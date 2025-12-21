قُتل في جريمة إطلاق بمدينة الناصرة أباً وابنه، خالد ومجد محاجنة، بعد محاولتهما إجراء صلح على خلاف روتيني. وأكدت العائلة أن الجريمة جاءت بغتة ودون سابق إنذار، بينما تحقق الشرطة في ملابسات الجريمة.

صمتٌ مطبق، ملامح وجوه راكدة وعيون مصدومة مما جرى، هكذا بدا المشهد في بيت عزاء الضحيتين خالد محاجنة (49 عامًا) وابنه مجد (22 عامًا)، اللذين قتلا مساء أمس السبت في جريمة إطلاق نار وقعت في حي كرم الصاحب بمدينة الناصرة.

ولا تزال العائلة المكلومة، التي تقيم في بلدة يافة الناصرة منذ نحو 50 عامًا، وهي بالأصل من مدينة أم الفحم، تعيش حالة من الذهول والفاجعة جراء الجريمة التي جاءت مباغتة ودون أي خلافات مسبقة.

وبحسب العائلة، كان الأب وابنه قد توجها لإجراء صلح على خلفية مشكلة روتينية، إلا أنهما عند انتهاء الجلسة لحق بهما مجرمان وأطلقا عليهما النار من سلاح أوتوماتيكي ومسدس، ولم يغادرا المكان قبل التأكد من وفاتهما.

الجريمة المزدوجة تهز يافة الناصرة: الأب ونجله كانا في طريقهما لإنهاء خلاف لكنهما غُدرا وقُتلا، سمير محاجنة قريب الضحيتين خالد (49 عامًا) وابنه ومجد محاجنة (20 عامًا) يتحدث لعرب ٤٨ عن تفاصيلها وعن القتيلين.



وأعلنت الشرطة عن العثور على أسلحة يُشتبه بأنها استُخدمت في الجريمة، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبهين.

وفي المقابل، أعلنت العائلة عن موعد تشييع جثماني الضحيتين بعد صلاة العشاء من مساء اليوم في يافة الناصرة.

وتحدث سمير محاجنة، شقيق خالد وعم مجد، ضحيتي جريمة القتل في يافة الناصرة، لـ"عرب 48" عن اللحظات الأولى بعد وصول خبر الجريمة، قائلاً: "صدمنا وصعقنا عند وصول خبر وفاة أخي خالد وابنه مجد. في البداية علمنا بمقتل شابين في الناصرة دون معرفة هويتيهما، ثم عرفنا أنهما خالد ومجد عبر وسائل الإعلام. كانت الصدمة قاسية وغير متوقعة، إذ لم يسبقها أي إنذار أو مؤشرات تنبئ بمثل هذا المصير".

وعن تفاصيل الجريمة، أكد محاجنة: "ذهب شقيقي وابنه للصلح مع جهة أخرى بعد وقوع خلاف بسيط بينهم وبين مجد. الحديث هنا عن خلاف عادي، ولم نتوقع مطلقاً أن يصل الأمر حد القتل!".

وعن حياة الضحيتين، أوضح أن "خالد كان يعمل طاهياً في مطعم، وكان ملتزماً بعمله، وقد ربّى أبناءه على التعليم. تخرج أحد أبنائه طبيباً قبل أشهر، بينما يعمل آخر في مجال الهايتك. أما مجد، فكان شاباً مجتهداً يعمل مع والده ويخطط لمتابعة تعليمه، شأنه شأن باقي أفراد العائلة الذين يرون في التعليم عاملاً أساسياً للحياة".

وأشار محاجنة إلى أن "الشرطة تواصلت مع العائلة في إطار الإجراءات الرسمية والتعرف على الجثامين، إلا أن تفاصيل التحقيق لا تزال محدودة وسرية، ونأمل ألا تُضاف هذه الجريمة إلى قائمة طويلة من القضايا التي تُطوى دون محاسبة".

ضحيتا الجريمة خالد محاجنو وابنه مجد

وأوضح أن "عائلتنا معروفة بعلاقاتها الطيبة واحترامها المتبادل مع محيطها. نعيش منذ نحو 50 عاماً في يافة الناصرة، ولم نكن يوماً طرفاً في أي نزاعات إجرامية. أبناؤنا متعلمون وملتزمون بأعمالهم، ولدينا عدد من المصالح التجارية".

وشدد على أن "الجريمة تعكس أزمة خطيرة في المجتمع العربي، حيث أصبح القتل أمراً متكرراً ومقلقاً. هذه الظاهرة لم تعد محصورة بعائلات أو مناطق معينة، بل باتت تهدد كل بيت، وما وصل إلى بيتنا يمكن أن يصل إلى أي بيت آخر، في ظل غياب حلول جذرية تردع العنف والجريمة".

ووجّه محاجنة رسالة إلى المجتمع داعيا الأهالي إلى تحمل المسؤولية في متابعة أبنائهم وحمايتهم من الانجرار إلى العنف، وقال إن "الاتكال على الجهات الرسمية وحده لم يعد كافيا، نحن اليوم ورغم ما حدث لا نملك سوى الأمل بأن يتم التعامل مع هذه الجريمة بجدية أكبر من سابقاتها، وأن يكون لها أثر حقيقي في الحد من دوامة العنف المستمرة".