إعدام ميداني بلا محاسبة: عائلة الدنفيري في النقب تعيد فتح ملف قتل نجلها جمعة

في ظلّ تصاعد الانتقادات لأداء منظومة إنفاذ القانون، عاد ملف مقتل الفتى جمعة الدنفيري إلى الواجهة بعد قرار النيابة العامة إعادة فتحه، ما أعاد تسليط الضوء على أسئلة العدالة والمحاسبة في قضايا قتل شبّان عرب في النقب.

فتحت النيابة العامة ملف مقتل الشاب جمعة الدنفيري (17 عامًا) من بلدة وادي النعم في النقب، جنوبي البلاد، وذلك عقب قبول الاستئناف الذي تقدّمت به عائلته ضد قرار إغلاق ملف التحقيق.

وجاء هذا التطور في أعقاب اعتراض العائلة على إغلاق الملف بحق أحد عناصر فرق الاستنفار في البلدة الاستيطانية "رتميم" في النقب، والذي أطلق النار على الدنفيري وأرداه قتيلًا في شباط/ فبراير 2024.

ويأتي ذلك رغم أن تحقيقًا أجرته الشرطة الإسرائيلية أكد أن مقتل الدنفيري كان نتيجة جريمة إعدام ميدانية نفذها عنصر من فرق الاستنفار في كيبوتس "رتميم"، في 3 شباط/ فبراير من العام قبل الماضي. وبحسب التحقيق، أوقف مطلق النار الدنفيري إلى جانب شابين آخرين، ثم أطلق عليه ثلاث رصاصات في الرأس والرقبة بينما كان ملقى على الأرض، مدعيًا أن الدنفيري تمكن من نزع الأصفاد وحاول مهاجمته بسكين.

وقال رئيس اللجنة المحلية في بير هداج وقريب المرحوم، سليم الدنفيري، لـ"عرب 48" إن "العائلة ما زالت تطالب بإعادة فتح ملف مقتل جمعة، الذي قُتل بدم بارد على يد مواطنين يهود مسلحين، وهم ليسوا قوات أمن رسمية".

سليم الدنفيري

وأكد الدنفيري أن "هذه الحقيقة لا يجوز تجاوزها أو طمسها، ولا يجب أن يُترك الملف رهينة قرارات سياسية أو تجاهل رسمي".

وأشار إلى أن "المطلوب هو تدخل جدي من القضاء، كي لا تذهب دماء ابننا هدرًا؛ فكل من يسلب روح إنسان بريء بدم بارد يجب أن يُحاسب، بغضّ النظر عن هويته".

وتابع الدنفيري أن "العائلة لا تعوّل كثيرًا على الواقع السياسي القائم، فالحكومة المتطرفة وأفعالها وسياساتها تنعكس مباشرة على جميع قضايانا في المجتمع العربي".

وانتقد تبرير الجريمة، قائلًا إن "الادعاء بأن جمعة كان يحمل سكينًا هو افتراء وظلم وادعاء واهٍ، وقد سمعناه مرارًا في قضايا عدة كان ضحاياها من العرب".

من جانبه، قال عضو لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، جمعة الزبارقة، لـ"عرب 48" إن "ما جرى يُعد أمرًا بالغ الخطورة، إذ لا يُعقل أن يُقدم مواطن على قتل آخر، ثم يُغلق ملف القضية دون محاسبة الجاني، فهذا الواقع يعكس خللًا عميقًا في منظومة إنفاذ القانون، ويمسّ بأسس العدالة وسيادة القانون".

جمعة الزبارقة

وأضاف الزبارقة أن "هذه الظاهرة ترتبط بشكل مباشر بسياسة توزيع السلاح التي انتهجها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، حيث يُقدَّر عدد قطع السلاح التي جرى توزيعها، ولا سيما على المستوطنين، بنحو 160 ألف قطعة، كما أن سهولة الحصول على التراخيص، دون فحوصات جدية تتعلق بالقدرات النفسية والسلوكية، أدت إلى انفلات خطير وخروج الأمور عن أي ضوابط".

وتابع أن "غياب الردع أصبح عاملًا مركزيًا في تصاعد جرائم القتل، إذ بات الضغط على الزناد أسهل عندما يدرك القاتل مسبقًا أنه لن يُحاسب، وأنه لا عقاب ينتظره، ما يشجّع على ارتكاب الجرائم ويحوّل السلاح من أداة أمن إلى وسيلة قتل بلا ضوابط".

وأشار الزبارقة إلى أن "هذه الظواهر لم تعد جديدة، بل تشهد تصاعدًا مقلقًا يومًا بعد يوم، حيث بات المواطنون العرب في النقب يتعرضون للاعتداء في الشوارع وعلى الطرق، وحتى أثناء تنقلهم أو عملهم في البر. فقبل يوم واحد فقط، اقتحم عدد من المستوطنين إحدى القرى في منطقة بير هداج، واعتدوا على راعٍ للأغنام كان بمفرده، وتعرض للدهس بواسطة مركبة رباعية الدفع، في مشهد يعكس خطورة الواقع القائم".

وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في النقب، من قضايا الهدم اليومية إلى تصاعد العنف والجريمة، قال الزبارقة إن "الأوضاع تتدهور بوتيرة متسارعة، ونحن نخشى الوصول إلى مرحلة الصدام والفوضى العارمة. نحن نرفض هذا السيناريو، إلا أن سياسات وزير الأمن القومي وحاشيته تدفع نحو المواجهة، لأنها تخدم أجنداتهم السياسية".

وأوضح أن "غياب دور الشرطة في حماية المواطنين العرب قد يدفع الناس إلى الدفاع عن أنفسهم، وهو ما من شأنه فتح الباب أمام فوضى خطيرة لا يريدها أحد. فالخطاب العنصري والتحريضي السائد اليوم لم يكن له مثيل في أي فترة سابقة، وهو آخذ في التفاقم يومًا بعد يوم".

وفي سياق الاحتجاجات، شدد الزبارقة على "أهمية انخراط النقب بشكل مركزي وأساسي في التظاهرات ضد العنف والسياسات العنصرية، إذ كان النقب حاضرًا باستمرار في الاحتجاجات، ولعب دورًا محوريًا في إعادة الزخم للحراك الجماهيري في الداخل".