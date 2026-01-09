عائلة الترابين في النقب: هكذا أُعدمت الشرطة محمد أمام أطفاله الستّة بمسدّس كاتم للصوت وأُخفت الأدلّة

عن لحظة إعدام شقيقه محمد برصاص الشرطة، قال أحمد ترابين: "بالقرب من منزل شقيقي محمد، كانت حركة لعناصر الشرطة داخل ساحة البيت، وعندما فتحت الباب قُيّدت يداي، ووُضع غطاء على وجهي، وفي تلك اللحظة دخلت الشرطة على منزل شقيقي".

بيت عزاء الشاب محمد الترابين الذي أُعدم برصاص الشرطة في النقب

تطالب عائلة الشاب محمد حسين الترابين (35 عامًا) من قرية ترابين الصانع في النقب، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلّة للتحقيق في إعدام ابنها محمد، الذي أُعدِم برصاص شرطيّ اسرائيليّ، ليل السبت - الأحد الماضي، عند مدخل منزله، خلال حملة تفتيش للشرطة في القرية، مؤكّدة أن ابنها أُعدم بمسدّس كاتم للصوت، أمام أعين أطفاله الستّة وزوجته.

وبعد إعدام الشاب محمد الترابين، سحبت الشرطة جثمانه من المكان، إلى جانب تنظيف مسرح الجريمة من آثار إطلاق النار، في محاولة لاخفاء الأدلة، بحسب العائلة.

محمد الترابين، ضحيّة جريمة الشرطة

وأثناء ذلك، كانت الشرطة قد وضعت غطاء على رأس شقيقه أحمد، وكبّلت يديه، و"بعد إخفاء كل الأدلة من مسرح الجريمة"، أطلقت سراحه.

وترك الشاب محمد الترابين خلفه 6 أطفال وزوجة ثكلى، والذين كان يعيلهم عن طريق عمله في مجال السّباكة، في حين لا يزال أطفاله يعيشون حالة من الصدمة في أعقاب إعدام والدهم أمام أعينهم.

"قُيِّدتُ ووُضع غطاء على وجهي أثناء إعدام شقيقي بمنزله"

وقال أحمد حسين الترابين، شقيق الضحية محمد الترابين في حديث لـ"عرب 48" إنه "في الليلة التي استشهد فيها شقيقي برصاص الشرطة، كان كلّ واحد منا في منزله برفقة عائلته، وكان الوقت متأخرًا، وشهدت تلك الليلة تحرّكات قوية للشرطة من طائرات ومسيّرات، وبسبب ذلك بقينا داخل منازلنا، لعدم الاحتكاك بالشرطة، لألّا نُتَّهم واهية".

أحمد حسين الترابين، شقيق الضحية محمد الترابين، يتحدّث لـ"عرب 48" عن إعدام الشرطة الإسرائيلية شقيقه، عند مدخل منزله في النقب، وأمام أبنائه الستّة، وجميعهم أطفال.



للتفاصيل: https://t.co/7BRII1UF6F pic.twitter.com/9FEHwr0Iz1 — موقع عرب 48 (@arab48website) January 9, 2026

وعن لحظة إعدام شقيقه محمد برصاص الشرطة، قال: "بالقرب من منزل شقيقي محمد، كانت حركة لعناصر الشرطة داخل ساحة البيت، وعندما فتحت الباب تم تقييد يدَيّ، ووضع غطاء على وجهي، وفي تلك اللحظة دخلت الشرطة على منزل شقيقي".

وأضاف: "عندما دخلت الشرطة إلى منزل شقيقي سمعت صوت صراخ أطفاله وزوجته، واستمرّ الصراخ لعدة دقائق ومن ثم عمّ الصمت، وقد تم إدخالي إلى ساحة منزل شقيقي محمد، واتضح لاحقًا أنه تم إعدام شقيقي محمد برصاص الشرطة من خلال مسدس مزوّد بكاتم صوت، أمام أعين أطفاله، وبعد تنفيذ الجريمة، قامت الشرطة بسحب الجثمان، ومسح كل آثار الجريمة".

قتْل بدم بارد وأطفال بحاجة لرعاية نفسيّة بسبب الصّدمة

وتابع ترابين: "قُتل هكذا بدم بارد في ساحة منزله من دون أن يشكّل خطرًا على أحد؛ بل على العكس، الشرطة هي التي دخلت إلى المنزل وأعدمته، باستخدام مسدّس مزوَّد بكاتم للصوت، وقامت بإخفاء آثار الجريمة".

أهال في خيمة العزاء

وتحدّث عن شقيقه محمد، وقال: "شقيقي محمد لديه 6 أبناء، جميعهم أطفال قاصرون، وكان يعمل في مجال تركيب مواسير المياه (أعمال السّباكة) من أجل إعالة عائلته، وكان شخصا جيدا ومحبًّا للجميع، وكانت علاقاته طيبة بالجميع كذلك".

وأشار إلى الصدمة التي لا تزال تُطارد أطفال شقيقه، مؤكّدا أنهم "يعيشون حتى اللحظة حالة نفسية صعبة، تتمثّل بصراخ طوال الوقت، وبكاء شديد عندما يتذكّرون مشهد إعدام والدهم أمامهم".

وذكر أن "الأطفال بحاجة إلى علاج نفسي فوري في ظل ما تعرضوا له من مشاهد صعبة، وهي إعدام والدهم برصاص الشرطة أمام أعينهم".

شوارع البلدة خالية من الأهالي في ظلّ محاصرتها وخنقها

وطالب أحمد باسم العائلة، بتشكيل "لجنة تحقيق مستقلّة، ومعاقبة الشرطيّ الذي أعدم شقيقي بدم بارد، وأن ينال العقوبة اللازمة، وهي القتل في ظلّ إعدام شقيقي محمد بهذا الشكل الإجراميّ، وهو داخل منزله، وأمام أعين أطفاله".

طوق أمنيّ ومحاولة "إذلال" الأهالي

وفي ختام حديثه، أشار إلى الطوق الأمني والحصار المفروضين على بلدة ترابين من قِبل الشرطة، بالقول إن "ما حصل مع شقيقي محمد، نتيجة الطوق الأمني الذي فرضته الشرطة على قرية الترابين، والممارسات المستمرة التي قامت بها الشرطة تجاه الأهالي في القرية".

كما ذكر أن الخطوات الإسرائيلية التي لقيت دعما من حكومة بنيامين نتنياهو، شملت "محاولات إذلال وإهانة للأهالي، منذ أكثر من 10 أيام".

إغلاق البلدة بالمكعّبات الإسمنتيّة

وتشهد ترابين الصانع منذ أكثر من أسبوعين حصارا تفرضه الشرطة الإسرائيلية بدعوى "فرض السيادة والقانون"، في حين اقتحمها وزير الأمن القومي، المتطرّف إيتمار بن غفير، عدّة مرات، ونفّذ فيها جولات استفزازية للأهالي، بينها 3 مرات خلال أسبوع واحد فقط.

ويؤكّد سكان اللبلدة أن هذه الاقتحامات، تهدف إلى تأجيج الأوضاع، واستفزاز الأهالي، لخدمة أهداف سياسية وانتخابية لبن غفير.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية العشرات من المواطنين، وفرضت عشرات مخالفات السير، بالإضافة إلى إصدار إخطارات بأوامر هدم في البلدة، ضمن عملية أطلقت عليها مُسمّى "نظام جديد".

وهدّدت الشرطة باستمرار عملياتها المكثفة، والتعامل بما وصفته بـ"بيد من حديد" مع ما قالت إنه "أعمال عنف وخلال بالنظام"، في وقت تزداد التوترات في المنطقة، وسط اتهامات للأجهزة الأمنية بممارسة العقاب الجماعيّ، بحقّ السكان.