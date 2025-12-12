كفر مندا تحيي ذكرى "يوم أوري": صمودٌ أحبط مخطط تحويل البطوف إلى بحيرة صناعية

كفر مندا تحتفل بذكرى "يوم أوري" الـ71، يوم صمود أهالي البلدة في وجه مخطط إسرائيلي لتحويل سهل البطوف إلى بحيرة صناعية. وأكد السكان أن النضال التاريخي حفظ الأرض والهوية، ليظلوا ثابتين في بيوتهم وأراضيهم رغم كل التحديات.

لا يزال يوم صمود أهالي كفر مندا، في 13 كانون الأول/ ديسمبر 1954، والذي سُمّي بـ"يوم أوري"، يُلقي بظلاله على البلدة التي اشتهرت بتطورها الاجتماعي والعمراني في السنوات الأخيرة.

وتصادف يوم غدٍ السبت الذكرى الـ71 لـ"يوم أوري"، حينما سطّر أهالي كفر مندا واحدة من أبرز محطات النضال للفلسطينيين في أراضي الـ48، وفرضوا إرادتهم في مواجهة مخطط إسرائيلي كان يهدف إلى تحويل سهل البطوف إلى بحيرة صناعية ضخمة ضمن مشروع المياه القطري، لنقل المياه من شمالي البلاد إلى جنوبها.

في هذا التقرير، يُسلّط "عرب 48" الضوء على الحدث من خلال ذاكرة سعيد الحاج محمود عبد الحليم، نجل المختار الحاج محمود عبد الحليم، الذي شكّل آنذاك أولى حالات الرفض الحاسمة للمشروع، وكان صخرة صمود راسخة في وجه محاولات اقتلاع أهالي كفر مندا واندثارها.

يقول سعيد الحاج محمود عبد الحليم (87 عامًا)، وهو شاهد على أحداث "يوم أوري"، في حديث خاص لـ"عرب 48"، إن "بداية التوتر جاءت عندما بدأت السلطات الإسرائيلية التحضير لمشروع من شأنه تحويل كفر مندا وسهل البطوف إلى بحيرة ضخمة! حيث جاء موظف يُدعى أوري وأبلغ الأهالي بأن عليهم إخلاء أراضيهم وبيوتهم مقابل تعويضات وأراضٍ بديلة في مناطق أخرى. إلا أن الأهالي، وعلى رأسهم والدي، المختار الحاج محمود عبد الحليم، رفضوا هذا العرض رفضًا قاطعًا، وقال لهم والدي: لن نبدّل الأرض، وإذا غمرت المياه البلدة، سنصعد إلى الجبل ونصطاد السمك ونعيش".

بداية المواجهة

يوضح عبد الحليم أن "الشركة الموكّلة بتنفيذ المشروع حاولت مرارًا إرسال مندوبين لإقناع والدي، لكنه ظلّ ثابتًا على موقفه. وفي أحد الأيام، وصلت سيارات الشركة صباحًا وادّعت أنها جاءت لقياس البيوت تمهيدًا للتعويض، فتصدّينا لهم فرحلوا، لكنهم عادوا بعد الظهر برفقة سيارتي شرطة، وقالوا إنهم سيقيسون البيوت بالقوة".

محمود عبد الحليم

يضيف عبد الحليم: "كرّر والدي والأهالي رفضهم لقياس المنازل، وقال لهم: إذا كنتم ضيوفًا فأهلًا وسهلًا، أمّا القياس فلن نقبل به. وعندها بدأ الاشتباك بالأيادي ورشق الحجارة".

انفجار الأحداث

يصف عبد الحليم أن المواجهات تطوّرت بسرعة، قائلًا: "وقعت فوضى كبيرة، وازداد إصرار الناس على التمسّك بمنازلهم وأراضيهم، في حين صعد والدي والضابط إلى الطابق الثاني، وهناك احتدم النقاش. طلب منهم والدي إبراز أمر من المحكمة، لكنهم لم يقدموا شيئًا، فأشهر الضابط مسدسه قائلًا: هذا هو أمر المحكمة، فردّ عليه والدي: إذًا أطلق النار علي، ومع ذلك لن نترك بلدتنا".

ويكمل أنه "مع تصاعد التوتر، أطلق الضابط طلقة تحذيرية في الهواء، وبدأ الأهالي بالتدفق بأعداد كبيرة، كما حضرت قوات شرطة إضافية من خارج البلدة".

حملة الاعتقالات

يشير عبد الحليم إلى أن "الشرطة بدأت باعتقال كل من تصادفه؛ كانوا يعتقلون الرجال في الشوارع ويأخذونهم إلى محطة الشرطة في شفاعمرو سيرًا على الأقدام، ثم وضعوهم في إسطبل للخيول، في ليلة شتوية قاسية، لمدة تقارب عشرة أيام. وقد تم اعتقالي من المدرسة بعد أيام قليلة مع مجموعة من الطلاب، بعدما تعرّف عليّ أحد عناصر الشرطة من شفاعمرو، إذ كان يعرفني ويعرف عائلتي".

ويضيف أن "حملة الاعتقالات طالت أكثر من 100 شخص، أُفرج عن غالبيتهم خلال أسبوع إلى عشرة أيام، فيما فُتحت ملفات تحقيق بحق 20 إلى 25 شخصًا، من بينهم أنا ووالدي وإخوتي وأقاربي".

المحاكمة العسكرية

يستذكر عبد الحليم تفاصيل المحاكمة، قائلًا: "كانت المحاكمة عسكرية، وأُقيمت في عكا، واستمرت شهورًا. ما زلت أذكر كلمات محامي الدفاع، محمد الهواري، عن والدي، حين قال: الحاج محمود مثل صخرة في جبل، إذا انهارت، انهار الجبل كله".

وأردف أنه "صدرت أحكام تراوحت بين ثلاثة وستة أشهر، إضافة إلى غرامات مالية، أما والدي فحُكم عليه بتسعة أشهر سجن، بعد أن رفض طلب الرحمة من المحكمة".

فشل مخطط اقتلاع أهالي البلدة

وعن مصير المشروع بعد الأحداث، يقول عبد الحليم: "منذ تلك الأحداث، لم يُطرح المخطط مجددًا، وانتهى كل شيء. بقينا في بيوتنا وأرضنا، ولم يتحوّل البطوف إلى بحر. وكل ما حدث أنهم أنشأوا قناة مياه من صفورية إلى مناطقهم فقط".

ويختم عبد الحليم قائلًا: "ذلك اليوم كان مفصليًا، صحيح أنه لم تحدث بعده تطورات كبيرة، لكنه كان اليوم الذي أبقى الناس في أرضهم وبيوتهم. انتهت القضية، لكن أثرها بقي... نحن هنا، في بلدنا ومنازلنا، ولم تُنتزع منا".