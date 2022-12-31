حوادث الطرق: 112 عربيا لقوا مصارعهم في العام 2022

لقي 348 شخصا من البلاد بينهم 112 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع منذ مطلع العام 2022 ولغاية الآن.

ويستدل من المعطيات أن 105 أشخاص بينهم 20 عربيا لقوا مصارعهم دهسا، فيما لقي 77 شخصا بينهم 35 عربيا مصارعهم في حوادث دراجات نارية في العام 2022.

وطرأ انخفاض بـ14 ضحية مقارنة بالعام السابق، حيث لقي 362 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق بالعام 2021.

وتبين من المعطيات أن 96 شخصا لقوا مصارعهم دهسا في العام 2021، مقارنة بـ82 شخصا لقوا مصارعهم في حوادث الدهس في العام 2020، و89 في العام 2019.

ولقي 85 شخصا مصارعهم في حوادث دراجات نارية عام 2021، فيما لقي 68 شخصا مصارعهم في حوادث دراجات نارية عام 2020، و65 ضحية في العام 2019.

ومما يذكر أن آخر ضحايا حوادث العام 2022 لغاية الآن، كان الطفل عمر جبر أحمد عيد أبو القيعان (4 سنوات)، إثر تعرضه للدهس في ساحة منزله ببلدة حورة في منطقة النقب، جنوبي البلاد، ظهر السبت.

وتشهد منطقة النقب، على وجه التحديد، حوادث دهس متكررة يكون ضحاياها من الأطفال.

ولقي 98 طفلا وفتى من البلاد نصفهم من المجتمع العربي من جيل الولادة وحتى سن 17 عاما مصارعهم من جراء حوادث غير متعمدة خلال العام 2022، أي ما يعادل 3.1 حالة وفاة لكل 100 ألف ولد؛ وفقا لمعطيات نشرتها مؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد.

وتطرق تقرير "بطيرم" إلى أهم مسببات الوفاة لدى الأطفال والأولاد خلال العام 2022، حيث جاء في المرتبة الأولى حوادث الطرق التي كانت مسؤولة عن وفاة 38% من مجمل حالات الوفاة، أما حالات الغرق فكانت مسؤولة عن 16% من حالات الوفاة و6% من حالات الوفاة كانت بسبب الحرائق.