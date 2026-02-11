شبح المصادرة يُخيِّم على الطيبة: 2099 دونمًا مهدَّدة لإقامة محطة لوجستية

تواجه الطيبة خطر مصادرة نحو 2099 دونمًا من أراضيها الزراعية لصالح مخطط لإقامة محطة لوجستية قرب سكة القطار، ما يثير مخاوف الأهالي من أضرار بيئية وصحية وحركة مرور كثيفة. وتؤكد اللجنة الشعبية وبلدية الطيبة استعدادهما لمواجهة المخطط قانونيًا وشعبيًا.

يتربص شبح مصادرة الأراضي بأهالي الطيبة في منطقة المثلث الجنوبي، وسط البلاد، إذ تواجه المدينة خطرًا وجوديًا يتمثل في مخطط يهدف إلى مصادرة نحو 2099 دونمًا من الأراضي الزراعية التي تعود ملكيتها للأهالي.

وتعادل الأراضي المستهدفة نحو ثلث المساحة الكلية للطيبة، البالغة نحو 6,300 دونم. وقد أوصى المجلس القطري للتخطيط والبناء بإقامة محطة لوجستية تخدم حركة الشاحنات بين شمالي البلاد وجنوبها، عند سكة القطار القريبة من المدينة.

ويتضمن المخطط إقامة محطة متخصصة لتفريغ حمولة الشاحنات من مواد البناء المطحونة، ونقلها عبر شاحنات إلى منطقة المركز، الأمر الذي من شأنه التسبب بأضرار صحية وبيئية للسكان في مدن الطيبة وقلنسوة والطيرة وكفر قاسم.

وقال رئيس اللجنة الشعبية في مدينة الطيبة، المحامي شاكر بلعوم، لـ"عرب 48"، إن "الطيبة تواجه مخططًا قطريًا خطيرًا أوصى من خلاله المجلس القطري للتخطيط والبناء بتخصيص أراضٍ بملكية خاصة لأهالي الطيبة لإقامة محطة شحن وتفريغ قرب سكة القطار، تُستخدم لتفريغ مواد البناء المطحونة ونقلها عبر شاحنات إلى منطقة المركز، بذريعة تخفيف الضغط عن حركة الشاحنات بين الشمال والجنوب".

شاكر بلعوم

وأضاف بلعوم أن "تنفيذ المخطط يعني فعليًا مصادرة مساحات واسعة من أراضي الطيبة، إذ جرى في مراحله الأولى الحديث عن مصادرة نحو 500 دونم على امتداد يقارب كيلومترًا ونصف بمحاذاة سكة الحديد، قبل أن تتغير التقديرات مؤخرًا، حيث من الممكن توسيع المصادرة لتصل إلى نحو 2099 دونمًا".

وأوضح أن "هذا الإعلان أثار ردود فعل واسعة، ما دفع اللجنة الشعبية إلى عقد جلسات مشتركة مع بلدية الطيبة واتخاذ خطوات عملية، شملت تقديم اعتراضات خطية رسمية إلى جهات التخطيط، والتواصل مع مختصين في مجالي المواصلات وجودة البيئة لبحث التداعيات المتوقعة للمشروع".

وشدّد بلعوم على أن "الموقع المقترح للمحطة قريب من الأحياء السكنية، ما يجعله خطرًا حقيقيًا على جودة الحياة، سواء من حيث الضجيج أو الغبار أو الازدحامات المرورية الناتجة عن حركة عشرات الشاحنات الثقيلة بشكل متواصل".

وأشار إلى أن "المشروع لا يمكن فصله عن سلسلة المصادرات التي طالت أراضي الطيبة في السنوات الماضية، لصالح شارع 6 وسكة الحديد وخطوط الكهرباء ومشاريع الغاز، إضافة إلى مخططات مستقبلية لشارع التفافي، ما يهدد ما تبقى من أراضي المدينة التي لا تتجاوز اليوم نحو 6,300 دونم".

وأوضح أن "جميع الأراضي المشمولة بالمخطط هي أراضٍ زراعية تقع غربي شارع 6، في مقابل أراضٍ سكنية مأهولة تقع إلى شرقه، الأمر الذي سيشكل مصدر إزعاج دائم للسكان، ويلحق أضرارًا بيئية وصحية مباشرة بأهالي الطيبة والمنطقة، بما في ذلك كفر قاسم وقلنسوة والطيرة".

ولفت بلعوم إلى أن "المجلس القطري كان قد بحث خمسة بدائل أخرى لإقامة هذه المحطة، من بينها مناطق قرب بلدات ومواقع يسكنها يهود، إلا أن الخيار وقع في النهاية على الطيبة، رغم أن أراضيها ملكيات خاصة وليست أراضي دولة، ما يعكس استخفافًا بحقوق أصحاب الأرض وتضييقًا إضافيًا على المدينة وسكانها".

وشدّد على أن "المشروع لم يحظَ حتى الآن بالمصادقة النهائية، ومسألة التعويضات ما زالت غامضة، في ظل توجه رسمي يفضّل التعويض المالي بدل التعويض بأرض مقابل أرض، خلافًا لما ينص عليه قانون شارع 6 في حالات مشابهة. وهذا ما شهدناه في تجارب سابقة، مثل مصادرات أراضي سكة الحديد، التي أظهرت إصرار الجهات الرسمية على التعويض المالي فقط، رغم مطالبات الأهالي بخيارات بديلة".

وشدد بلعوم على أن "اللجنة الشعبية وبلدية الطيبة أعدّتا خطة عمل واضحة لمواجهة المخطط، تشمل الاستعانة بخبراء بيئيين ومختصين في السير والمواصلات، وتنظيم حملة توقيعات واسعة، وتقديم اعتراضات رسمية في جميع مراحل التخطيط، إلى جانب الاستعداد للنضال الشعبي، بما في ذلك إقامة خيمة اعتصام، والتنسيق مع لجنة المتابعة العليا باعتبارها العنوان المركزي للنضال الجماهيري".

وختم رئيس اللجنة الشعبية في الطيبة بالتأكيد على أن "جميع الخيارات تبقى مطروحة، بما فيها التوجه إلى المسار القضائي في حال جرى الدفع بالمخطط قدمًا. الهدف الأساسي هو حماية مصالح أهالي الطيبة والمنطقة، وصون حقهم في الأرض والبيئة والسكن الكريم".