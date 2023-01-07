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أم الفحم: مشاركة واسعة تحيي مناسبة "يوم الشهيد الفلسطيني"

تاريخ النشر: 07/01/2023 - 16:41

أم الفحم: مشاركة واسعة تحيي مناسبة "يوم الشهيد الفلسطيني"
جانب من الحضور في النشاط (تصوير عرب 48)
تحرير: طارق طه
أمير علي بويرات أمير علي بويرات

شارك مئات الأشخاص، اليوم السبت، بمناسبة "يوم الشهيد الفلسطيني" في مدينة أم الفحم، وذلك تخليدا لأرواح شهداء مدينة أم الفحم وشهداء فلسطين عامة، وشهد النشاط مشاركة واسعة من أهالي المدينة ومنطقة وادي عارة.

واستشهد في مدينة أم الفحم منذ عام 1936 وحتى 1948 قرابة 40 شهيدا من مدينة أم الفحم، ومنذ النكبة وحتى هبة الكرامة عام 2021 أكثر من 10 شهداء من مدينة أم الفحم، حسب وذلك حسب لجنة أحياء ذكرى شهداء أم الفحم واللجون المهجرة.

ونظمت الفعالية لجنة إحياء ذكرى شهداء أم الفحم واللجون، اللجنة الشعبية في أم الفحم، ولجنة اللجون، مجموعة الرواية الفلسطينية بالتعاون مع الحراك الفحماوي الموّحد.

ومن ضمن النشاط، نُظّم معرض فني يضم مجموعة لوحات للشهداء الفلسطينيين، بالإضافة إلى أسماء شهداء مدينة أم الفحم منذ عام 1936 وحتى عام 1948، ومنذ عام 1948 وحتى هبة الكرامة عام 2021.

ويُشار إلى أنه منذ النكبة وإلى اليوم، قدم الشعب الفلسطيني أكثر من 100 ألف شهيد، من أجل نيل حريته والبقاء على أرضه، دفاعا عن مقدساته وبيوته وأسراه، وردا على اعتداءات الاحتلال.

بودكاست عرب 48

#يوم الشهيد الفلسطيني
#أم الفحم
#فعالية لإحياء يوم الشهيد الفلسطيني

أم الفحم: مشاركة واسعة تحيي مناسبة "يوم الشهيد الفلسطيني"

أم الفحم: مشاركة واسعة تحيي مناسبة "يوم الشهيد الفلسطيني"

أم الفحم: مشاركة واسعة تحيي مناسبة "يوم الشهيد الفلسطيني"

أم الفحم: مشاركة واسعة تحيي مناسبة "يوم الشهيد الفلسطيني"

أم الفحم: مشاركة واسعة تحيي مناسبة "يوم الشهيد الفلسطيني"

أم الفحم: مشاركة واسعة تحيي مناسبة "يوم الشهيد الفلسطيني"

أم الفحم: مشاركة واسعة تحيي مناسبة "يوم الشهيد الفلسطيني"

أم الفحم: مشاركة واسعة تحيي مناسبة "يوم الشهيد الفلسطيني"

أم الفحم: مشاركة واسعة تحيي مناسبة "يوم الشهيد الفلسطيني"

أم الفحم: مشاركة واسعة تحيي مناسبة "يوم الشهيد الفلسطيني"

أم الفحم: مشاركة واسعة تحيي مناسبة "يوم الشهيد الفلسطيني"

أم الفحم: مشاركة واسعة تحيي مناسبة "يوم الشهيد الفلسطيني"

أم الفحم: مشاركة واسعة تحيي مناسبة "يوم الشهيد الفلسطيني"

أم الفحم: مشاركة واسعة تحيي مناسبة "يوم الشهيد الفلسطيني"

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