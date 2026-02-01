الطريق إلى تل أبيب...  كسر الصمت في وجه الجريمة والعنف

"عائلتي، وخصوصا والدي ووالدتي، ذاقوا الأمرين. ما زالا يعيشان الحسرة والألم منذ مقتل شقيقي نادر. أراهما كل يوم كيف تغيرت حياتهما، كيف انطفأ الأمل الذي كان يملأ البيت. مقتل شقيقي كسر ظهرهما. أنا لا أريد لهذه الكارثة أن تتكرر.."

بعد انقطاعٍ طويل، عدت إلى ساحات الاحتجاج في شوارع وجادات تل أبيب. عودة فرضها واقع ثقيل، بعدما بدا أن موجات الاحتجاج التي شهدتها المدينة في السنوات الأخيرة حول القضايا الحارقة للمجتمع العربي لم ترتق، من حيث التحشيد والتجنيد والوحدة، إلى مستوى التحديات الاجتماعية والمدنية والسياسية التي نواجهها. كان الإحساس الدائم أن الصوت حاضر، لكن الصدى لا يكفي.

على النقيض من ذلك المشهد الاحتجاجي الذي اعتدناه في البلدات العربية، وقفات محدودة، شعارات متكررة، وانتقال خجول أحيانا إلى تل أبيب أو القدس، بدت الصورة مختلفة هذه المرة.

حافلات من باقة الغربية، قبيل توجّهها إلى المظاهرة في تل أبيب (تصوير عرب 48)

في ساحة مسجد أبي بكر الصديق، قلب باقة الغربية ورمزها، كان المشهد استثنائيا. هناك، لم تكن مجرد وقفة، بل نقطة انطلاق لشيء أكبر وثقها وسردها "عرب 48".

منذ ساعات عصر السبت، أخذت الحشود تتوافد إلى الساحة، لا للاحتجاج في المكان، بل للصعود إلى الحافلات المتجهة إلى تل أبيب للمشاركة في مسيرة الرايات السوداء ضد العنف والجريمة والخاوة، وضد استفحال الجريمة المنظمة وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية معها.

عائلة علي أبو صالح من سخنين (عرب 48)

مسيرة قطرية وحدوية دعت إليها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، فلبى النداء من شعر أن المسألة باتت وجودية.

اللافت لم يكن العدد فحسب، بل نوعية الحضور. وجوه جديدة، نساء، شبان، عائلات، وأجيال لم نعتد رؤيتها في ساحات الاحتجاج التقليدية.

26 قتيلاً عربيًا خلال شهر يناير الماضي وحده، برصاص الجريمة المتفشية في البلدات والمدن العربية في الداخل (تصميم: عرب 48)

لم يقتصر دورهم على الحضور، بل شاركوا في التنظيم والتحشيد. هواتف لا تهدأ، اتصالات متواصلة، دعوات عاجلة، وتنسيق لتأمين حافلات إضافية، حتى من أم الفحم ووادي عارة. كانت العجالة عنوان اللحظة، وكأن الجميع يدرك أن التأخير لم يعد خيارا.

لافتات تتّهم نتنياهو ووزير الأمن القومي والتقاعس في مواجهة الجريمة (عرب 48)

لم يعد الصمت ممكنا

انطلقت الحافلة الأولى سريعا، تلتها الثانية، ومع كل انطلاقة كان الشعور يزداد بأن شيئا يتشكل. في الطريق إلى تل أبيب، خيم صمت ثقيل داخل الحافلة. همسات متقطعة، أحاديث جانبية قصيرة، ووجوه شاردة تنظر من النوافذ. فجأة، اخترق الصمت صوت مسن، عارك إسرائيل عقودا طويلة، سائلا بصوت عال: هل سيتخذ قرارا بعصيان مدني؟

أهال من طمرة أثناء الاحتجاج في تل أبيب (عرب 48)

سؤال بدا مفاجئا، لكنه قوبل بالترحاب والتصفيق من بعض الشبان، ورد أحدهم: نحن في عصيان مدني متدرج. عندها، لم يعد الصمت كما كان.

على خلاف احتجاجات سابقة، بدت قضية العنف والجريمة وجرائم القتل اليومية قضية مصيرية تمس كل فرد في المجتمع العربي. الخوف، الغضب، والقلق من الغد، امتزجت جميعها في نقاشات الحافلة.

أهال من الناصرة يرفعون شعار "أوقفوا الجريمة" (عرب 48)

تساؤلات عن عدد المشاركين، عن فرص نجاح المظاهرة، وعن قدرة الجماهير العربية على كسر حاجز التردد والوصول إلى تل أبيب بأعداد وازنة ترفع صرخة الألم عاليا.

كان الطريق إلى تل أبيب أكثر من مجرد مسافة جغرافية، كان رحلة بين الخوف والأمل، بين الغضب والإصرار، وبين الشك والرغبة في التغيير.

مظاهرة ضد العنف والجريمة، وضد عصابات الجريمة المنظمة، وضد تواطؤ الشرطة الإسرائيلية، وضد سياسات حكومية توفر بيئة حاضنة لهذه العصابات في البلدات العربية.

وفي تلك الحافلة، الطريق إلى تل أبيب كان طريق اتهام واضح، من يملك السلطة ويمتنع عن الحماية، شريك في الجريمة. ومن يواصل الصمت، يمنح القتلة وقتا إضافيا. بدا واضحا أن الرسالة واحدة: لم يعد الصمت ممكنا، ولم تعد العودة إلى البيوت دون فعل خيارا مقبولا.

لافتة تحمل شعار الحكومة والشرطة مسؤولان (عرب 48)

حين يتكلم الوجع

جلس إلى جانبي في الحافلة الصديق تامر مقالدة. وجوده فاجأني. أعرف تامر جيدا، وأعرف موقفه المبدئي، هو الذي فقد شقيقه نادر في جريمة إطلاق نار قبل سنوات، وكان دائما يرفض المشاركة في التظاهرات والاحتجاجات.

كان يقول، بمرارة لا تخلو من قناعة: لا شيء يتغير، الشعارات لا تعيد القتلى ولا تحمي الأحياء. حتى في باقة، حتى في ساحة مسجد أبي بكر، كان يبتعد.

رفع الرايات السوداء خلال الاحتجاج

وجوده في مظاهرة تل أبيب لم يكن تفصيلا عابرا، بل علامة فارقة.

تبادلنا أطراف الحديث عن الواقع الذي نعيشه، اجتماعيا وسياسيا وتنظيميا، وعن حالة العجز والغضب التي تخنق المجتمع العربي في ظل سياسات حكومية تتركنا وحدنا في مواجهة الجريمة.

سألته بصراحة: ما الذي غير رأيك؟ ما الذي دفعك للمشاركة اليوم؟

توقف قليلا، ثم أجاب بنبرة قوية وجدية، تختلط فيها الحِدّة بالأسى:

وصلنا إلى واقع مرير وكارثي. إذا لم نعالج الأمور الآن، ستدخل الجريمة كل بيت عربي.

أهال يرفعون لافتة "حاربوا الإجرام واجمعوا السلاح" (عرب 48)

ثم أضاف، وهو يشد على كلماته كمن يحملها منذ سنوات: "عائلتي، وخصوصا والدي ووالدتي، ذاقوا الأمرين. ما زالا يعيشان الحسرة والألم منذ مقتل شقيقي نادر. أراهما كل يوم كيف تغيرت حياتهما، كيف انطفأ الأمل الذي كان يملأ البيت. مقتل شقيقي كسر ظهرهما. أنا لا أريد لهذه الكارثة أن تتكرر مع عائلات أخرى".

كان يتحدث بهدوء، لكن كل كلمة كانت مشحونة بثقل التجربة. تابع قائلا: "في السابق كنت أقول إن التظاهرات ليست الحل. لكن ما حصل في سخنين كان نقطة تحول. انتفاضة شعبية حقيقية ضد العنف والجريمة. شعرت أن هناك شيئا مختلفا، أن الحراك هذه المرة يجب أن يستمر ويتصاعد، لا أن ينتهي ببيان أو صورة".

(عرب 48)

بالنسبة لتامر، لم تكن المظاهرة مجرد فعل احتجاجي، بل ضرورة وجودية. قال وهو ينظر إلى الأمام: "ذهبنا إلى تل أبيب ليس فقط لرفع شعارات، بل لرفع صرخة عالية في وجه المجتمع الإسرائيلي كله، وخصوصا في وجه هذه الحكومة التي تغذي العنف والجريمة. نحن أصحاب وجع حقيقي. مجتمع كامل تحوّل إلى رهينة لعصابات الجريمة".

توقف لحظة، ثم أضاف بنبرة أكثر حزما: "هذا الواقع لا يمكن أن يستمر. التغيير لن يأتي إلا عبر وحدة جماهيرية وشعبية حقيقية. ما نراه بهذه المرحلة من مشاركة جميع مكونات المجتمع، فعاليات شعبية، أطر سياسية، جمعيات مجتمع مدني، بلديات، أحزاب، لم نشهده منذ سنوات. هذه معركة وجود، معركة على المستقبل، على أولادنا، على العائلات الشابة".

أنهى حديثه بجملة بدت كخلاصة شخصية وجماعية في آن واحد: "إذا لم نأخذ دورنا كأفراد في تعزيز هذه الوحدة، فلن يفعلها أحد عنا".

في تلك اللحظة، لم يعد تامر مجرد مشارك في الحافلة ومظاهرة تل أبيب، بل شاهدا حيا على أن الألم حين يتجاوز حدوده، يتحول من صمت إلى فعل، ومن فقدان إلى مسؤولية.

عائلات تطالب بالحق في الأمان (عرب 48)

في كل صورة حكاية

حطت بنا الحافلة سريعا في تل أبيب. وصلنا قبل انطلاق المسيرة والمظاهرة بساعة ونيف، وكأن المدينة سبقتنا إلى الموعد. في ساحة متحف تل أبيب، عند مجمع المحاكم، قبالة وزارة الأمن الإسرائيلية، كان المكان يستعد لاستقبال موجة بشرية آخذة في الاتساع.

حافلات تتقاطر تباعا، أبواب تفتح، وحشود تنساب إلى الساحة. عائلات كاملة، فسيفساء بشرية تعكس تنوع المجتمع العربي بكل أطيافه ومناطقه. بين الأيدي ارتفعت صور الضحايا والقتلى، وجوه صامتة تحدق في الفراغ، لكنها تملأ المكان حضورا واتهاما.

(عرب 48)

في كل صورة حكاية. خلف كل إطار وجع ثقيل: أم ثكلى، زوجة مكلومة، أطفال صاروا أيتاما قبل أوانهم، فقدوا الأب والسند والمعنى. لم تكن الصور مجرد رموز، بل شهادات حية، تقف في مواجهة مبان رسمية تمثل سلطة أخفقت، أو اختارت أن تغمض عينيها.

ومع مرور الوقت، تحولت الساحة إلى خلية نحل. المزيد من الحافلات وصلت من أقصى الشمال، من الجليل الأعلى والأسفل، من المثلث، من المدن الساحلية، وصولا إلى النقب.

الساحة امتلأت بعائلات جاءت بأطفالها، بعضهم رضع في عربات، أزواج شابة، نساء وفتيات، مسنات محجبات، رجال وشباب، طلاب وطالبات، أكاديميون وعمال وموظفون. مجتمع كامل حضر بجسده ووجعه وصوته.

رسالة طلبة جامعيين: "أوقفوا حرب الجريمة" (عرب 48)

حكاية فقد لا تنتهي

من بعيد، لفت انتباهي مشهد عائلة ترفع صورة شاب، توشحت بالسواد، وإلى جانب الصورة تاريخ واحد: 27–8. توقفت عند الرقم قبل أن أتوقف عند الوجوه. كان تاريخا أعرفه جيدا، ذكرى يوم ميلادي. مفارقة قاسية جعلتني أشق طريقي بين الحشود لأقترب أكثر.

كانت تلك عائلة علي أبو صالح من سخنين. الشاب الذي قتل فجر يوم 27-8-2023، برصاص الجريمة، وهو في طريقه إلى عمله، بحثا عن لقمة عيش كريمة لعائلته. تاريخ يحمل عندي معنى الحياة والفرح، تحول عندهم إلى لحظة اغتيال للمستقبل، كما وصفها شقيقه لاحقا.

المسيرة تجوب تل أبيب وسط حضور جماهيري واسع (عرب 48)

وقفت أمامهم، الصورة في أيديهم، والغياب حاضر في كل تفصيل. لم تكن مجرد صورة شاب، بل شهادة على حياة قطعت في طريقها الطبيعي. علي لم يكن في نزاع، ولم يكن جزءا من عالم الجريمة، كان ذاهبا إلى عمله، كما يفعل آلاف العمال كل صباح، لكن الرصاصة كانت أسرع من الحلم.

شقيقه، فادي أبو صالح، تحدث بنبرة خافتة، لكن كلماتها كانت مثقلة بالخوف والقلق. قال وهو يشد على صوته: "لديّ ثلاثة أولاد. منذ مقتل شقيقي نعيش حالة خوف ورعب دائمين. نخاف على أولادنا، نعيش كوابيس. لم يعد الليل ليلا، ولا النهار مطمئنا".

لم يكن حديثه عن الماضي فقط، بل عن حاضر يزداد قسوة، وعن مستقبل غامض. تابع قائلا: "من حقنا أن نعيش بأمن وأمان. هذه مسؤولية المؤسسة الإسرائيلية، وهي مجبورة أن توفرها. نحن لم نأتِ إلى هنا لنرفع صورة فقط، بل لنقول كفى. كفى ما عشناه من حسرة وألم".

نساء، وشبان، وعائلات مع أطفالها يكسرون حاجز الصمت في مظاهرة تل أبيب (عرب 48)

وجود العائلة في قلب تل أبيب لم يكن بحثا عن تعاطف عابر، بل صرخة احتجاج. صرخة تقول إن الخوف الذي يسكن بيوت سخنين وباقي البلدات العربية ليس شأنًا محليًا، بل جريمة سياسية واجتماعية مستمرة. أطفال يكبرون على القلق، وأمهات ينتظرن أبناءهن عند الأبواب، وآباء يحصون الساعات حتى يعود الجميع سالمين.

في تلك اللحظة، لم يعد التاريخ مجرد رقم. صار شاهدا على مفارقة موجعة: يوم ميلاد لدى البعض، ويوم فقدان أبدي لدى آخرين. وبين هذين المعنيين، تقف عائلة أبو صالح، تحمل صورتها، وتطالب بأبسط الحقوق: أن يعيش أولادها بلا خوف، وألا يتحول كل صباح جديد إلى احتمال فقدان جديد.

صور الضحايا تحمل وجع المجتمع، كل إطار يحكي قصة أم ثكلى، وأطفال أيتام، وزوجة مكلومة (عرب 48)

من الجليل إلى تل أبيب: صرخة وحدة في وجه الجريمة

من أعالي الجليل، جاء العامل الاجتماعي، فوزي زبيدات، برفقة صديقه ورد مطر، طالب الحقوق، إلى شوارع تل أبيب، لا بدافع الفضول ولا كفعل اعتيادي، بل استجابة لصرخة داخلية فرضها واقع بات يهدد الجميع.

كانت هذه المرة الأولى التي يشاركان فيها بمظاهرة احتجاجية في قلب تل أبيب، خطوة كسرت لديهما حاجز التردد وعبرت عن انتقال الوجع من الهامش إلى المركز.

ورد مطر وفوزي زبيدات (عرب 48)

ما دفعهما إلى هذه المشاركة لم يكن حدثا عابرا، بل الحراك الشعبي الذي شهدته مدينة سخنين، ذلك الحراك الذي أشعل الشرارة وأعاد الإحساس بأن الغضب المكبوت يمكن أن يتحول إلى فعل جماعي.

بالنسبة لهما، لم تكن سخنين مجرد محطة احتجاج، بل لحظة مفصلية أعادت تعريف معنى المسؤولية الجماعية.

فوزي زبيدات يرى أن هذا التأثير يجب ألا يبقى محصورا في مدينة أو منطقة، بل أن يمتد ليطال كل إطار مجتمعي، محليا وقطريا، بل وحتى على المستوى العالمي.

الحراك، كما يقول، لا يقاس بلحظته، بل بقدرته على الاستمرار والتوسع، وعلى تحويل الغضب إلى مسار نضالي منظم.

أما ورد مطر، فيؤكد أن الوجود في تل أبيب يحمل رسالة واضحة: نحن هنا لنسمع صرختنا للمجتمع اليهودي، ولنقول إن العنف والجريمة في المجتمع العربي ليست شأنا داخليا معزولا، بل قضية تمس مستقبل البلاد بأسرها.

الزخم الذي شاهده في الساحة، برأيه، دليل على أن شرارة سخنين ما زالت مشتعلة، وأن النضال المجتمعي لم يفقد بوصلته.

لا زبيدات ولا مطر كانا ضحيتين مباشرتين للعنف والجريمة، لكنهما يريان في هذا الواقع تهديدا وجوديا لكل فرد في المجتمع العربي.

قناعتهما راسخة بأن المواجهة الحقيقية تبدأ بالوحدة، برص الصفوف، وبالانخراط الواسع في نضال شعبي وسلمي يعيد للأمن والأمان معناهما الإنساني.

بالنسبة لهما، المشاركة ليست خيارا إضافيا، بل واجبا أخلاقيا. فالصمت، في ظل هذا الواقع، لم يعد حيادًا، بل تراجعا أمام غول الجريمة. ومن هنا، كانت رحلتهما من الجليل إلى تل أبيب رحلة موقف، أكثر منها رحلة مكان.

الفضاء يمتلئ بالصوت

مع انطلاق المسيرة من ساحة المتحف، وسيرها مع عشرات الآلاف من المتظاهرين في شوارع تل أبيب، من جادة شاؤول هميليخ إلى جادة ابن غفيرول، وصولا إلى ميدان "هبيما"، اتسع المشهد أكثر. آلاف اليهود وسكان تل أبيب انضموا، بعضهم تضامنا مع المجتمع العربي، وبعضهم احتجاجا على حكومة نتنياهو وسياساتها.

اختلطت الهتافات، لكن الرسالة بقيت واحدة: "لا أمن في دولة تتسامح مع الجريمة، ولا مستقبل لمجتمع يترك لينزف وحده".

في تلك الساحة، لم تكن المظاهرة مجرد حدث عابر، بل لحظة مواجهة مفتوحة، حيث انتقل الوجع من الهامش إلى المركز، ووقف المجتمع العربي وجها لوجه أمام من يفترض أن يحميه، مطالبا بالحق الأبسط: "الحياة بأمان".

رضيعة مع عائلتها في مظاهرة تل أبيب تتمنى العيش بخير وسلام (عرب 48)

شيئا فشيئا، بدأ الفضاء يمتلئ بالصوت. صرخات خرجت من الحناجر لا كإيقاع منظم، بل كتنفيس جماعي عن ألم مكبوت. الشعارات التي رفعت لم تكن جديدة، لكنها بدت هنا أكثر حدة ووضوحا هنا في تل أبيب.

كلمات تحولت إلى لوائح اتهام مباشرة ضد الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، حملتها المسؤولية الكاملة عن استفحال العنف والجريمة، وطالبتها باجتثاثها لا إدارتها.

(عرب 48)

اتهامات صريحة وجهت أيضا إلى جهاز الشرطة، وإلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بالتقاعس والتواطؤ مع عصابات الجريمة المنظمة.

هذه الشعارات لطالما رفعت في ساحات الاحتجاج داخل البلدات العربية، لكنها هنا، في قلب تل أبيب، بدت مختلفة. كان لها وقع أثقل، كأن الجدران المحيطة، المحاكم ووزارة الأمن، أُجبرت على سماع ما اعتادت تجاهله.