22 منزلًا مهددا في طوبا الزنغرية: هدم منزلين مأهولين وسط إضراب عام واحتجاجات

واصلت السلطات الإسرائيلية هدم المنازل في البلدات العربية، إذ هدمت اليوم الإثنين، منزلين مأهولين في طوبا الزنغرية بمنطقة الجليل الأعلى، شمالي البلاد، يقطنهما نحو 11 فردًا.

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، منزلين مأهولين في طوبا الزنغرية بمنطقة الجليل الأعلى، شمالي البلاد، يقطنهما نحو 11 فردًا، من بينهم ثلاث طالبات جامعيات، وذلك بحجة البناء على أرض تعود ملكيتها لما تسمى "سلطة أراضي إسرائيل".

وشهدت طوبا الزنغرية، اليوم، إضرابًا عامًا في المدارس والمؤسسات الرسمية، احتجاجًا على استهداف السلطات الإسرائيلية للبلدة بسياسة هدم المنازل.

ويواجه 22 منزلًا في طوبا الزنغرية خطر الهدم، بعد صدور أوامر هدم نهائية بحقها، نُفّذ منها حتى الآن هدم ثلاثة منازل، وسط مخاوف من تصعيد وتكثيف عمليات الهدم خلال الفترة المقبلة.

وصعّدت السلطات الإسرائيلية، بتوجيه من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، عمليات الهدم في المجتمع العربي خلال السنوات الأخيرة. ووزّعت السلطات أكثر من 100 أمر هدم لمنازل ومنشآت مدنية وزراعية في طوبا الزنغرية لوحدها.

وفي حديث حول محاولات وقف عملية الهدم، قال هاني عمر، صاحب أحد المنزلين اللذين هُدما صباح اليوم، لـ"عرب 48"، إنهم حاولوا بشتى الوسائل القانونية تقديم طلبات لوقف أوامر الهدم، إلا أن هذه المساعي قوبلت بتجاهل تام، سواء من المحكمة أو من الجهات المختصة.

وأضاف أنه "بعد استنفاد جميع المحاولات وانعدام أي أمل في تجميد القرار، اقتحمت المكان قوات كبيرة من الشرطة تُقدَّر بنحو 300 عنصر، فرضت طوقًا محكمًا على المنطقة، قبل أن تصل الجرافات وتباشر عملية الهدم".

وتابع عمر: "نسكن في هذين المنزلين منذ عام 2001، ومنذ ذلك الحين نحاول شراء الأرض والتوصل إلى اتفاقيات مع الجهات الرسمية، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل. كان المنزلان يضمان عائلتي وعائلة أخي، ويقيم فيهما نحو 11 فردًا، وأصبحنا اليوم بلا مأوى".

وعن وقع الهدم، قال عمر: "الأمر صعب جدًا، خصوصًا على الأطفال الذين ارتبطت ذاكرتهم بالغرف والبيت وتفاصيل الحياة فيه. حاولنا تدبير أمورنا مؤقتًا عند الأقارب، ونسأل الله الفرج وأن نجد مسكنًا آخر في أقرب وقت".

من جهته، قال رئيس مجلس طوبا الزنغرية المحلي، مؤيد هيب، لـ"عرب 48"، إن "الأجواء في طوبا الزنغرية مشحونة بالحزن، ورأس البلدة اليوم منكّس. الهدم الذي وقع صباح اليوم طال منزلًا مكوّنًا من شقتين لأخوين، وهو مبنى شُيّد قبل نحو 20 عامًا، بذريعة البناء غير المرخّص، وادعاء أن ملكية الأرض تعود للدولة".

وأضاف هيب أن "ما يجري هو سياسة هدم ممنهجة تستهدف المجتمع العربي عمومًا، والمجتمع البدوي على وجه الخصوص. خلال الفترة الماضية عملنا على مختلف المستويات السياسية والقانونية والاجتماعية، وبذلنا جهودًا كبيرة، لكن للأسف لم تُثمر هذه المساعي".

وأشار إلى أنه "في الأسبوع الأخير أُبلغنا بموعد تنفيذ الهدم، وحاولنا بكل الطرق تأجيله، ولو إلى ما بعد شهر رمضان، إلا أن جميع المحاولات فشلت".

وأوضح هيب: "بادرنا إلى خطوات احتجاجية، أبرزها الوقفة التي نُظّمت أمس عند مفترق روش بينا، بمشاركة مئات من أبناء طوبا الزنغرية ومتضامنين من خارجها، احتجاجًا على سياسة الهدم الممنهجة التي تقودها الحكومة والوزير بن غفير، والموجّهة بشكل خاص ضد المجتمع البدوي".

وأشار إلى أن "في البلدة 22 أمر هدم قضائي نهائي، نُفّذ منها ثلاثة حتى الآن، ولا يزال نحو 19 أمرًا قائمًا، وجميعها تطال بيوتًا مأهولة بالسكان".

وشدد بالقول: "رغم ذلك، لن نستسلم ولن نرفع أيدينا، وسنواصل النضال على المستويات السياسية والقضائية والشعبية لإسقاط هذه السياسة العنصرية".

بدوره، قال الناشط الاجتماعي من طوبا الزنغرية، محمد هيب، لـ"عرب 48"، إن "ما تبقّى اليوم من هذا البيت هو ركام، وشجرة زيتون صامدة لم يتمكنوا من اقتلاعها، في رسالة واضحة بأننا باقون في هذه البلاد، بعد أن تحوّلت البلدة فجر يوم الهدم إلى ما يشبه ثكنة عسكرية مغلقة".

وأضاف أن "مناوشات وقعت بعد الهدم بين الأهالي وقوات الشرطة، تعبيرًا عن الغضب والألم، في ظل سياسة عنصرية فاشية مستمرة، ومع غياب أي حلول حقيقية".

وختم هيب بالقول: "نحن نتحدث عن بيوت تضم أطفالًا وعائلات وطلاب مدارس وكبار سن ومرضى، ومع ذلك تستمر هذه السياسة بلا رحمة".