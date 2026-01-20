يضطر أصحاب منازل مهددة بالهدم في البلدات العربية مكرهين إلى هدم منازلهم بأياديهم، تجنبا للغرامات المالية الباهظة وتحت ضغوطات نفسية، فيما يشكون من عدم قبول السلطات الإسرائيلية ولجان التخطيط البناء بالحلول البديلة

تعيش العائلات العربية المهددة منازلها بالهدم ضغطًا نفسيًا شديدًا يسبق اتخاذ قرار الهدم الذاتي، في ظل سلسلة من الضغوط المتواصلة التي تمارسها الجهات الحكومية الاسرائيلية، ولجان التخطيط، ودائرة التنفيذ، إلى جانب الشرطة الإسرائيلية، التي تدفع أصحاب المنازل إلى هدم بيوتهم بأياديهم، وذلك تفاديًا للغرامات المالية والتبعات الاقتصادية والمواجهة مع الشرطة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتتصاعد وتيرة الهدم الذاتي للمنازل في البلدات العربية في مناطق الـ48، في ظل تشديد السلطات الإسرائيلية تنفيذ أوامر الهدم وفرض غرامات مالية باهظة على المواطنين، التي تصل إلى أكثر من 500 ألف شيكل في حال نُفذ الهدم من قبل السلطات والجرافات الإسرائيلية.

الهدم الذاتي في البلدات العربية: غرامات وضغط نفسي يُؤرقان أصحاب المنازل المهددة



تقرير: أمير بويرات (عرب 48) pic.twitter.com/2e6GIPOady — موقع عرب 48 (@arab48website) January 20, 2026

يدفع هذا الواقع العائلات العربية إلى هدم منازلها بأيديها تجنبًا للغرامات المالية الباهظة، وتفاديًا لمواجهات مع الشرطة الإسرائيلية ووحداتها التي تصل من أجل تنفيذ أوامر الهدم، إلى جانب تخفيف الأعباء الاقتصادية الناتجة عن الهدم، في ظل رفض السلطات الإسرائيلية بما فيها المحاكم ولجان تخطيط، جميع الحلول من الأهالي لتجنب الهدم، وفقًا لشهادات العائلات، التي ترى أن سياسة الهدم تستهدف الوجود الفلسطيني في الداخل.

"سياسة ممنهجة"

ويقول محمد إغبارية من بلدة مصمص، الذي هدم منزله ذاتيًا مطلع العام الجاري، لـ"عرب 48"، إنه "ليس سهلا أبدًا أن يهدم المواطن منزله بيده، ولكن لتجنب المواجهة ومنح ذريعة للشرطة للاعتداء على الشباب، قررت هدم المنزل ذاتيًا، وخصوصا أن القوات التي تأتي للهدم تقوم بذلك وتستخدم العنف تجاه الأهالي، وفي الوقت الراهن لا نستبعد قتل الشباب بحال كان هناك أي اعتراض على الهدم".

محمد إغبارية

وتحدث عن منزله الذي قام بهدمه بالقول، إنه "مبني منذ العام 2000 أي قبل 26 عامًا، وفي العام 2006 تزوجت وسكنت المنزل على أرضنا الخاصة التي لدينا بها طابو، والمعاناة مع إخطارات الهدم بدأت عام 2013، ومنذ ذلك الحين بدأت المحاكم ولجان التخطيط والغرامات".

وأضاف إغبارية "قمنا بالعديد من الخطوات ومنها خرائط جديدة للأراضي، والمنطقة تشمل أكثر من 10 مخططات التي قدمناها، وكانت لجان التخطيط الاسرائيلية تطلب منّا إجراء تعديلات على المخططات، وكنا نقوم بكل ما يُطلب منا خلال كل هذه السنوات منذ العام 2013 وحتى مطلع عام 2026، وفي النهاية وصلنا إلى طريق مسدود فرض علينا من خلاله هدم المنزل".

ولفت إلى أن "كل قضية هدم المنازل هي سياسة ممنهجة، هذا ما استنتجته بعد تجربتي التي استمرت سنوات طويلة، وخلال الأعوام التي مرت قمنا بكل ما هو مطلوب منا، لاسيما وأننا أجرينا كل التعديلات التي طلبتها منا اللجنة ولكن من دون نتيجة، وهذا يوضح أن قضية هدم البيوت العربية هي سياسة ممنهجة".

"مبالغ مالية باهظة"

وعن تكاليف إجراء مخططات للأراضي، أوضح إغبارية قائلا إن "التكاليف المادية التي تكون على الخرائط والمخططين تكلّف مبالغ مالية باهظة، إذ أنني خلال هذه السنوات قمت بإنفاق أكثر من مليون شيكل فقط على المخططين والخرائط، إلى جانب المحامين والغرامات المالية التي تصدرها المحكمة".

ركام منزل محمد إغبارية بعد هدمه ("عرب 48")

وتطرق إلى تعاون المجلس المحلي في طلعة عارة، بالقول "حقيقةً المجلس حاول القيام كل ما بوسعه من أجل منع الهدم، إذ أنه قدم أكثر من 3 مخططات، ولكن الدولة واللجان الرسمية، أصرت على الهدم بالرغم من كل محاولات منع ذلك، وأسباب هذا الإصرار من قبل الدولة على هدم منازل المواطنين العرب هو اقتلاعنا من أرضنا".

وعن شعور الإنسان عندما يُجبر على هدم منزله، عبر إغبارية بالقول إن "الشعور لا يوصف وخصوصًا عندما يُجبر الإنسان على هدم بيته، إذ أنني سكنت هذا المنزل لأكثر من 20 عامًا، وقد رزقنا الله بـ4 أبناء فيه، وكانت لنا العديد من الذكريات الجميلة. كان المنزل جميلا بكل تفاصيله ووضعت كل جهدي من أجله، ولكن في النهاية أجبرتنا السلطات الإسرائيلية على هدمه".

وعن ارتفاع وتيرة الهدم الذاتي للمنازل، يقول إن "الضغط الذي يتعرض له أصحاب المنازل من قبل الحكومة وتحديدًا الحالية، كبير ويترافق على مدار أسابيع وأشهر ما قبل الهدم، إذ أنه خلال الحكومات السابقة كان من الممكن تجميد أوامر الهدم والقيام بأمر ما، ولكن في الحكومة الحالية حتى المحاكم لا تنصف ومن بينها المحكمة العليا التي قمنا بالتوجه إليها، وأمهلتنا 7 أيام فقط، ونحن خلال هذه المدة لا نستطيع القيام بشيء".

"قمنا بكل الطرق لكنها باءت بالفشل"

وقال رامي محمد تيتي من بلدة البعنة الذي هدم منزله ذاتيًا يوم السبت الأخير، لـ"عرب 48"، إن "الأرض التي قمت ببناء منزلي عليها تعود إلى جدي منذ عشرات السنوات، وعندما قمت ببناء منزلي وسكنت به، وصلت ’سلطة أراضي إسرائيل’ وادعت أن الأرض تتبع لها، ولكن الأرض تاريخيًا تعود لجدي، وبسبب عدم تسوية الأرض عام 1956 ادعت أن الأرض لها، علمًا أن القطعة التي عليها منزلي تقع داخل مسطح القرية وبجوارها العديد من المنازل".

منزل رامي تيتي في البعنة قبيل هدمه

وحول محاولات منع الهدم، أوضح "قمنا بكل الطرق التي من الممكن أن تحمي منزلي، من بينها شراء أرض وتبديلها، كما تدخل المجلس المحلي لتحويل الأرض إلى أرض عامة لتصبح تابعة له، ولكن بالرغم من كل ذلك باءت جميع المحاولات بالفشل، وأقرت المحكمة المركزية في حيفا هدم المنزل".

"هدمت المنزل وأطفالي خارج المنطقة"

وأشار تيتي إلى أن "قرار الهدم ليس سهلا أبدًا، إذ أنني عندما قمت ببناء المنزل أعرف كل حجرة فيه أين تقع. بعد الهدم عندما نظرت إلى الركام كانت كل قطعة بمثابة تاريخ بالنسبة لي، الشعور لا يمكن وصفه وصعب جدًا أن يهدم مواطن منزله بيده".

أثناء هدم المنزل في البعنة

وأضاف "كنا نعيش في المنزل 8 أنفار بينهم زوجتي وأطفالي ووالدي ووالدتي، كان أصعب شيء بالنسبة لي أطفالي، لذلك قررت هدم المنازل وأطفالي خارج المنطقة، وقمت بإزالة كل الركام من مكان المنزل وتنظيف المكان كليا حتى لا يتأثر أطفالي، وحاولت أن أشرح لهم أننا سنهدم المنزل وسنبني آخر أفضل منه".

"ضغوطات على مدار أكثر من شهر"

وعن التكاليف والخسارة المالية، يقول إن "خسارتي في المنزل نحو 2 مليون شيكل، ولكن الخسارة الحقيقية هي هدم المنزل، لذلك قررنا هدم المنزل حتى لا تتضاعف الأعباء المالية، إذ أنه في حال جرى هدم المنزل من قبل آليات الهدم الإسرائيلية فإنه سيتم تغريمي أو إجباري على تسديد ثمن الآليات والشرطة بمبلغ يتخطى الـ500 ألف شيكل لذلك اتخذت القرار".

وبشأن الضغوطات التي تعرض لها قبل هدم منزله، ذكر تيتي "حقيقةً على مدار شهر وأكثر، تعرضت لضغوطات من ’سلطة أراضي إسرائيل’، بالإضافة إلى ’دائرة التنفيذ والإجراء’، وايضًا الشرطة الإسرائيلية التي كانت تتواجد في المنزل مرتين في اليوم، يشمل تصوير وقياس الشوارع والمنزل من أجل تنفيذ الهدم. عندما تفاقمت كل هذه الإجراءات اتخذت قرار هدم المنزل ذاتيًا تفاديًا لدفع الغرامات المالية الباهظة".

"مأساة حقيقية"

وقال رئيس مجلس طلعة عارة المحلي، محمد جلال إغباريّة، لـ"عرب 48"، إن "هدم أي منزل هو مأساة حقيقية والأصعب من ذلك أن يهدم المواطن منزله ذاتيًا، وقرار محمد اغبارية من مصمص بهدم منزله ذاتيًا، اتخذه لمنع الضرر بالشباب بحال قامت السلطات والجرافات بهدم المنزل، وخصوصا أنه شخصية اجتماعية ومعروفة في المنطقة، لذلك اتخذ قرار هدم المنزل لمنع الضرر بأحد".

محمد جلال إغبارية ("عرب 48")

وتابع أن "هذا المنزل تحديدًا مبني منذ أكثر من 20 عامًا، أي ما قبل قانون ’كامينتس’ والكثير من القوانين، ولكن ما تغير هو عملية تنفيذ أوامر الهدم خلال فترة قصيرة في ظل الحكومة الموجودة، إذ أن هنالك الآلاف من المنازل من دون تراخيص في المجتمع العربي منذ عشرات السنوات، ولكن ما اختلف هو سرعة وتيرة الهدم في ظل الحكومة الحالية".

وأضاف إغبارية "حاولنا القيام بكل شيء لمنع الهدم، إذ توجهنا إلى المحكمة العليا وقمنا بإجراء ’فاتمال’ والمنزل يتواجد في أرض خاصة، ولكن كان الرد برفض قاطع من قبل اللجنة اللوائية، ووصل بنا الحال أن ندعو لجنة التخطيط إلى التخطيط ونحن نقبل بقراراتها، ولكن في هذه اللجنة يوجد آذان مغلقة لا تريد الحلول".

"اللجان ترفض الحلول وتريد الهدم فقط"

وبخصوص تعامل اللجان الحكومية ولجان التخطيط، قال إن "المواطنين يريدون التخطيط والتنظيم وتحسين البلدات إلى الأفضل، ولكن هذه اللجان ترفض كل الحلول وتريد تحقيق هدف واحد وهو الهدم، والتخطيط يحتاج إلى سنوات من العمل وهناك أمور تتغير على أرض الواقع واللجان الرسمية ترفض الحلول".

وعن مدى قدرة السلطات المحلية منع الهدم، أوضح إغبارية أن "معظم المجالس المحلية والبلديات تكرس جهدها ووقتها للتخطيط وهذا يمنع الهدم، صحيح يوجد صعوبات كثيرة ولكن بالتخطيط نستطيع حماية المنازل المهددة من الهدم، ولكن هذا يستغرق وقتًا مع وجود عقبات حقيقية أمام لجان التخطيط".

وعن الأسباب التي تدفع المواطنين إلى هدم منازلهم، لفت إلى أن "أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل المواطن يهدم منزله، هي التكاليف المالية الباهظة التي يتكبدها المواطن في حال هدمت السلطات منزله، بالإضافة إلى منع إتاحة الفرصة للشرطة بالاعتداء على المواطنين في حال رفضوا هدم المنزل".

وشدد إغبارية "إننا نعمل بشكل جدي من أجل التخطيط كما يجب لمنع هدم منازل المواطنين، ولكن مهم أيضًا أن يمتنع المواطن عن البناء من دون إصدار تراخيص، بالإضافة إلى عدم البناء في مناطق يتم التخطيط بها لأن هذا يعمق الأزمة".