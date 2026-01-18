رفع "الأرنونا" بنسبة 30% في الناصرة يثير احتجاجًا شعبيًا وانتقادات واسعة للجنة المعيَّنة

أثار قرار اللجنة المعيَّنة لإدارة شؤون بلدية الناصرة رفع ضريبة المسقفات "الأرنونا" بنسبة 30% موجة استياء واحتجاج شعبي في المدينة، وسط معارضة جهات بلدية وشعبية اعتبرت الخطوة عبئًا اقتصاديًا إضافيًا على الأهالي في ظل الغلاء وتراجع الخدمات.

أثار قرار اللجنة المعيَّنة لإدارة شؤون بلدية الناصرة رفعَ ضريبة المسقفات "الأرنونا" بنسبة 30% حالةً من الاستياء في أوساط أهالي المدينة، في ظل موجة الغلاء التي تعصف بالبلاد، وذلك وسط معارضة جهات بلدية وشعبية.

ووقّع المئات من أهالي الناصرة على عريضة تطالب بإلغاء زيادة ضريبة الأرنونا، معتبرين إياها أمرًا غير مبرَّر يشكّل عبئًا ماديًا إضافيًا على الأهالي والعائلات، ومطالبين الجهات الرسمية بتحمّل مسؤولية فشل الإدارة السابقة، بدل تحميل تبعات ذلك لجيوب المواطنين.

وقالت الناشطة الاجتماعية، خلود أبو أحمد، لـ"عرب 48" إن "قرار رفع ضريبة الأرنونا بنسبة 30% يُعدّ عقابًا جماعيًا بحق أهالي الناصرة. هذه الخطوة ظالمة وغير مبرَّرة، لا سيما في ظل معرفة الجميع بمسؤولية الجهات التي أدارت البلدية خلال السنوات الماضية عن الإخفاقات المتراكمة والعجز المالي الكبير. كان يجب محاسبة المسؤولين عن هذا العجز، وتحميل الدولة مسؤوليتها المباشرة عن الفشل والإهمال، بدل تحميل المواطنين ثمن سياسات لم يكونوا طرفًا فيها".

خلود أبو أحمد

وأشارت أبو أحمد إلى أن "القرار يأتي في وقت يعاني فيه السكان أوضاعًا اقتصادية صعبة، وسط غياب شبه كامل للخدمات البلدية منذ سنوات طويلة. المواطنون مستعدون للدفع حين يقابل ذلك بخدمات حقيقية، إلا أن الواقع القائم يفتقر إلى أبسط مقومات الخدمة البلدية. وإذا استمر الوضع على ما هو عليه من حيث مستوى الخدمات، فإن هذا الارتفاع يُعد استخفافًا بحاجات الناس ومعاناتهم اليومية".

وأكدت أن "هذه الزيادة ستؤدي إلى ضائقة اقتصادية خانقة، خصوصًا لدى العائلات التي تكافح لتأمين احتياجاتها الأساسية. رفع الضريبة لا يعني بالضرورة زيادة مداخيل البلدية، بل قد يؤدي إلى تفاقم العجز نتيجة عدم قدرة المواطنين على الالتزام بالدفع. النهج الصحيح كان يقتضي الوقوف إلى جانب الناس، ومساعدتهم على تسديد الديون المستحقة، وتمكينهم من الحصول على التخفيضات التي يخولها لهم القانون، إلى جانب إعادة الخدمات الأساسية، بدل اللجوء إلى سياسة رفع الضرائب".

وفي هذا السياق، شددت أبو أحمد على "أهمية العريضة الشعبية التي أُطلقت مؤخرًا، والتي يمكن أن تشكّل أداة لإعادة القوة إلى أيدي المواطنين، والتأكيد على أن الناس هم مصدر الشرعية والقدرة على التغيير".

وأوضحت أن "الهدف هو جمع خمسة آلاف توقيع من أبناء الناصرة، تمهيدًا لتقديم العريضة إلى وزارة الداخلية، ومطالبتها بالتدخل ووقف القرار. وفي حال عدم الحصول على ردود واضحة، ستتواصل الخطوات الاحتجاجية، بما في ذلك التوجّه إلى القضاء، لإلغاء الزيادة والمطالبة بخطة إنعاش تضع الإنسان في صلب أولوياتها".

وانتقدت أبو أحمد مبرّرات رئيس اللجنة المعيَّنة، يعكوب إفراتي، ووصفت المقارنة بين الناصرة والقدس بأنها غير مقبولة، مشيرةً إلى الفارق الهائل في مستوى الخدمات والبنى التحتية، ولا سيما في القدس الغربية، مقارنة بما يحصل عليه المواطن النصراوي. وأكدت أن هذا النوع من المقارنات يعكس عدم فهم لخصوصية المدينة واحتياجاتها، وللواقع اليومي الذي يعيشه سكانها.

وختمت أبو أحمد بالقول إن "اللجنة المعيَّنة هي نتيجة فشل إداري طويل تتحمّل مسؤوليته الدولة وكل من تعاقب على إدارة البلدية، ومهمتها الأساسية يجب أن تكون إعادة البلد إلى مسارها الصحيح، عبر العمل بشفافية، والتواصل الحقيقي مع الأهالي، وفهم وجع الشارع النصراوي".

من جهته، قال مراقب الحسابات والمستشار الاقتصادي وعضو اللجنة الشعبية في الناصرة، هاني نجم، لـ"عرب 48"، إن "المطلوب من اللجنة المعيَّنة نشر محضر الجلسة التي جرى خلالها إقرار رفع ضريبة الأرنونا، إلى جانب تزويد الجمهور بمعطيات واضحة حول الجباية خلال عام 2025، ونِسب التحصيل التي نجحت اللجنة المعيَّنة في تحقيقها، إضافة إلى حجم الديون التي جرى تسديدها مقارنة بالفترة التي سبقت دخولها إلى البلدية. هذه المعطيات ضرورية لتقييم ما إذا كانت زيادة الأرنونا بنسبة 30% تمثّل فعلًا الخيار الأخير، أم أن هناك بدائل أخرى لزيادة مداخيل البلدية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية".

هاني نجم

وأضاف نجم أن "اللجنة الشعبية بصدد إعداد توجّه رسمي إلى اللجنة المعيَّنة للحصول على المعطيات المطلوبة، بهدف إجراء تقييم موضوعي وبنّاء وفحص مبرّرات هذه الخطوة".

وتطرّق نجم إلى السياق الاقتصادي العام في الناصرة، مشيرًا إلى أن "السنوات الأخيرة شهدت خروج عدد كبير من المصالح التجارية الكبرى التي كانت تشكّل مصدرًا أساسيًا للضرائب. رفع ضريبة الأرنونا بنسبة 30% لن يؤدي بالضرورة إلى زيادة المداخيل، بل قد يدفع مزيدًا من المصالح إلى مغادرة المدينة، حتى وإن كانت الضريبة خارجها أعلى، نظرًا لتوفّر خدمات وبنى تحتية أفضل، ما يعني أن العبء سيقع في نهاية المطاف على المواطنين والمصالح المتبقية".

وشدّد على "ضرورة دراسة الخطوة بعمق، خصوصًا في ظل الغلاء العام وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على أصحاب الدخل المحدود والطبقة المتوسطة"، منوّهًا إلى أن "أصحاب الدخل المحدود يحق لهم الحصول على تخفيضات قد تصل إلى 85% من قيمة الضرائب".

وختم نجم بالقول إن "زيادة الأرنونا ستزيد بلا شك من العبء على المواطن النصراوي، وحتى إن كانت المدينة تُعدّ من الأقل من حيث قيمة الأرنونا للمتر المربع مقارنة بمدن وقرى عربية أخرى، فإن المواطن الذي لم يلمس تحسّنًا في الخدمات خلال سنوات طويلة من حقه المطالبة بخطة عمل واضحة ومعلنة لعام 2026، توضّح ما الذي سيحصل عليه مقابل هذه الزيادة".

من جهتها، أصدرت جبهة الناصرة بيانًا انتقدت فيه رفع ضريبة الأرنونا، وجاء فيه أن "رفع ضريبة الأرنونا بنسبة 30% هو قرار خاطئ لا يعالج جوهر الأزمة المالية، بل يحمّل العبء للمواطنين في المدينة، الذين يواجه معظمهم أوضاعًا اقتصادية واجتماعية صعبة. وستفحص الجبهة الإمكانيات القضائية لوقف هذا الغبن الذي سيلحق بالمواطنين".

مبنى بلدية الناصرة (عرب 48)

وأضاف البيان أن "مدينة الناصرة تقع في التدريج الثالث الأدنى من حيث الوضع الاقتصادي الاجتماعي، وتعيش حالة اختناق سكاني بفعل الحصار الجغرافي وعدم توسيع منطقة نفوذ المدينة، لتأتي اللجنة المعيَّنة من وزارة الداخلية وتقرّر رفع ضريبة الأرنونا بنسبة 30% دفعة واحدة، ما يزيد الأعباء الاقتصادية على الناس دون مراعاة أوضاعهم".

وتابع أن "وظيفة اللجنة المعيَّنة إصلاح الخلل في الجباية، لا معاقبة من يسدّدون التزاماتهم بانتظام. رفع نسبة الجباية، مع أمل تجاوب المواطنين، من شأنه أن يدفع البلدية نحو الاستقرار المالي بعد الكوارث الإدارية التي شهدتها في السنوات الأخيرة".

وانتقد البيان أداء اللجنة المعيَّنة، مؤكدًا أن "الحديث عن خطط وميزانيات لم ينعكس على أرض الواقع، إذ ما زالت النفايات تتراكم في أحياء الناصرة، فيما ازداد وضع الشوارع سوءًا، رغم التصريحات عن تجنيد عشرات ملايين الشواكل لمعالجة هذه الملفات".

وختم البيان بالتأكيد أن "رفع الأرنونا دون تحسين فعلي للخدمات الأساسية خطوة غير صحيحة"، معلنًا "استمرار النضال من أجل سياسة جباية عادلة، وخدمات تليق بأهالي المدينة، وحلول حقيقية بدل قرارات فوقية والهروب إلى الأمام بدل معالجة المشكلات بشكل مهني".

وتنظم جبهة الناصرة تظاهرة احتجاج ضد رفع ضريبة الأرنونا، أمام مبنى بلدية الناصرة، وذلك يوم الأربعاء المقبل الساعة الثانية ظهرا.