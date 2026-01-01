455 شخصا بينهم 152 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق عام 2025

لقي 455 شخصا بينهم 152 من المواطنين العرب مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع والطرقات المختلفة في البلاد خلال العام الماضي 2025.

يُستدل من المعطيات الرسمية الصادرة عن "السلطة الوطنية للأمان على الطرق"، أن 455 شخصا بينهم 152 من المواطنين العرب لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة في البلاد خلال العام الماضي 2025.

وللمقارنة فقد لقي 439 شخصا، بينهم 158 مواطنا عربيا، مصارعهم في حوادث الطرق خلال العام 2024، بينما لقي 361 شخصا، من بينهم 98 مواطنا عربيا، مصارعهم في حوادث الطرق خلال العام 2023.

أما في العام 2022، فقد لقي 352 شخصا بينهم 115 مواطنا عربيًا مصارعهم في حوادث الطرق، وفي العام 2021 لقي 369 ضحية بينهم 109 من المواطنين العرب، و306 ضحايا بينهم 99 عربيا في العام 2020، و355 بينهم 110 من المواطنين العرب في العام 2019.

121 ضحية من المشاة في حوادث الطرق

وفي السياق، بلغ عدد الضحايا من المشاة في البلاد، ومعظمهم من الأطفال وكبار السن، 121 ضحية. كما أن حوالي ثلث إصابات المشاة في حوادث الطرق وقعت عند ممرات المشاة، ما يستوجب العمل للحد من إصابات المشاة في حوادث الطرق من خلال رفع مستوى الوعي وخلق بيئة داعمة لتغيير سلوكيات السائقين والمشاة، على حد سواء.

100 ضحية من سائقي الدراجات النارية

ويظهر من المعطيات والإحصاءات الرسمية أن 100 ضحية من سائقي الدراجات النارية لقوا مصارعهم في حوادث سير على الشوارع والطرقات المختلفة في البلاد خلال العام 2025.

تحذيرات متكررة دون جدوى

على الرغم من تحذيرات "السلطة الوطنية للأمان على الطرق" وعقد جلسات طارئة في لجنة الاقتصاد بالكنيست، لم تُتخذ لغاية اليوم خطوات ملموسة لوقف الحوادث على الشوارع والطرقات.

وكانت السلطة قد حذرت من أنه في أواخر العام 2025 "قد نصل إلى أكثر من 500 ضحية، وسيسمون ذلك نجاحًا!".

ودعت السلطة جمهور السائقين إلى "تغيّير عاداتنا السلبية على الشوارع! والالتزام بالقوانين التي سُنّت لحمايتنا، وأن نعتبر المشاة أهلنا ونعطيهم حق الأولوية، وأن نعتبر حزام الأمان حماية لنا، وأن نعي أن التركيز بالسياقة ضرورة ونترك الهاتف، وهذه فرصة لنفهم أن الوصول بسلام أهم من الوصول بسرعة".