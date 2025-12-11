شهدت مدينة يافا انتخابات الدورة الـ17 للهيئة الإسلامية، وسط إقبال غير مسبوق بلغ 3066 ناخبًا، وهو الأعلى منذ تأسيس الهيئة قبل أربعة عقود. وتأتي الانتخابات في ظل تصاعد التحديات المرتبطة بالأوقاف والمقدسات، وملفات الأرض والمسكن، والاستيطان.

شهدت يافا، مؤخرًا، انتخابات الدورة الـ17 للهيئة الإسلامية، وسط إقبال هو الأعلى منذ تأسيسها قبل نحو أربعة عقود، إذ أدلى 3066 صاحب حق اقتراع بأصواتهم من سكان المدينة وضواحيها.

وجاءت هذه الانتخابات في ظل تصاعد التحديات التي تواجه أهالي المدينة، لا سيّما ما يتعلق بالأوقاف الإسلامية والمقدسات، والأرض والمسكن، إضافة إلى الاستيطان المتزايد من قبل مجموعات متطرفة.

بعد أعلى نسبة تصويت منذ تأسيسها: ما الذي ينتظر الهيئة الإسلامية في يافا؟



وسُجّلت الهيئة كجمعية غير ربحية عام 1990، بعد الانتهاء من تحضيرات تأسيسها في أواخر ثمانينيات القرن الماضي.

وانتُخب في الدورة الـ17 للهيئة سبعة أعضاء، على النحو التالي: عبد القادر أبو شحادة - رئيسًا للهيئة، الشيخ عصام سطل - نائبًا للرئيس، الشيخ فرح أبو نجم - سكرتيرًا للهيئة، الحاج رمزي أبو طالب - أمينًا للصندوق، المحامي عبد الفتاح زبدة - ناطقًا رسميًّا باسم الهيئة، الشيخ محمد محاميد - عضوًا، المربي إيبك سطل – عضوًا.

وعلى خلاف الدورات السابقة، تفتقر الهيئة الإسلامية المنتخبة حديثًا إلى التمثيل النسائي، إذ كان الحضور النسائي بارزًا في الدورات الأربع الأخيرة، بينما لم تُقدّم أي امرأة ترشيحها للدورة الحالية.

تحديات

وتواجه الهيئة المنتخبة تحديات جسيمة، في ظل الواقع المعقّد الذي يعيشه أهالي يافا، بدءًا من اتساع استهداف المستوطنين للمدينة، والمساس بالمقدسات الإسلامية، وصولًا إلى قضايا الأرض والمسكن والعنصرية المتفاقمة، إلى جانب الملفات السياسية التي تواجه السكان العرب في يافا والمدن الساحلية.

وقال الشيخ د. أحمد محمد أبو عجوة، الرئيس السابق للهيئة الإسلامية المنتخبة وإمام وخطيب مسجد حسن بك، لـ"عرب 48"، إن "الهيئة الإسلامية هي جمعية غير ربحية يُنتخب أعضاؤها من قِبل المسلمين في يافا، وقد تم تسجيلها رسميًا لدى مسجّل الجمعيات عام 1990، بعد الانتهاء من تحضيرها في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي".

قضايا المجتمع

وأضاف أبو عجوة أن "الدور المركزي للهيئة يتمحور حول رعاية شؤون المسلمين والحفاظ على مصالحهم، من خلال العمل في مجالات متعددة، منها الديني والشرعي والسياسي والثقافي والتوعوي، بالإضافة إلى قضايا المجتمع، والأرض، والمسكن، ومتابعة ملفات الاستيطان، وقضايا المرأة والطفولة".

وأشار إلى أن "تاريخ يافا عريق ويمتد إلى خمسة آلاف عام، ولذلك لا بدّ من الربط بين الماضي والحاضر كي نتمكن من التقدّم نحو المستقبل".

أحمد أبو عجوة

وعن الدور الذي أدّته الهيئة خلال العقود الأربعة الماضية، قال أبو عجوة إن "الهيئة الإسلامية نجحت، وخصوصًا في كل ما يتعلق بالأوقاف والمقدسات الإسلامية، إذ يُعد هذا الملف من الملفات الرئيسية للهيئة، حيث استطاعت أن تفرض معادلات على الأرض تخدم مصالح العرب، مسلمين ومسيحيين من أبناء يافا بشكل خاص، وهو أمر لم يرضَ السياسات الإسرائيلية التي تسعى إلى تهميشنا وإقصائنا وإفقارنا، واستمرار الظلم التاريخي الممتد منذ النكبة، عبر سياسات التهجير الناعم وإدخال المستوطنين بطرق مختلفة".

وأكد أبو عجوة أن "الهيئة تعمل بشكل متواصل ومستمر لرعاية المصالح العليا لأهالي يافا، بما ينسجم مع مبادئنا وقيمنا وديننا وثقافتنا وتاريخنا وتراثنا، وكل ذلك بانسجام تام مع تركيبة الشارع اليافي، من مسلمين ومسيحيين عرب فلسطينيين".

وحول نسبة التصويت في الدورة الـ17 لانتخابات الهيئة، أوضح أن "الانتخابات الأخيرة شهدت أعلى نسبة تصويت ومشاركة منذ تأسيس الهيئة قبل نحو أربعة عقود، إذ بلغ عدد المصوّتين 3066، من رجال ونساء وشباب وشابات من المدينة وضواحيها، وهو ما يعكس الرغبة القوية للشارع اليافي بضرورة وجود هيئة إسلامية قوية، خاصة بعد أن أثبتت الهيئة قدرتها في الميدان على خدمة مصالح المواطنين والعرب في المدينة، وذلك لتجاوز المرحلة الحالية في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها، وعلى رأسها الحرب على أهلنا الأبرياء في غزة، الأمر الذي يعزز ضرورة وجود عنوان يلتف حوله الأهالي في يافا".

هيئة ودستور ونظام

وعن آلية الترشح للهيئة الإسلامية، أوضح أبو عجوة أن "للهيئة دستورًا ونظامًا داخليًا يحددان شروط الانتخاب والترشح، إذ يحق التصويت لكل من هو من سكان مدينة يافا، ذكرًا كان أو أنثى، وتجاوز سن 17 عامًا. أما الترشح لعضوية إدارة الهيئة الإسلامية، فيشترط أن يكون المرشح قد تجاوز سن 24 عامًا، وأن يكون مسلمًا أو مسلمة، وأن يكون عضوًا في الهيئة العامة، أي ممن شاركوا في الانتخابات السابقة للدورة الحالية".

خلال فرز الأصوات للهيئة الإسلامية في يافا

وعن آلية عمل الهيئة لتنظيم عملية الانتخابات، أوضح أن "النظام الداخلي ينظّم عمل الهيئة بشكل متكامل، إذ تضم هيكلية الهيئة محاسبًا، ومدققَ حسابات، وحسابًا بنكيًا نشطًا تتم متابعته ومراقبته، إلى جانب مستشار قانوني يرافق عمل الهيئة. وعند بدء العمل على تنظيم العملية الانتخابية، تُكلِّف إدارة الهيئة لجنة انتخابات مستقلة، تتفرع عنها لجنة استئناف، بالإضافة إلى لجنة مراقبة تتابع سير عمل لجنة الانتخابات ويوم الاقتراع. كما تقوم الهيئة بتكليف لجنة استئناف لمراجعة قرارات لجنة الانتخابات ونتائجها. وبعد صدور النتائج، تُمنح مهلة خمسة أيام لتقديم الاعتراضات، وتقوم لجنة الانتخابات بمناقشتها ورفعها إلى لجنة الاستئناف، وفي حال عدم تقديم اعتراضات، تُعتمد النتائج بشكل رسمي، كما حدث في الانتخابات الأخيرة".

تطلعات

وعن تطلعات الهيئة الإسلامية في يافا، أكد أبو عجوة أن "الهدف المركزي هو أن تظل الهيئة السقف الأعلى والجامع للمسلمين في المدينة، مع الاستمرار في التنسيق والتعاون مع المكون الرئيسي الثاني في يافا، وهم الإخوة المسيحيون، شركاؤنا في الوطن. كما نسعى إلى إيجاد الحيّز الذي ينسجم مع تاريخ أهالي يافا وقيمهم ودينهم وهويتهم، خاصة في ظل التحديات والمخاطر الكبيرة التي تهدد وجودهم كجزء أصيل من الشعب الفلسطيني".

ولفت إلى أن "الهيئة تسعى إلى رعاية المقدسات في المدينة، وتعزيز وحدة الصف، بعيدًا عن أي محاولات لبث الفرقة، إذ إن المشهد اليافي، كما هو الحال في الداخل الفلسطيني عمومًا، بحاجة إلى كلمة موحّدة وموقف جماعي، لأن التحديات التي تواجه المجتمع لا ترتبط بأفراد بعينهم، بل تهدد المصير الجماعي والوجود المشترك".

وختم أبو عجوة حديثه بالقول إن "الهيئة الإسلامية المنتخبة يجب أن تكون قوية وقادرة على فرض معادلات تصب في مصلحة أهالي يافا، باعتبارهم جزءًا من الداخل الفلسطيني، ومن الشعب الفلسطيني عامةً، وكذلك من الأمة العربية التي تمتلك تاريخًا وتراثًا وقيمًا. وتسعى الهيئة نحو إيجاد مستقبل أفضل لأهالي يافا وللأجيال القادمة".

المقدسات والأوقاف

وقال عبد القادر أبو شحادة، رئيس إدارة الهيئة الإسلامية المنتخبة في يافا، لـ"عرب 48" إن "الملف المركزي للهيئة الإسلامية في يافا هو المقدسات والأوقاف الإسلامية في المدينة، إذ إنه بعد عام 1948 تمت مصادرة وبيع العديد من الأوقاف في يافا من قبل الدولة، الأمر الذي دفع أهالي المدينة إلى تنظيم أنفسهم وتأسيس الهيئة الإسلامية بهدف حماية ما تبقى من الأوقاف الإسلامية في يافا والمنطقة، وليس داخل المدينة فقط".

عبد أبو شحادة

وعن مدى تعاون الهيئة الإسلامية مع المسيحيين في يافا، أوضح أن "الهيئة تختص في شؤون المقدسات الإسلامية في يافا، لكنها تتواصل أيضًا مع الجمعية الأرثوذكسية والكنائس، مع التأكيد على أن اختصاصها الأساسي هو في المقدسات الإسلامية".

تنظيم سياسي ديمقراطي

وعن أهمية الهيئة، أكد أبو شحادة أن نشاطات الهيئة توسعت في السنوات الأخيرة لتشمل مجالات متعددة في يافا، منها التعليم ومكافحة الجريمة، وقال إن "الأهم من ذلك أننا نرى توسعًا في التنظيم السياسي الديمقراطي في المدينة، وهو ما شهدناه في الانتخابات الأخيرة، حيث شارك فيها أكثر من نصف سكان يافا المسلمين، إلى جانب مشاركة التيارات السياسية المختلفة، التي أصبح لها مندوبون أيضًا في الهيئة".

وتطرق أبو شحادة إلى تأثير الحرب في غزة على ارتفاع نسبة التصويت للهيئة "في العقد الأخير نلاحظ ارتفاعًا عامًا في نسب المشاركة، ولكن لا شك أن حرب الإبادة في غزة أدت إلى زيادة واضحة في نسبة التصويت، بسبب الخوف الحقيقي لدى الناس، والأجواء السياسية العامة، بالإضافة إلى غياب بلدية مستقلة ليافا، ونسبة المسلمين التي لا تتجاوز 2% من سكان مدينة تل أبيب - يافا، الأمر الذي جعل من وجود هيئة قوية ضرورة ملحّة لأهالي يافا".

رسالة واضحة للأحزاب القُطرية

وتحدث عن تطلعات الهيئة الإسلامية في يافا، موضحا أن "ما بعد الانتخابات يحمل تطلعات واهتمامات جديدة، خاصة في ظل حرب الإبادة والواقع الصعب الذي نعيشه. لكن، إلى جانب ذلك، وكما استمعنا من الناس، فإن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونًا حقيقيًا بين التيارات السياسية الفاعلة داخل الهيئة الإسلامية، وهو ما يشكل رسالة واضحة للأحزاب القُطرية حول أهمية العمل المشترك رغم الظروف الاستثنائية. هناك ملفات أخرى سنركّز عليها داخل الإدارة، والأهم هو تعزيز العمل الجماعي داخل الهيئة حتى نتمكن من النجاح وتخطي التحديات".

وفيما يخص إقامة هيئات في بلدات عربية أخرى، قال أبو شحادة إن "الهيئة في يافا مستعدة لنقل تجربتها إلى البلدات العربية، لا سيّما المدن الساحلية التاريخية، بهدف مساعدتها في إقامة هيئات محلية مماثلة. فالتحركات الشعبية تمثل النموذج الديمقراطي الأصدق من خلال انتخاب المواطنين لهيئاتهم وممثليهم. ومع ذلك، يجب ألا تكون هذه الهيئات بديلًا للسلطات المحلية، بل مكملة لها، وتسهم في خلق قيادات جديدة تنطلق من العمل المحلي نحو العمل القطري".

غياب التمثيل النسائي

أما بخصوص غياب التمثيل النسائي في الهيئة، فأكد أن "هذه هي المرة الأولى خلال أربع دورات متتالية التي لا يكون فيها تمثيل نسائي، علمًا أن النساء في الدورات السابقة كنّ يحققن نسبًا عالية من الأصوات عند الترشح. من الملفت في هذه الدورة عدم تقدم نساء للترشح، وهو أمر يستحق الدراسة. سنعمل على ضمان حضور نسائي في اجتماعات الهيئة، لأن المرأة تشكّل جزءًا أساسيًا من المجتمع اليافي، وسنعزز دورها خلال هذه الدورة ونشجعها على الترشح في الانتخابات المقبلة".