت الشرطة بأن الجريمة وقعت على خلفية "نزاع بين عصابات الجريمة"، فإن هيب فند هذا الادعاء وقال إن ابنه "ليس من أصحاب السوابق الجنائية ولا علاقة اه بعصابات الجريمة"، ولذلك فإنه يشعر بالصدمة. ووجه هيب أصابع الاتهام للشرطة.

ووجه الأهالي نقدا لاذعا لجهاز الشرطة التي تظهر عجزا وقلة حيلة وعدم جدية إزاء التعامل مع الجرائم في المجتمع العربي.

وقد أعادت جريمة القتل التي وقعت في الناصرة إلى الأذهان، جريمة قتل الطفل عمار حجيرات، (4 سنوات) من بئر المكسور، والتي اهتزت لها البلاد في حينه، وكان الطفل حجيرات قد أصيب برصاص "طائش" أمام أعين والدته التي رافقته إلى حديقة للألعاب في القرية مطلع العام الجاري.

وأعرب محمد حجيرات والد الطفل عمار عن أسفه لانتشار السلاح بهذه الكميات الكبيرة في أيدي المواطنين، وقال إنه لدى بلوغهما نبأ الجريمة في الناصرة، كنت مع زوجتي عائشة في المستشفى لإجراء فحوصات، وقال إن زوجته أجهشت بالبكاء حين علمت بمقتل الطفل في ظروف مشابهة لمقتل طفلها عمار.