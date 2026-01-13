عائلة شامية من إبطن: الشرطة أعدمت ابننا شام بدم بارد وروايتها مرفوضة

يخيّم الحزن والذهول على عائلة الشاب شام شامية من بلدة إبطن، التي ما تزال تحت وقع صدمة الفقدان، غير مصدّقة لرحيله المفاجئ. وقد شيّعت العائلة جثمانه إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه بمدينة عكا، مساء السبت الماضي، وسط مشاركة واسعة ومشاعر عميقة من القهر والغضب.

وكان الشاب شام شامية قد قُتل برصاص الشرطة في حادثة أثارت موجة غضب عارمة. ووفقًا لما زعمته الشرطة، فإن عناصرها - الذين كانوا في جولة ميدانية بلباس ومركبة مدنية - رصدوا شابًا يطلق النار باتجاه منزل في القرية، فأطلقوا عليه الرصاص ما أدى إلى مقتله على الفور.

عائلة شامية من بلدة إبطن: الشرطة الإسرائيلية أعدمت ابننا شام بدم بارد وروايتها مرفوضة



من جهتها، رفضت عائلة شامية رواية الشرطة رفضًا قاطعًا، مؤكدة أن ما جرى هو "إعدام ميداني بدم بارد"، وأن الرواية الرسمية "لا تمتّ للحقيقة بصلة".

وقال قريب الضحية شامية، عارف نعراني، لـ"عرب 48" إن "رواية الشرطة حول ملابسات الحادثة مليئة بالتناقضات والأكاذيب، ولا تمتّ للحقيقة بصلة. ما جرى فعليًا هو مطاردة شام، الذي كان يقود دراجة نارية، حيث صدمته مركبة الشرطة بشكل مباشر، ما أدى إلى سقوطه أرضًا ومحاصرته بين دراجته وجدار منزلنا، قبل أن يُطلقوا عليه النار من مسافة صفر".

عارف نعراني

وأضاف نعراني أن "أربعة أفراد من الشرطة كانوا داخل المركبة المدنية، وقد ترجّلوا منها، وأطلق أحدهم النار على شام وهو ملقى على الأرض. أصيب بثلاث رصاصات: واحدة في الرأس، وأخرى في القلب، وثالثة في الصدر، وجميعها كانت قاتلة. القضية لا تتعلق بتحييد مجرم كما تزعم الشرطة، بل بجريمة قتل متعمدة؛ إذ لم يُشكّل شام أي خطر، وكان بالإمكان اعتقاله أو تقييده بسهولة، أو حتى إطلاق النار على قدميه - إن وُجد خطر كما يدّعون. ما حدث هو إعدام بدم بارد بكل ما تعنيه الكلمة".

وفيما يتعلق بادعاء الشرطة بأن شام أطلق النار على أحد المنازل، قال نعراني إن "المنزل المقصود هو منزلي ومنزل شام، لقد قُتل في فناء بيته، حيث يقيم مع والدته منذ خمس سنوات. إذا كان قد أطلق النار فعلًا، فلتُظهر الشرطة آثار الرصاص على الجدران أو في المكان، أو حتى المسدس! لكنها لن تفعل ذلك، لأن الحقيقة مغايرة تمامًا".

وأشار إلى أن "شام، وهو في الأصل من مدينة عكا، كان معروفًا بسلوكه الحسن وعلاقاته الطيبة مع جميع أبناء البلدة. كان من المفترض أن يتخرج من الصف الثاني عشر في شهر حزيران/ يونيو المقبل، ولم تُسجّل بحقه أي مشاكل أو خلافات".

الضحية شام شامية

وعن وقع الجريمة على العائلة، قال إن "الصدمة لا تزال حاضرة، وحتى الآن لا نصدق ما جرى. شام كان جزءًا من العائلة، ولن نصمت، ونطالب بتحقيق حقيقي ومحاسبة المسؤولين".

وفي ختام حديثه، أعرب نعراني عن قلقه من تصرف الشرطة بعد الجريمة، قائلًا: "سارعت الشرطة إلى مصادرة جهاز التسجيل (DVR) الخاص بكاميرات المراقبة في منزلي، والذي وثّق بالصوت والصورة لحظة ملاحقة شام ودهسه وإطلاق النار عليه. ومع ذلك، نملك توثيقًا مفصلًا للحدث من كاميرات مراقبة أخرى، وسيُعرض قريبًا أمام الجميع".

وتأتي هذه الجريمة في ظل تصاعد وتيرة عمليات القتل التي تنفذها الشرطة وأجهزة الأمن الإسرائيلية بحق مواطنين عرب، تحت ذريعة علاقتهم بأحداث عنف أو تشكيلهم خطرًا، فمنذ عام 2000، قتلت الشرطة 111 مواطنًا عربيًا، بينهم 12 خلال عام 2025 وحده، و50 منذ عام 2020.

وقال متحدث باسم وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش)، إنه "فُتح تحقيق في القضية، غير أنه لم يتم التحقيق مع الشرطي المشتبه بإطلاق النار حتى الآن".