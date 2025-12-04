دراسة حديثة: خطر حوادث العمل يرتفع 23% في الحر الشديد

كشفت دراسة حديثة عن ارتفاع خطر حوادث العمل بنسبة 23% خلال موجات الحر الشديد، ما دفع وزارة العمل إلى دراسة فرض "استراحة تبريد" إلزامية للعمال في فترات الذروة، بهدف الحد من الإصابات وتعزيز شروط الأمان في أماكن العمل.

كشفت دراسة بحثية حديثة أُجريت بالتعاون بين مركز "ركاز" للبحوث الاجتماعية في جمعية الجليل - الجمعيّة القطريّة العربيّة للبحوث والخدمات الصّحيّة ووزارة العمل، عن وجود علاقة طردية بين ارتفاع مؤشرات الإجهاد الحراري وزيادة حوادث العمل في قطاع البناء، حيث يرتفع خطر الإصابة بنسبة تصل إلى 23% في الأيام التي تشهد إجهاداً حرارياً شديداً.

استناداً إلى عمل المقر في الوزارة المستمر لمدة 4 سنوات ونتائج هذه الدراسة، التي حللت بيانات تمتد لـ19 عاماً، أصدرت وزارة العمل مسوّدة أنظمة جديدة تهدف إلى حماية العمال في مجالات البنى التحتية مثل فتح الشوارع، تتضمن منح استراحة إلزامية لمدة 15 دقيقة مقابل كل ساعة عمل خلال الأيام التي يسجل فيها مؤشر الإجهاد الحراري مستويات مرتفعة.

نتائج بحثية مقلقة: الخطر يمتد لثلاثة أيام!

الدراسة التي أجرتها الباحثة د. إيناس كيال طربيه، مديرة "ركاز" للبحوث الاجتماعية، بالشراكة مع ران كوهين، نائب مفتش العمل الرئيسي في وزارة العمل، اعتمدت على تقاطع بيانات سجل الإصابات في الوزارة مع بيانات خدمة الأرصاد الجوية خلال المواسم الحارة للفترة ما بين 2006 و2024.

وأظهرت النتائج حقائق رقمية هامة:

هنالك علاقة طردية: مع كل ارتفاع بوحدة واحدة في مؤشر الإجهاد الحراري، يزداد خطر الإصابة بحادث عمل بين عمال البناء بنسبة 2%..

ذروة الخطر: يقفز خطر الإصابة ليصل إلى 23% عندما يتجاوز مؤشر الإجهاد الحراري 29.3 وحدة (وهو ما يصنف كإجهاد حراري شديد).

أثر ممتد: لا يقتصر تأثير الإجهاد الحراري على لحظة التعرض له، بل قد تمتد تأثيراته المؤدية للحوادث حتى ثلاثة أيام لاحقة.

الإجهاد الحراري وتحديات التغير المناخي

يُعرف الإجهاد الحراري بأنه مؤشر يجمع بين درجة حرارة الهواء ونسبة الرطوبة ليعكس مدى "عدم الراحة" الذي يشعر به الإنسان. وتصنف الأرصاد الجوية هذا المؤشر إلى فئات تبدأ من "الخفيف" وصولاً إلى "الشديد جداً" (30 وحدة فما فوق). وفي ظل التغير المناخي، تشهد البلاد ارتفاعاً ملحوظاً في تكرار وامتداد فترات الإجهاد الحراري، مما يحوله إلى عامل خطر رئيسي يهدد حياة العمال الذين يعملون تحت أشعة الشمس المباشرة.

تحركات رسمية واهتمام رفيع المستوى

تأتي مسوّدة الأنظمة الجديدة تتويجاً لعمل استمر أربع سنوات في المقر المهني بوزارة العمل، وتهدف بشكل مباشر لتقليص الوفيات والإصابات الناتجة عن العمل في ظروف مناخية قاسية.

وحظيت الدراسة والأنظمة المقترحة باهتمام واسع، حيث تم عرضهما مؤخراً في مؤتمر أكاديمي بجامعة "بار إيلان" بحضور قيادات من قطاعات البناء، الصناعة، والتعليم العالي. كما تم تسليط الضوء على هذا الإنجاز البحثي والتنظيمي خلال فعالية واسعة أقيمت في بيت رئيس الدولة في القدس يوم الأحد الماضي.