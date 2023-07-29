حوادث الطرق: مصرع 54 شخصا من المجتمع العربي منذ مطلع العام

أسفرت حوادث الطرق منذ مطلع العام وحتى الآن عن مصرع 54 شخصا من المجتمع العربي، فيما أصيب المئات بجروح متفاوتة.

لقي 54 شخصا من المجتمع العربي مصارعهم فيما أصيب مئات آخرون في حوادث الطرق التي وقعت في شوارع البلاد منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن.

وأظهرت معطيات سلطة الأمان على الطرق في البلاد، انخفاض حصيلة ضحايا حوادث الطرق بالمجتمع العربي بنسبة 17% مقارنة مع العام الماضي.

وبيّنت المعطيات أن بين الضحايا العرب هذا العام 9 أشخاص لقوا مصارعهم في حوادث أثناء ركوبهم دراجات نارية، بالإضافة إلى 4 ضحايا آخرين أثناء ركوبهم دراجات هوائية.

إلى ذلك، لقي 13 شخصا مصارعهم من جراء تعرضهم لحوادث دهس.

وكانت آخر ضحايا حوادث الطرق لغاية الآن امرأة (59 عاما) من بلدة طوبا الزنغرية والتي لقيت مصرعها السبت في حادث طرق بين سيارتين على شارع 804 الواصل بين عرابة ووادي سلامة.

والليلة الماضية، لقي الشاب عبد الرحمن عادل أبو رياض، في العشرينيات من عمره، مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة خلال ركوبه دراجة نارية في مدينة اللد.

ومما يذكر أن 115 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

وفي سياق متصل، يستدل من تقرير جديد أصدرته جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر)، حديثا، أن السائقين الشباب ممن دون سن الرابعة والعشرين من المجتمع العربي هم الأكثر ارتكابا لحوادث الطرق القاتلة.

وتبين من التقرير أنه خلال الأعوام 2013 - 2022 شهدت شوارع البلاد نحو 25 ألف حادث طرق تسبب في وقوعها سائقون شبان عرب.

ودعت الجمعية وزارة المواصلات إلى إقرار "الخطة القطرية للأمان على الطرق" وإنقاذ حياة البشر خصوصا السائقين من فئة الشباب.