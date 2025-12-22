يواصل أصحاب الأراضي العرب في بلدات عدة بمنطقة الجليل، شمالي البلاد، نضالهم ضد مخطط توسعة شارع 6، الذي يهدد بمصادرة آلاف الدونمات من أراضيهم، رافضين التعويضات المالية الزهيدة، ومؤكدين تمسكهم بمطلب "أرض مقابل أرض" حفاظًا على وجودهم وحقوقهم التاريخية.

لم يملّ أصحاب الأراضي العربية المهدَّدة بالمصادرة لصالح مشروع توسعة شارع 6 (عابر إسرائيل) في منطقة الجليل، شمالي البلاد، من نضالهم على مدار السنوات الأربع الماضية. وعلى الرغم من وصول المسار القضائي إلى طريق مسدود حال دون إنصافهم، لم يستسلم الأهالي للواقع، بل واصلوا نضالهم الشعبي، مطالبين بتطبيق مبدأ "أرض مقابل أرض".

يُهدد مشروع توسعة شارع 6 في الجليل بمصادرة أكثر من 4000 دونم من الأراضي العربية الخاصة، تعود ملكيتها لأهالٍ من طمرة، وكابول، وجديدة المكر، ويركا، وجولس، وكفر ياسيف، وأبو سنان.

أهالٍ في الجليل يرفضون مصادرة أراضيهم لتوسعة شارع 6: "أرض مقابل أرض أو لا بديل"



تقرير: مصطفى زعبي (عرب 48) pic.twitter.com/OXtMS7GCqy — موقع عرب 48 (@arab48website) December 22, 2025

وعرضت شركة "عابر إسرائيل"، المنفّذة للمشروع، تعويضات مالية اعتبرها أصحاب الأراضي مجحفة، إذ اقترحت دفع 17 ألف شيكل فقط مقابل كل دونم من الأراضي الزراعية، رغم أن سعر الدونم الواحد يتجاوز 400 ألف شيكل.

ولا تقتصر معارضة الأهالي على ضالة التعويضات، بل تتعداها إلى ما هو أعمق، وهو الحفاظ على الوجود العربي وأراضيه، حيث يشدد أصحاب الأراضي على ضرورة تطبيق مبدأ "أرض مقابل أرض" للحفاظ على هذا الوجود المهدَّد بالتقلص مع مرور الزمن.

ومذ أن وقف القضاء الإسرائيلي في وجه تطلعات الأهالي ووجودهم، وتماهى - ولو بشكل غير مباشر - مع موقف الشركة المنفّذة، صعّد أصحاب الأراضي المهددة بالمصادرة من خطواتهم الاحتجاجية والنضالية ضد المشروع، بهدف الضغط على الشركة. وكانت آخر هذه الخطوات مظاهرة نُظّمت في 17 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أغلق خلالها المشاركون مفترق بلدة المكر الغربي على شارع 85.

"كل أرضي وأرض أشقائي، البالغة مساحتها 52 دونمًا، مهددة بالمصادرة"، يقول جريس سَكَس من كفر ياسيف، وهو أحد المتضررين من مشروع شارع 6، لـ"عرب 48"، مضيفًا: "المطلب الوحيد لدينا حاليًا هو أن يتم تعويضنا بأرض مقابل أرض، ولن نقبل بأي بدائل".

جريس سَكَس

ويُوضح سَكَس: "هذه الأراضي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا، وهي تشكل مصدر رزق لنا وللعاملين فيها، إذ نؤجر جزءًا منها ونزرع الجزء الآخر. الأرض بالنسبة لنا كمواطنين عرب في هذه البلاد هي الأساس الذي نحافظ من خلاله على وجودنا، فهي تنتقل من جيل إلى جيل، من محمد إلى أحمد، ومن جريس إلى أبنائه، لكنها تبقى راسخة في قلوبنا. وعندما تُسلب الأرض، يتقلّص وجودنا فعليًا. معادلتنا واضحة: وجودنا مرتبط بالأرض، وبدونها لا وجود لنا".

"السياسات القائمة تستهدف الوجود العربي بصورة مباشرة"

يشير سَكَس إلى أن "أصحاب الأراضي يشعرون بذلك بوضوح، في ظل هذا المخطط الظالم والمجحف. ولو كانت هناك نية حسنة فعلية، لما وصلنا إلى هذه المظاهرات وخطوات التصعيد. نحن طالبنا بحق واضح، لكنهم يواجهوننا بذريعة القانون، رغم أن ما يجري في المحاكم يفتقر إلى العدالة الحقيقية. ومع ذلك، نحن مضطرون للتعامل مع الأدوات المتاحة، حتى وإن كانت هذه المحاكم نفسها جزءًا من منظومة تُشرعن الاستيطان في الضفة الغربية وغيرها من السياسات الجائرة".

"هذه أرضنا ومسؤوليتنا"

وبشأن أهمية الخطوات النضالية، شدد سَكَس على "ضرورة مواصلة التواجد الميداني لمنع تسييج الأراضي، وأهمية استمرار الاحتجاجات الشعبية".

"المخطط يمس بشكل مباشر حقوق ملكية عائلية متجذّرة منذ أجيال"

يقول المحامي إحسان كيّال من جديدة المكر، وهو أحد المتضررين من مشروع شارع 6، في حديثه لـ"عرب 48": "أملك نحو 54 دونمًا من الأراضي، ووفق المعطيات فإن الغالبية الساحقة منها مهددة بالمصادرة".

المحامي إحسان كيال

ويضيف: "الضرر لا يقتصر على أصحاب الأراضي فحسب، بل يشمل أيضًا كل من يعتمد عليها في معيشته. فمعظم هذه الأراضي زراعية سهلية، يعتمد عليها عدد كبير من المواطنين، سواء من خلال زراعتها المباشرة أو تأجيرها لمزارعين آخرين. وتضم أيضًا مزارع أبقار وأغنام ومنشآت زراعية متنوعة، جميعها مهددة بالهدم في حال تنفيذ المشروع بصيغته الحالية. حتى في حال التعويض بأرض بديلة، فإن الخسارة ستكون كبيرة نظرًا لما يتطلبه الأمر من سنوات لإعادة الزراعة والبناء واستعادة الإنتاج".

"الأرض بالنسبة لي ليست مجرّد مسألة مادية، بل هي انتماء وذاكرة وهوية"

يؤكد المحامي كيّال: "الأرض تعني لنا أكثر بكثير من المال، ولهذا لا يمكن القبول بأي تعويض مالي مهما بلغ. مطلبنا الوحيد والواضح هو: أرض مقابل أرض، كما حدث في مناطق أخرى".

"استهداف واضح للأراضي العربية"

يوضح كيّال أن "مسارات المشروع تنحرف تحديدًا عند مناطق وجود الأراضي العربية، ولا يقتصر الأمر على هذا الشارع فحسب، بل يشمل مشاريع أخرى عديدة في المنطقة، ما يعزز القناعة بوجود سياسة ممنهجة تستهدف الأراضي والوجود العربي، سواء في هذه المنطقة أو في مناطق أخرى من البلاد".

"اشتريت 5 دونمات عام 2009، واليوم هي مهددة بالمصادرة"

سليم جريس

يقول سليم جريس من كفر ياسيف، وهو أحد المتضررين من مشروع شارع 6، لـ"عرب 48" إنه "استثمرت في أرضي فعليًا، إذ زرعت فيها أشجار الزيتون وثبّتُ شبكات ري، ما يجعلها أرضًا منتجة وليست مهملة".

"التعويضات المادية التي عُرضت لا تتجاوز 5% من قيمة الأرض"

يوضح جريس أن "القيمة الحقيقية للدونم المخصص للزراعة في هذه المنطقة تقارب 400 ألف شيكل، في حين أن التعويض المقترح لا يتجاوز 17 ألف شيكل للدونم، وهو ما يُشكّل ظلمًا واضحًا واستغلالًا صارخًا لأصحاب الأراضي".