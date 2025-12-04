كفر قرع: إنذارات بالإخلاء ومصادرة 35% من أراضي الأهالي في المنطقة الغربية خلال 60 يوما

تسود حالة من القلق في كفر قرع بعد توزيع إنذارات بالإخلاء والهدم على عشرات المنازل والمحال التجارية، ضمن مخطط "تمال/ 1116" الذي يشمل مصادرة نحو 35% من أراضي المواطنين في المنطقة الغربية من البلدة.

تعيش كفر قرع حالة من القلق والاستنفار الشعبي في أعقاب تسارع خطوات تنفيذ مخطط "تمال/ 1116"، الذي يشمل المنطقة الغربية من المدينة، وتبلغ مساحتها نحو 2500 دونم، وتضم منازل، أراضي زراعية، مصالح تجارية، وبنى تحتية.

وفوجئ الأهالي خلال الأيام الأخيرة بتوزيع نحو 1500 إشعار بالإخلاء والهدم على جدران المنازل والمحال التجارية، مع مهلة لا تتجاوز 60 يومًا، ما أثار موجة غضب واستياء واسعة في صفوف المواطنين، الذين يطالبون بوقف المخطط بشكل فوري، وتقديم الاعتراضات القانونية عليه.

ويعود الضرر الأكبر على المواطنين الذين يمتلكون محال تجارية في المنطقة الغربية، إذ تم استدعاؤهم للتحقيق بادعاء ارتكاب مخالفات بناء، وأُبلغوا بضرورة إخلاء محلاتهم التجارية خلال 60 يومًا، دون توفير بديل لنقل هذه المحال.

وقال المحامي إيهاب مصالحة، وهو من أصحاب الأملاك ويمثل عددًا من المواطنين المتضررين داخل مخطط "تمال/ 1116"، في حديث لـ"عرب 48"، إنّه "منذ 42 عامًا لم يتم تحديث الخارطة الهيكلية في كفر قرع، ما أدى إلى بناء الكثير من المنازل على أراضٍ مصنفة كزراعية".

إيهاب مصالحة

وأضاف مصالحة أن "البلدية قامت بتقسيم المدينة إلى عدة مناطق لتسهيل وتسريع عملية التخطيط، ويُعتبر هذا المخطط - غربي كفر قرع 'تمال/1116' - الأكبر، إذ يشمل نحو 2,500 دونم، أي ما يعادل ثلث مساحة المدينة، ويخضع لصلاحيات لجنة 'الفتمال'. وقد جاء اختيار هذا المسار بهدف وقف هدم نحو 70 منزلًا في المنطقة، وربط نحو 700 بيت بالكهرباء خلال مرحلة التخطيط، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية، وفتح مساحات خضراء، وتخصيص مناطق للتجارة والصناعة".

وأكد أن "الصلاحيات الواسعة للجنة الفتمال، والتي تهدف إلى تسريع التخطيط وتجاوز المسار البيروقراطي، قد تسببت بضرر كبير لسكان المنطقة الغربية، وتحديدًا لأصحاب المنازل البالغ عددها أكثر من 700 منزل، وذلك بسبب توحيد نسبة المصادرة لصالح الملك العام بنسبة 35% من كل قسيمة. هذا الأمر ألحق ضررًا كبيرًا بالأهالي الذين سيفقدون مساحات واسعة من أراضيهم، مما سيمسّ بخصوصية البيوت".

وأشار مصالحة إلى قسيمة أرضه، والتي سيتم اقتطاع مساحة كبيرة منها لصالح شارع يخدم قسيمة أخرى، موضحًا أنه"سيُضم جزء كبير من قسيمتي التي أقيم عليها بيتي إلى القسيمة المجاورة، وقسم آخر سيُؤخذ لفتح شارع يخدم تلك القسيمة فقط. برأيي، هذا إجحاف كبير، خاصة أنه كان من الممكن نقل حقوق الملكية التابعة لي إلى موقع آخر داخل نفس المخطط، وهو حق طبيعي وقانوني بموجب البند رقم 122 من قانون التنظيم والبناء والنظم الإدارية".

أحياء وشوارع في كفر قرع

ولفت إلى أنه "قدمت اعتراضًا على المخطط، وعلى الصعيد الشخصي لن أمانع إذا رُفض الاعتراض وسأقبل بالمخطط رغم صعوبته، لكن هناك الكثير من المواطنين يرفضونه، ما قد يؤدي إلى نشوء مشاكل اجتماعية كبيرة".

وبيّن أن "سلطة التخطيط تسعى لانتزاع 35% من مساحة كل قسيمة بأي طريقة، حتى لو لم يكن الشارع الذي سيتم فتحه يخدم أحدًا، وهذا لا يهدف إلى تطوير حقيقي، وإنما إلى مصادرة مساحات واسعة من ملكية المواطنين".

وعن الإشعارات التي تم توزيعها مؤخرًا، قال مصالحة إن "المواطنين فوجئوا خلال الأيام الماضية بإشعارات من سلطة التنفيذ تطالبهم بهدم كل ما يُعيق 'التطوير'، مثل الجدران، مواقف السيارات، ومعيقات أخرى موجودة في توسيعات الشوارع المقترحة أو في المناطق التي ستُقتطع لصالح الجمهور".

وانتقد هذه الخطوات، قائلا "إنها غير قانونية جملةً وتفصيلًا، بل هي خطوات عنصرية، نُفذت بطريقة بلطجية على يد مسؤولين عنصريين، وهدفها تأجيج الوضع بين المواطنين والسلطة المحلية، حيث تم تنفيذها بشكل أحادي دون أي تنسيق مع الجهات المحلية. ومن يقف خلف هذه السلطة هو وزارة المالية بقيادة بتسلئيل سموتريتش، ومديرون لا توجد كلمة غير 'عنصرية' تصف ممارساتهم بحق المواطنين العرب".

أما بخصوص أصحاب المصالح التجارية، فأوضح مصالحة أن الضرر الذي يتكبّده أصحاب المحلات التجارية كبير، إذ تم استدعاؤهم للتحقيق في الشرطة بادعاء ارتكاب مخالفات بناء، وهددتهم السلطات بفرض غرامات قد تصل إلى 600 ألف شيكل، إلى جانب أوامر إخلاء خلال فترة قصيرة دون توفير أي بدائل"، مشيرًا إلى أن "البلدية تقف إلى جانب أصحاب المصالح التجارية من المواطنين".

وعن الخطوات الاحتجاجية، قال إنه "سنُقيم لجانًا تتواصل مع البلدية، بالإضافة إلى خطوات احتجاجية أخرى، ونتواصل مع جهات مختصة لبحث ما يجري، وذلك في ظل التخوّف الكبير لدى المواطنين، خاصةً وأن توزيع الإشعارات تمّ بشكل غير قانوني من خلال دخول المنازل دون إذن".

واختتم مصالحة حديثه بالقول: "نطالب البلدية بالاستمرار في إشراك الجمهور في المخططات المقبلة، والوقوف إلى جانب المواطنين. نحن نلمس جهدًا كبيرًا تبذله البلدية لوقف هذه الإجراءات، والعمل الجماعي مهم جدًا في هذه المرحلة، ويجب التنسيق مع بلدات عربية أخرى ومع السلطات المحلية لتجنّب تكرار هذه السياسات الفاشية في بلدات أخرى".

عواد مصاروة

وقال عواد وجيه صادق مصاروة، والذي يمتلك كراجًا لتصليح المركبات منذ 18 عامًا، لـ"عرب 48" إنه "في الآونة الأخيرة وصلت سلطة التنفيذ إلى المنطقة، وفي البداية ظننا أن الأمر يتعلق بتوسعة شوارع لمصلحة الأهالي، ولم نعترض بل على العكس، نحن نقف إلى جانب كل ما فيه مصلحة لأهل بلدنا، لكن إشعارات الهدم والإخلاء دون إيجاد بديل لنا أمر غير مقبول، خاصةً أن المهلة التي مُنحت لنا هي فقط 60 يومًا، وهذا غير منطقي".

وأضاف مصاروة أنه يعمل عدد من العمال في مصلحته، وهي مصدر رزق لعائلاتهم. هذا الاستهداف سيقطع أرزاق العديد من المواطنين، وتم فرض هذه الإشعارات علينا بشكل مفاجئ، وليس لدينا الوقت الكافي للتعامل مع هذه الأزمة".

وعن تخوفاته، أوضح أن هناك قلقًا كبيرًا يرافق أصحاب المصالح، "لا يمكن نقل مصلحة كاملة خلال 60 يومًا، ولا توجد أماكن بديلة جاهزة لنقلها، فنحن بحاجة إلى وقت ومكان مناسب لنقل هذه المصالح الكبيرة إلى مناطق مخصصة".

وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة، "توجهنا إلى البلدية، وهي مشكورة تعمل بكل ما بوسعها لمساعدتنا ومساندتنا في الأزمة التي نواجهها. نسأل الله أن تكون هناك حلول، ونحن على استعداد لتطبيقها، لكن ما يحصل حاليًا هو فرض أوامر دون توفير أي بدائل لنا".

كراج عواد مصاروة المهدد بالإخلاء

وقال الطبيب محمد مصالحة، المتضرر من المخطط، لـ"عرب 48" إن "المخطط يشمل نحو 2500 دونم من المنطقة الغربية في كفر قرع، وسيؤدي إلى خسارتنا 10 دونمات من أراضينا الخاصة".

وأضاف مصالحة: "لم نكن نتوقع أن تتم مصادرة هذا الكم من الأرض. كنا نظن أن المصادرة ستبلغ 6 دونمات بنسبة 25%، لكن بعد الاطلاع على تفاصيل المخطط، تبيّن أن النسبة وصلت إلى 35%. ومع ذلك، وبعد صدور القرار، اجتمعنا كأسرة وقرّرنا أن نعتبر هذه الأراضي المصادرة لصالح الملك العام صدقة جارية عن روح جدي ووالدي، اللذين اشتريا هذه الأرض".

محمد مصالحة

وأشار مصالحة إلى وجود أضرار أكبر لدى مواطنين آخرين، ممن يستهدف المخطط أجزاء من منازلهم، "هناك عائلات سيتضرر جزء من منازلها بفعل المخطط، كما أن هناك عائلات ستجد أن أراضيها قد تم ضمّ شركاء جدد إليها دون معرفة هويتهم، وذلك نتيجة عملية التقسيم الجديدة".

ولفت إلى أن "المخطط قائم منذ عامين، وخلال تلك الفترة، طلبت البلدية عقد جلسات مع الأهالي في ظل الإشكاليات القائمة بشأن الأراضي، فعلى سبيل المثال، هناك قطع أراضٍ غير مقسّمة، لكنها مسجلة باسم الأب أو الجد. لنفترض أن قطعة مساحتها 25 دونمًا مسجّلة باسم الأب، لكنها فعليًا مقسّمة بين 10 أشقاء بشكل غير رسمي، وغير مسجلة بسبب تعقيدات في التقسيم أو التوزيع. هذا الوضع يعقّد الأمور أكثر، ويُفاقم الضرر الواقع على الأفراد".

وأوضح مصالحة أنَّه "رغم الاستماع إلى الأهالي، إلا أن الاعتراضات لم تُؤخذ بعين الاعتبار بشكل كامل"، مشيرًا إلى أن "هناك أضرارًا قد تكون طفيفة، لكن توجد أيضًا أضرار كبيرة وجسيمة على بعض المواطنين".

وتطرق إلى الإنذارات التي تلقاها الأهالي بالقول إنه "فوجئ المواطنون بتوزيع إنذارات الهدم خلال أقل من أسبوعين من تقديم الاعتراضات، ما دفعنا إلى عقد اجتماعات في كل حيّ، وتبيّن لاحقًا أن غالبية الأحياء في المنطقة الغربية تلقت الإنذارات ذاتها، فقررنا عقد اجتماع موحّد".

أما عن الاجتماع الشعبي الواسع الذي عُقد في بيت الشعب في المدينة، فأكد مصالحة أنَّه "ضمّ العديد من الآراء؛ فهناك من يرى في المخطط فرصة تطوير، وهناك من يعتبره مسًّا مباشرًا بالأهالي. من هنا، تبرز أهمية إعادة فحص المخطط لتقليل الأضرار، لا سيّما على العائلات التي تستهدفها المصادرات داخل منازلها، إلى جانب دراسة الملف قانونيًا، والجلوس مع الأهالي ورئيس البلدية للتوصل إلى حلول مرضية وعادلة".

تعقيب بلدية كفر قرع

قال رئيس بلدية كفر قرع، المحامي فراس بدحي، لـ"عرب 48"، إن "البلدية بادرت إلى مشروع التخطيط انطلاقًا من إيمانها بأن التخطيط هو الحل الوحيد للملفات العالقة، وكل ما يتعلّق بالتخطيط والبناء، وتقديم حلول حقيقية لمشاكل الهدم التي باتت تهدد مجتمعنا العربي".

فراس بدحي

وعن الإنذارات التي وُزّعت في بعض أحياء كفر قرع، أوضح أن "هذه الإنذارات التي أصدرتها سلطة التنفيذ والهدم لا أساس قانونيًا لها، لا سيما أنها جاءت بعد جهود حثيثة من البلدية وطاقم المخططين للمصادقة على الخارطة، وقبل انتهاء فترة تقديم الاعتراضات من قبل المواطنين".

وأعرب بدحي عن رفض البلدية التام لهذه الخطوات، موضحًا أن "البلدية تعارض بشدة أي إجراءات تمسّ بسيرورة التخطيط وبالجهود المبذولة، خاصة بعد أن بقيت المدينة لأكثر من 43 عامًا دون خرائط مصادق عليها. ولهذا السبب، بعثت البلدية رسائل خطية توضّح موقفها الرافض بشدة، وطالبت بإبطال هذه الخطوات".

وأشار إلى أن البلدية تواصلت مع وزارات وجهات حقوقية ومهنية، "شاركنا وزارة القضاء، ومركز عدالة، والمركز العربي للتخطيط البديل في إرسال رسائل عاجلة إلى سلطة التنفيذ، نطالب فيها بإيقاف جميع الخطوات والإنذارات التي وُزّعت على الأحياء المشمولة ضمن مخطط فتمال 1116".

وأكد رئيس البلدية أن "الإنذارات التي تم توزيعها ليست قانونية، وأنها إنذارات استفزازية وتمثل خطوة تصعيدية لا مبرر لها. البلدية أعلنت موقفها بالوقوف الكامل إلى جانب المواطنين، وسنستخدم كل الوسائل المتاحة لإيقاف هذه الخطوات، بما في ذلك تجنيد الرأي العام والوزارات الحكومية المختلفة".

واختتم بدحي حديثه بالقول إن "الإنذارات ليست موجهة لهدم بيوت قائمة، بل لهدم جدران ومواقف سيارات تقع ضمن الحيز العام، والبلدية طالبت بوقف كافة هذه الخطوات لأنها غير قانونية".