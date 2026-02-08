الفقر في المجتمع العربي: الأعلى... رغم التحسّن المشروط

لا يمكن التصدّي لظاهرة الفقر دون إحداث تغيير شامل في جهاز التعليم وبرامجه، ودون تطوير وتوسيع أطر التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، أو من دون رفع الإنتاجية، وزيادة معدّلات المشاركة في سوق العمل.

أظهر تقرير الفقر الأخير، الذي نشرته مؤسسة التأمين الوطني في نهاية شهر كانون الثاني الماضي، أنّ معدّل الفقر في إسرائيل لم يشهد تغيّرًا يُذكر مقارنة بمعطيات عام 2023. ووفقًا للبيانات الواردة في التقرير، يعيش نحو 20.7% من مجمل الأسر تحت خط الفقر، أي ما يقارب مليوني شخص، من بينهم نحو 880 ألف طفل، وأكثر من 150 ألف مسنّ.

وتشير هذه المعطيات إلى أنّ نسبة الفقر الحالية أدنى من المعدّل السائد خلال الأعوام 2010–2020، والذي بلغ نحو 21.7%. ويعني ذلك أنّ معدّلات الفقر العامة في إسرائيل تتّجه نحو الانخفاض منذ عام 2015، وذلك على الرغم من أزمة جائحة كورونا، والحروب التي شنّتها إسرائيل في أعقاب أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023

ومع ذلك، تبقى هذه النسبة من بين أعلى معدّلات الفقر في الدول الغربية، إذ تحتلّ إسرائيل المرتبة الثانية من حيث مستوى الفقر بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بعد كوستاريكا.

تكشف قراءة معمّقة لمعطيات تقرير الفقر صورةً أكثر تعقيدًا، إذ يتّضح أنّ ضائقة الفقر لا تتوزّع بتساوٍ بين مختلف الفئات السكانية. بل يظهر تركّز واضح للفقر داخل المجتمع العربي، يليه المجتمع اليهودي الحريدي، في حين تسجَّل معدّلات أدنى بكثير لدى المجتمع اليهودي غير الحريدي.

الفقر في المجتمع العربي: الأعمق والأكثر استمرارًا

منذ عام 2000 وحتى عام 2015، شهدت نسبة الفقر في المجتمع العربي ارتفاعًا ملحوظًا، في مقابل تراجعها داخل المجتمع اليهودي. ويُشار إلى أنّ تقارير الفقر، حتى عام 2002، كانت تكتفي بعرض معطيات تتعلّق بالأسر اليهودية، والأسر "غير اليهودية"، دون تمييز واضح للمجتمع العربي. وفقط ابتداءً من عام 2002، بدأت التقارير بنشر معطيات مفصّلة، وواضحة تتعلّق بالأسر العربية.

معدلات الفقر في الأسر العربية واليهودية في إسرائيل (%) - اضغط لتكبيرالصورة -

منذ مطلع القرن الحالي، شهد النظام الاقتصادي في إسرائيل تحوّلات عميقة، تمثّلت في تراجع ملموس لما كان يُعرف بـ"دولة الرفاه"، وفي تقليص كبير لمخصّصات التأمين الوطني، وذلك في أعقاب الخطة الاقتصادية التي قادها وزير المالية آنذاك، بنيامين نتنياهو، عام 2003. وفي المقابل، بدأ الاقتصاد الإسرائيلي، منذ عام 2004، مسارًا من النمو، والتطوّر، والتغيير شبه المستمر، ترافق مع ارتفاع في مستويات الدخل، وفي الناتج المحلي الإجمالي.

وتُظهر المعطيات أنّ هذه التحوّلات أسهمت في ارتفاع نسبة الفقر بين الأسر العربية على نحو شبه دائم خلال الأعوام 2002–2015، إذ بلغت نسبة الفقر في الأسر العربية نحو 55% وفق معيار الدخل غير الصافي (قبل دفع الضرائب، واحتساب مخصّصات التأمين الوطني)، مقارنة بنحو 50% حتى عام 2000. في المقابل، انخفض مستوى الفقر لدى الأسر اليهودية، وفق المعيار نفسه، من نحو 30% عام 2002 إلى حوالي 25% عام 2015.

أمّا بعد تدخّل الدولة عبر الضرائب، ومخصّصات التأمين الوطني، فتبدو الصورة أكثر إشكالية. إذ تُظهر المعطيات أنّ هذا التدخّل يكاد لا يُحدث أثرًا يُذكر في خفض معدّلات الفقر لدى الأسر العربية. ففي عام 2002، نجح تدخّل الدولة في تقليص نسبة الفقر بنحو 20%، غير أنّ هذا الأثر تراجع تدريجيَّا ليصل إلى نحو 8% فقط في عامي 2014، و2015. ويعود هذا التراجع، بالأساس، إلى تغيّر أدوات التدخّل، وطبيعة المخصّصات، ولا سيما مع شروع الحكومة، منذ عام 2014، في تطبيق برامج "ضريبة الدخل السلبية"، الهادفة إلى تعويض أصحاب الدخل المنخفض عبر منح مالية حكومية، إضافة إلى تقديم مساعدات في إيجار المساكن. غير أنّ استفادة السكان العرب من هذين المسارين ظلّت محدودة للغاية. وبذلك يتّضح أنّ تدخّل الدولة لا يساهم، عمليًّا، في خفض مستوى الفقر لدى الأسر العربية.

أمّا لدى الأسر اليهودية، فتبدو الصورة مختلفة تمامًا، إذ يُلاحظ تراجع متواصل في معدّلات الفقر خلال الفترة الممتدة بين عامي 2002 و2015، من نحو 30% إلى قرابة 25%، وفق معيار الدخل غير الصافي. ويؤدّي تدخّل الدولة، عبر الضرائب، ومخصّصات التأمين الوطني، إلى خفض مستويات الفقر لدى الأسر اليهودية بنحو 45% خلال الفترة نفسها، لتصل إلى 13.8% فقط عام 2015.

ويُشار إلى أنّ نحو نصف هذه الأسر الفقيرة، تقريبًا، تنتمي إلى المجتمع الحريدي، إذ يعود وقوعها تحت خط الفقر، إلى حدّ كبير، إلى كِبر حجم الأسر، وانخفاض معدّلات المشاركة في سوق العمل، نتيجة نمط الحياة المتديّن، والتفرّغ للدراسة الدينية. ومع ذلك، تُظهر معطيات مؤسسة التأمين الوطني أنّ تدخّل الدولة يساهم في خفض مستويات الفقر حتى لدى الأسر الحريدية بنسبة تقارب 40%.

هل أخرجت الخطط الاقتصادية الحكومية الأسر العربية من دائرة الفقر؟

ابتداءً من عام 2015، شرعت الحكومة في تنفيذ ما أُطلق عليه اسم "الخطة الحكومية لتطوير الاقتصاد العربي"، والتي هدفت إلى تقليص الفجوة الاقتصادية بين السكان العرب واليهود. ووفقًا لادعاءات الحكومة، خُصّصت لهذه الخطة ميزانيات تُقدَّر بعشرات مليارات الشواقل، جرى تنفيذ نحو 70% منها. غير أنّ السؤال المركزي يبقى: كيف انعكست هذه التحوّلات والسياسات على مستويات الفقر في المجتمع العربي مقارنة بالمجتمع اليهودي؟

معدلات الفقر في الأسر العربية واليهودية في إسرائيل (%)

تُظهر معطيات الفقر منذ عام 2016 ولغاية 2024 ما يلي:

أولًا، ما تزال معدّلات الفقر لدى الأسر العربية أعلى من نظيرتها لدى الأسر اليهودية، سواء وفق قياس الفقر بحسب الدخل غير الصافي، أو بحسب الدخل الصافي. فعلى الرغم من مرور نحو عشر سنوات على بدء تنفيذ الخطط الحكومية، ما تزال معدّلات الفقر لدى الأسر العربية أعلى بكثير من تلك المسجّلة لدى الأسر اليهودية، إذ تصل إلى ما يقارب ثلاثة أضعافها وفق قياس الفقر بحسب الدخل الصافي.

ثانيًا، سُجّل تراجع طفيف في معدّلات الفقر لدى الأسر العربية خلال الأعوام 2016–2024 وفق معيار الدخل غير الصافي، إذ انخفضت النسبة من 52.4% إلى 49.1%، أي تراجع يقلّ عن 7% فقط. كما طرأ انخفاض في معدّلات الفقر وفق معيار الدخل الصافي (بعد تدخّل الدولة عبر مخصّصات التأمين الوطني والضرائب)، إذ تراجعت النسبة من 49.2% عام 2016 إلى 37.6% عام 2024.

ثالثًا، يلاحظ ارتفاع في مساهمة تدخّل الحكومة في خفض معدّلات الفقر لدى الأسر العربية خلال هذه السنوات، فبعد أن كان تأثير هذا التدخّل شبه معدوم حتى عام 2018، حين لم ينجح سوى في خفض نسبة الفقر بنحو 10%، ارتفع معدّل تأثيره بعد عام 2019 ليصل إلى نحو 24% في المتوسط. ويُرجَّح أن يكون هذا التحوّل ناتجًا عن سياسات، وبرامج التعويض التي اعتمدتها الحكومة في أعقاب جائحة كورونا، في ظل الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تكبّدتها الأسر العربية، وحاجتها المتزايدة إلى الدعم، والمساعدات خلال فترة الحرب، فضلًا عن بعض التغييرات في سياسات المساعدات الاجتماعية، المرتبطة بالخطط الحكومية 922 و550 لتطوير الاقتصاد العربي. وبذلك، يتّضح أنّ التراجع المحدود في معدّلات الفقر يعود، في الأساس، إلى تدخّل الدولة، لا إلى تحسّن جوهري في الأوضاع الاقتصادية.

رابعًا، تُظهر المعطيات تسجيل ارتفاع طفيف في معدّلات الفقر لدى الأسر اليهودية، من نحو 25% عام 2016 إلى 31.0% عام 2024 وفق معيار الدخل غير الصافي. أمّا وفق معيار الدخل الصافي، فكان الارتفاع أقل حدّة، إذ ارتفعت النسبة من 13.2% عام 2016 إلى 15.8% عام 2024. ويُشار إلى أنّ معدّلات الفقر لدى الأسر اليهودية الحريدية تبلغ نحو ضعف معدّلاتها لدى الأسر اليهودية غير الحريدية، وهو ما يفسّر، ولو جزئيًّا، هذا الارتفاع خلال الفترة المذكورة.

انخفاض مشروط

بالمجمل، فإنّ التراجع الطفيف في معدّلات الفقر لدى الأسر العربية خلال السنوات الأخيرة جاء، في الأساس، نتيجة تدخّل الدولة عبر المخصّصات والضرائب، وليس ثمرة تحوّلات اقتصادية بحتة، أو تحسّن اقتصادي ملموس، إذ لم يُسجَّل تغيّر جوهري في بنية سوق العمل، أو ارتفاع ملحوظ في مستويات الدخل، أو زيادة ذات دلالة في عدد العاملين داخل الأسر العربية، أو تحسّن في الإنتاجية.

ووفقًا لتقارير الفقر، وعدم المساواة الصادرة عن مؤسسة التأمين الوطني، وتجارب دول أخرى، ودراسات أكاديمية متعدّدة، فإنّ تحقيق تقليص مستدام لمستويات الفقر، وعدم المساواة يتطلّب إحداث تغيير في السياسات القائمة، ولا سيّما في ما يتعلّق بتخصيص الموارد المالية. كما يستدعي ذلك بلورة سياسة شاملة تقوم على دمج منسّق لأدوات تعزّز التشغيل، وتوسّع سوق العمل، وترفع الإنتاجية بالتوازي مع برامج وسياسات في مجالات الرعاية الاجتماعية، والتعليم، والإسكان، والصحة.

فلا يمكن التصدّي لظاهرة الفقر دون إحداث تغيير شامل في جهاز التعليم وبرامجه، ودون تطوير وتوسيع أطر التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، أو من دون رفع الإنتاجية، وزيادة معدّلات المشاركة في سوق العمل. ويتطلّب ذلك توسيع أطر التدريب المهني المُلائمة لاحتياجات الاقتصاد، وسوق العمل، على نحو يراعي الخصائص الاجتماعية، والثقافية لكل فئة سكانية. كما يستلزم الأمر ضمان إتاحة الوصول إلى مراكز التشغيل في المناطق الطرفية، عبر تطوير البنى التحتية، وتحسين خدمات النقل، وإنشاء مناطق تشغيل جديدة.

ويمكن لمثل هذه الخطوات أن تساهم في تعزيز اندماج المجتمع العربي في الاقتصاد الحديث والمتطوّر، وأن تقود إلى تحسّن ملموس ومستدام في مستوى المعيشة، وخفض معدّلات الفقر، دون أن يبقى ذلك رهينة لسياسات حكومية مؤقّتة ومتقلّبة، تُعدَّل أو تُغيَّر تبعًا لاعتبارات وأهداف سياسية.