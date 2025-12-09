مؤتمر المركز العربي للتخطيط البديل: تضاعف الهدم بالنقب ولا تطبيق للخطة الحكومية 550

بيّنت المعطيات التي نُشرت خلال المؤتمر، أن نحو 5 آلاف مبنى هدمتها السلطات الإسرائيلية خلال هذا العام في النقب، وهو رقم مضاعف مقارنة بعام 2024. وأن أهداف الخطة الحكومية 550 لم تطبّق.

نظم المركز العربي للتخطيط البديل اليوم الثلاثاء، مؤتمره السنوي للعام الـ25 على تأسيسه، بمشاركة المئات من المعماريين ورؤساء السلطات المحلية والنواب العرب والنشطاء، في فندق "رامادا" بمدينة الناصرة.

وتخلل المؤتمر 3 جلسات رئيسية تمحورت حول الوضع الراهن للتخطيط والبناء في البلاد، وتحديات المخططات القطرية، وجلسة ثالثة تحت عنوان "سياسات التخطيط وتخطيط السياسات".

وشارك في الجلسة الثالثة رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، والنائبين عن قائمة الجبهة والعربية للتغيير أيمن عودة ود. أحمد الطيبي، والنائب عن القائمة العربية الموحدة د. منصور عباس، وشهدت الجلسة نقاشا سياسيا حول معالم الطريق السياسية للأحزاب الأربعة، إذ أكدوا على أهمية الوحدة تحت إطار القائمة المشتركة، رغم أن بعضهم أبقوا الباب مفتوحا حول هذا الملف.

وبيّنت المعطيات التي نُشرت خلال المؤتمر، أن نحو 5 آلاف مبنى هدمتها السلطات الإسرائيلية خلال هذا العام في النقب، وهو رقم مضاعف مقارنة بعام 2024. وأن أهداف الخطة الحكومية 550 لم تطبّق، إذ كان الهدف في عام 2023 تسويق نحو 6 آلاف وحدة سكنية، لكن ما جرى تسويقه فعليا لم يتجاوز 2700 وحدة سكنية فقط.

وقال مدير المركز العربي للتخطيط البديل، د. سامر سويد، لـ"عرب 48"، إن "المؤتمر تناول موضوع التخطيط من جوانبه المهنية والسياسية، وقد جرى تقسيم الجلسات بما يعكس هذين البعدين. إذ تطرقت الجلسات المهنية إلى مجموعة من الملفات المركزية، بينها مخطط ’تاما 35’، وضريبة الأملاك الجديدة، والتجديد الحضري، إضافة إلى ملف النقب والقرى غير المعترف بها، بالإضافة إلى جلسات سياسية تبحث في التداخل بين القرار السياسي والعمل التخطيطي".

وأشار إلى أنه "يُلاحظ في ظل الحكومة الحالية، ارتفاع ملحوظ في وتيرة الهدم وزيادة في إخطارات الهدم، التي وإن لم تُترجم دائما إلى عمليات هدم فعلية، إلا أنها تقلق حياة الناس وتتسبب بفرض غرامات باهظة ارتفعت بصورة خطيرة خلال العام الأخير".

وكشف د. سويد عن أن "النقب شهد خلال العام الحالي هدم 5000 مبنى، تشمل بيوتا وسقائف ومزارع وغيرها، وهو رقم مضاعف مقارنة بعام 2024، وإذا ما قارنا الأرقام بعام 2020، حين كان المعدل نحو 1500 مبنى، فنرى أن معدلات الهدم تجاوزت الضعف".

وبخصوص تقليص الميزانيات الحكومية، أوضح أن ذلك "لا يؤثر بشكل مباشر على ميزانيات التخطيط نفسها، المشكلة الحقيقية تكمن في التطبيق وفي العودة إلى الوراء في العديد من المسارات التخطيطية داخل بلدات عربية، على سبيل المثال، فإن أربعة مخططات حديثة في أم الفحم وعيلبون وكسيفة واللقية جرى إيقافها لأسباب سياسية، خصوصا بعد تقرير بثته القناة 14".

ولفت د. سويد إلى أن "المجتمع العربي راكم في الماضي علاقة ثقة مع مهنيين وموظفين داخل مؤسسات التخطيط، لكن هذا الأمر بدأ يتآكل اليوم، إذ برز تداخل التعيينات السياسية في جهاز التخطيط بشكل واضح بعد الحرب وفي ظل الحكومة الحالية".

وقالت المعمارية سمدار عوكل، لـ"عرب 48"، إن "أحد أهم المعطيات التي يجب التوقف عندها في ما يتعلق بمنظومة التسويق التي تجريها دائرة أراضي إسرائيل هو أن الخطة الحكومية 550 تضع سنويا أهدافا محددة للتسويق، على سبيل المثال، كان الهدف في العام 2023 تسويق نحو 6 آلاف وحدة سكنية، لكن ما جرى تسويقه فعليا لم يتجاوز 2700 وحدة سكنية فقط. ويشير هذا الفارق الكبير إلى أن غالبية الوحدات المخصّصة للمجتمع العربي لا تُسوق في نهاية المطاف".

وأضافت أن "الصورة لم تختلف كثيرا في العام 2024، إذ أن الأهداف التي تُحدد سنويا لا يتم الوصول إليها، فضلا عن أن أنواع التسويق المختلفة التي لا تحقق ذات درجات النجاح، وتعتبر أنجح أنماط التسويق هي تلك التي تعتمد على أبناء المكان أنفسهم، أي حين يكون السكان المحليون هم من يتولون البناء، في المقابل، تفشل أنماط التسويق التي تعتمد على مقاولين من خارج البلدات العربية، خصوصا حين يتعلق الأمر ببناء أبراج عالية أو وحدات سكنية كبيرة لا تتناسب مع احتياجات المجتمع العربي وطبيعة البلدات".

وأشار رئيس لجنة المتابعة العليا، د. جمال زحالقة، الذي افتتح المؤتمر بكلمة حول أبرز التحديات التي يواجهها المجتمع العربي والمسارات المتوقعة، في حديث لـ"عرب 48"، إلى أن "المجتمع العربي يواجه سياسات الهدم والمصادرة والتخطيط المجحف عبر مسارين متوازيين، المسار الأول هو النضال الشعبي المباشر من خلال المظاهرات والمسيرات وأشكال الاحتجاج المختلفة. أما المسار الثاني فهو طرح تخطيط بديل، وهو الدور الذي يتولّاه المركز. المساران مهمان جدا ويكملان بعضهما البعض، إذ يتيح وجود رؤية بديلة وإمكانية النضال من أجل تنفيذها، بينما يشكل النضال الشعبي ضغطا على السلطات لتبنّي هذا التخطيط".

وتطرق إلى واقع النقب، مشددا على "أهمية وجود مفاوضات حقيقية بين السكان والسلطات لحل مختلف القضايا العالقة، وأعتقد أنه يمكن للمهنيين العرب واليهود معا حل 95% من هذه القضايا بسرعة، وترك 5% لمعالجات لاحقة، لكنه إذا أصرت السلطات على فرض حلول أحادية الجانب فهي بذلك تختار المواجهة، ومن جهتنا نحن نريد الحلول ولسنا هواة مواجهات".

واستذكر د. زحالقة تجربة قضية أراضي الروحة حين شهدت المنطقة مواجهات وصدامات ومئات الإصابات وإغلاق شوارع لأيام، قبل أن تنتهي الأمور إلى مفاوضات شاملة عالجت القضايا المطروحة، مضيفا أن "هذا النموذج هو المطلوب اليوم أيضا، نحن لن نرحل عن بيوتنا، ولن نترك قرانا، ولن نسلّم أراضينا".

وأشار إلى "وجود تدهور مفاهيمي خطير في التوجهات الإسرائيلية، وإذا ما نظرنا إلى ما جاء في وثيقة الاستقلال التي تحدثت عن تطوير البلاد لصالح جميع سكانها، ونقارنها بما ورد في قانون القومية عام 2018 الذي نصّ على أن الدولة تعتبر الاستيطان اليهودي قيمة عليا وتعمل على تطويره وتشجيعه، هذا الانتقال يعكس تحولا من الكلام المعسول والمغالطات إلى عنصرية فجة ومعلنة".

وأوضح د. زحالقة، أن "قانون القومية اعتُبر سابقا قانونا إنشائيا، لكن وجود حكومة عنصرية يجعل من القوانين العنصرية أكثر حدّة وتأثيرا، وهو ما يشكل جوهر الخطر القائم، إذ شهدنا بعد الحرب انهيارا في مفهوم الدولة نفسها، التي باتت أشبه بمنظومة صهيونية تهتم باليهود فقط، وتحولت مواطنتنا إلى مواطنة على الورق".

وقال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، خلال كلمته في المؤتمر، إن "المشروع الصهيوني في جوهره وتكوينه الأول، كان ولا يزال مشروعا استيطانيا استعماريا يقوم على السيطرة على الأرض وتفريغها من سكانها الأصليين، هذا المشروع بدأ قبل وجود الحكومات الإسرائيلية نفسها، وقبل الحديث عن حكومات أفضل أو أسوأ، لأن المعركة الأساسية كانت ولا تزال معركة الأرض".

وأوضح أنه "لا توجد أي مشكلة مهنية أو تخطيطية في البناء في قرية أم الحيران على سبيل المثال، والحكومة لا تسعى لهدم القرية من أجل مشروع تنموي حقيقي، بل لأنها تريد إقامة بلدة يهودية على أنقاضها، الأمر ذاته يتكرر في القدس، إذ تُجمّد مشاريع إسكانية للعرب رغم جاهزيتها، بينما تدفع المشاريع المخصصة لليهود بوتيرة متسارعة".

وأشار أبو شحادة إلى أن "غياب التمثيل العربي داخل لجان التخطيط على المستوى القطري يجعل من الصعب التأثير على القرارات، حتى في المناطق التي يشكل فيها العرب أغلبية سكانية، وهذا أحد أكبر التحديات التي تواجه المجتمع العربي في البلاد".

وتناول نتائج استطلاعات رأي تُظهر أن أكثر من 85% من اليهود يعارضون منح العرب حقوقا متساوية في السكن، فيما تصل النسبة في شريحة أخرى إلى 56%، وقال إن "المشكلة ليست فقط في منع بناء مناطق صناعية أو تطور مدن عربية، بل في الفكرة نفسها، فكرة التهجير والإقصاء القائمة في وعي المؤسسة الإسرائيلية".

وختم أبو شحادة كلمته بالقول، إن "العمل الوطني المطلوب هو عمل شامل ومتعدد الجبهات، لكن الشرط الأساسي لنجاح أي مشروع هو أن نكون قادرين على قراءة الواقع كما هو، وأن نواجه ما لا يقل عن عشرين مشكلة بنيوية تشكل جوهر الصراع مع المشروع الصهيوني".