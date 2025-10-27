معاناة معتقلي هبة الكرامة: "حرقوا يدي بمياه ساخنة".. وأم من طمرة تروي وجع اللقاء

عقدت المحكمة العليا بالقدس، اليوم، جلسة للنظر في الالتماس المُقدَّم من طاقم الدفاع عن الشبان الثلاثة من مدينة طمرة: بهاء أبو الهيجاء (25 عامًا)، ومحمد غانم أبو الهيجاء (23 عامًا)، ومحمد هشام أبو رومي (23 عامًا)، المعتقلين

عُقدت صباح اليوم، الاثنين، في المحكمة العليا بالقدس جلسة للنظر في الالتماس المُقدَّم من طاقم الدفاع عن الشبان الثلاثة من مدينة طمرة: بهاء أبو الهيجاء (25 عامًا)، ومحمد غانم أبو الهيجاء (23 عامًا)، ومحمد هشام أبو رومي (23 عامًا)، المعتقلين على خلفية مشاركتهم في أحداث "هبة الكرامة" التي اندلعت في أيار/ مايو 2021.

تأتي الجلسة بعد أن كانت المحكمة المركزية في حيفا قد أصدرت يوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 أحكامًا بالسجن الفعلي لمدة سبع سنوات بحق الشبان الثلاثة، بعد إدانتهم بتهمة "تنفيذ عمل إرهابي متعمد على خلفية قومية ومعاداة اليهود". ويسعى طاقم الدفاع من خلال الالتماس إلى تخفيف الأحكام أو إلغائها بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على اعتقال الشبان الثلاثة.

بعد منعٍ استمر لعامين، كشفت السيدة نور أبو الهيجا والدة أحد معتقلي هبّة الكرامة، محمد غانم أبو الهيجا من طمرة عن آثار حروق بالمياه الساخنة على يديّ ابنها خلال جلسة في المحكمة العليا، وسط تدهور صحي وقيود مشددة على الزيارات والعلاج داخل السجون الإسرائيلية.



أمّ تلتقي ابنها بعد مرور عامين: "كنت خائفة من لحظة اللقاء أكثر من قرار المحكمة"

في حديثٍ لـ"عرب 48" عبّرت نور أبو الهيجاء، والدة المعتقل محمد غانم أبو الهيجاء، عن مشاعرها خلال جلسة المحكمة ولقائها بابنها لأول مرة منذ عامين.

تقول الأم بصوتٍ يختلط فيه الصبر بالألم: "الحمد لله، صبرنا من رب العالمين. أكثر ما كنت خائفة منه ليس قرار المحكمة، بل كيف سأرى ابني بعد انقضاء سنتين. لم أره منذ اعتقاله، وكنت أتساءل طوال الوقت كيف ستكون حاله، وهل ما زال قويًّا كما أعرفه؟!".

وتتابع أنه "عندما رأيته، فوجئت بأنه واقف على رجليه، صامد وقوي. بالعكس، هو من رفع معنوياتي وقال لي: 'يمّا لا تخافي، نحن بخير'. كلامه مدني بالقوة وجعلني أتمسك أكثر بالصبر والإيمان".

لكن ما رأته الأم في يدي ابنها حوّل فرحتها إلى صدمة مؤلمة، ووصفت الموقف بقولها: "عندما رفع يده، لاحظت أن يديه محروقتان. سألته: ما الذي جرى لك؟ فأجابني بهدوء: حرقوا يدي بالمياه الساخنة".

تابعت الأم: "كنت مصدومة، لكنني تماسكت حتى لا أزيد وجعه".

"يُمنعون من العلاج والزيارات.. ونحن نصبر بالدعاء"

تؤكد نور أبو الهيجاء أن ابنها وبقية الأسرى يعانون من ظروف قاسية داخل السجن، تشمل الإهمال الطبي وسوء المعاملة، وتقول: "ابني يعاني من مرض جلدي بسبب قلة النظافة، ولا يُسمح بدخول العلاج بسهولة. الأسرى يُهانون ويُجَوَّعون، لكنهم صامدون ويواجهون كل ذلك بالإيمان".

نور أبو الهيجاء وجيهان أبو رومي والدتا المعتقلين محمد أو الهيجاء ومحمد أبو رومي

وأضافت أنّ الزيارات والمحاماة تتعرض للتقييد والتأجيل بشكل متكرر: "آخر زيارة كانت في شهر تموز/ يوليو، ومنذ ذلك الوقت يُلغون كل الزيارات تقريبًا. حتى المحامي لم يُسمح له بالدخول أكثر من مرة. أبلغونا بتحديد زيارة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر، ثم ألغوها قبل يوم واحد فقط، وحددوا أخرى في شهر كانون الأول/ ديسمبر. عندما التقيت ابني اليوم، أول سؤال طرحه عليّ كان: 'يما ليه المحامي ما فات لعندي؟'، لأنه بحاجة له فعلًا".

وتؤكد الأم أنه "رغم كل هذا، الحمد لله، نحن نتوكل على الله، نحن الأمهات نصبر ونقوّي بعضنا بالدعاء وبالقرآن، ونوصي أبناءنا أن يبقوا صامدين، وهم يقضون وقتهم في تلاوة القرآن، وهذا ما يطمئننا من الداخل".

أمهات المعتقلين: "الصبر طريقنا والقهر لا يُنسى"

توضح نور أبو الهيجاء أن معاناة الأمهات لا تقلّ عن معاناة الأبناء داخل السجون، فهنّ يعشن حالة انتظار طويلة ومؤلمة: "نعيش على أمل أن نراهم بخير. نحاول أن نبقى قويات، لكن القهر في داخلنا لا يزول. نتمسك بالصبر لأن الله وحده القادر على أن يخفف عنا".

أميمة أبو الهيجاء والدة المعتقل بهاء أبو الهيجاء

تفاصيل الأحكام وخلفيات الاعتقال

اعتُقل الشبان الثلاثة خلال شهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو 2021 على خلفية مشاركتهم في أحداث هبة الكرامة، وهي احتجاجات اندلعت في البلدات العربية داخل أراضي 1948 ضد العدوان على غزة واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد، في شهر أيار/ مايو 2021.

وقد اعتُقل محمد غانم أبو الهيجاء يوم 20 أيار/ مايو 2021، وبهاء أبو الهيجاء يوم 25 من الشهر ذاته، بينما اعتُقل محمد هشام أبو رومي يوم 5 حزيران/ يونيو 2021.

قضى محمد غانم أبو الهيجاء ومحمد هشام أبو رومي 11 شهرًا في الحبس المنزلي، في حين أمضى بهاء أبو الهيجاء ثمانية أشهر في الحبس المنزلي، قبل أن يدخلوا السجن في آب/ أغسطس 2022.

ومن بين المعتقلين الآخرين من طمرة على خلفية الأحداث نفسها، إبراهيم مريح الذي حُكم عليه بالسجن خمس سنوات يوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، ومصطفى عوّاد (23 عامًا) الذي أصدرت المحكمة المركزية في حيفا حكمًا بسجنه ثماني سنوات يوم 18 حزيران/ يونيو 2023، بعد إدانته بتهم "الإرهاب" و"الاعتداء على مستوطن من متسبيه أفيف".

المعتقل بهاء أبو الهيجاء في قاعة المحكمة

وكان عوّاد قد أُفرج عنه بشروط مقيّدة في آذار/ مارس 2022 تضمنت إبعاده عن طمرة، ووضع قيد إلكتروني على يده، وإيداع كفالات مالية قدرها 25 ألف شيكل من والده، إضافة إلى كفالة ثلاثة أشخاص بمبلغ قدره 100 ألف شيكل لكل منهم في حال خرق الشروط، قبل أن يُعاد اعتقاله في شباط/ فبراير 2023 بعد أن أدانته المحكمة بالتهم التي نسبتها إليه النيابة.

"ننتظر العدالة.. لكننا متوكلون على الله"

تختتم نور أبو الهيجاء حديثها بكلمات تختصر سنوات من الوجع والصبر: "الحمد لله رب العالمين على كل حال. نحن متوكلون على الله، ونطالب فقط بالعدل والرحمة. أولادنا صابرون وصامدون، ونحن ندعو الله أن يفرّج عنهم ويقوّيهم. أملنا بالعدالة لا ينطفئ، لأننا نؤمن أن الحق لا بد أن يظهر في النهاية".

أما هاشم أبو رومي، عمّ المعتقل محمد أبو رومي، فأوضح في حديثه لـ"عرب 48" أنّ العائلة شاهدت محمد عبر تطبيق "زوم" بعد ثلاث سنوات من انقطاع الرؤية، وأكد أنّه "بدا أكثر نضجًا وتغيّرًا".

وأشار إلى أنّ "اللقاء كان صعبًا ومؤلمًا لأن والديه لم يرياه منذ اعتقاله"، معتبرًا أنّ "الحكم عليه كان ظالمًا، إذ لم يكن يستحق سبع سنوات من السجن لمشاركته في مظاهرة وهو في الثامنة عشرة من عمره". كما أعرب عن أمله بأن يتم تخفيف الحكم قريبًا، قائلاً إنّ "لديه إحساسًا إيجابيًا بأن المحكمة قد تعدّل القرار".

هاشم أبو رومي، عمّ المعتقل محمد أبو رومي

أما المحامي أحمد مصالحة، الموكّل بالدفاع عن المعتقل بهاء أبو الهيجاء، فأوضح أنّه قدّم الالتماس قبل عامين، لكنه تأجّل بسبب الأوضاع الأمنية.

وبيّن أن الجلسة الأخيرة كانت إيجابية، مشيرًا إلى أن "القضية تختلف عن غيرها، لأن المعتقلين شباب صغار ليست لديهم سوابق ولا انتماءات تنظيمية".