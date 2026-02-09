نور يحيى من كفر قرع فقد نجليه في جريمتي قتل خلال عام وثلاثة أشهر

خيّم الحزن على كفر قرع، أمس، عقب مقتل الشاب عمر يحيى (25 عامًا) متأثرًا بجراحه الحرجة إثر تعرّضه لجريمة إطلاق نار عند مدخل منزله، فيما أُصيبت قريبة له بجراح خطيرة، في حادثة تعكس تصاعد العنف والجريمة في المجتمع العربي.

فقدت عائلة يحيى (كنهوش) من كفر قرع، اثنين من أبنائها خلال عام وثلاثة أشهر؛ إذ قُتل، أمس، الشاب عمر يحيى (25 عامًا)، تاركًا خلفه زوجة ثكلى وطفلين، أكبرهما يبلغ عامين ونصف، وأصغرهما ستة أشهر، وذلك إثر تعرّضه لجريمة إطلاق نار وقعت عند مدخل منزله في المدينة.

وفي الجريمة ذاتها، أُصيبت قريبة الضحية، ولا تزال ترقد في المستشفى، حيث وُصفت حالتها بالخطيرة المستقرة، بعد إصابتها أثناء محاولتها الاختباء من وابل الرصاص.

وقال نور يحيى، والد الضحية عمر يحيى، في حديث لـ"عرب 48"، إن ابنه لم يكن مهددًا أو متورطًا في أي خلاف، وكانت علاقاته جيدة مع الجميع.

الضحية عمر يحيى

وأضاف: "قُتل ابني أمس في جريمة إطلاق نار وقعت عند مدخل منزلنا في المدينة، حاول الهرب، لكنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته البالغة، وحتى هذه اللحظة لا نعلم موعد الجنازة، إذ لا يزال الجثمان في معهد الطب العدلي أبو كبير".

وتابع قائلاً: "ترك ابني عمر طفلين، أحدهما يبلغ ستة أشهر، والآخر عامين ونصف، وباتا اليوم من دون أب، ولا أعلم ماذا أقول لهذين الطفلين".

وعن تفاصيل الحادثة، أوضح نور يحيى أن ابنه عمر قُتل في المكان، فيما أُصيبت ابنة شقيقه بجراح خطيرة أثناء محاولتها الهرب من وابل الرصاص.

وأشار إلى أنه "في البداية لم أكن أعلم أن ابني مصاب، وبعد البحث عنه تبيّن أنه أُصيب وفارق الحياة جرّاء إطلاق النار عليه".

موقع الجريمة في كفر قرع (عرب 48)

وفقد الوالد الثاكل ابنه الآخر قبل نحو عام وثلاثة أشهر، موضحًا أن نجله محمد قُتل في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 إثر جريمة إطلاق نار، مضيفًا: "أمس فقدت ابني الثاني عمر، وما يحدث في مجتمعنا أمر لا يتقبله العقل وغير منطقي، في ظل التصاعد الخطير للجريمة في المجتمع العربي".

واختتم حديثه بالقول: "يجب على الشرطة القيام بعملها بجدية لمكافحة الجريمة المستشرية في المجتمع العربي، ونطالب بفرض العقوبات الرادعة على المجرمين الذين قتلوا ابني".