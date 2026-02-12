جرائم متلاحقة تهز البلدات العربية: غياب الردع يفاقم نزيف الأرواح

قُتل 5 أشخاص من أبناء المجتمع العربي خلال أقل من 10 ساعات في جرائم إطلاق نار متفرقة، ما رفع حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام الجاري إلى 42 ضحية، وسط مطالبات بتكثيف الجهود لوقف نزيف الدم.

من مظاهرة تل أبيب التي شارك بها عشرات الآلاف من المواطنين العرب تنديدا بالجريمة وتواطؤ الشرطة (Gettyimages)

قُتل خمسة أشخاص من أبناء المجتمع العربي خلال أقل من عشر ساعات، في جرائم إطلاق نار وقعت في عدد من البلدات العربية في الداخل الفلسطيني، ما رفع حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ بداية العام الجاري إلى 42 ضحية، وسط تصاعد مقلق في وتيرة العنف.

وشملت الجرائم مقتل محمد قاسم (47 عامًا) في قرية الفريديس، وحسين أبو رقيق (65 عامًا) في مدينة اللد، والشيخ نجيب حمد أبو ريش (42 عامًا) في بلدة يركا، ومختار أبو مديغم (22 عامًا) في رهط، وفريد أبو مبارك (20 عامًا) في شقيب السلام، وجميعهم قضوا إثر تعرضهم لجرائم إطلاق نار.

علي قاسم، شقيق ضحية جريمة القتل في الفريديس محمد قاسم، يروي لـ عرب 48 تفاصيل اللحظات الأخيرة، ويتهم الشرطة بالتقصير، مطالبًا بوقف دوامة الدم والعنف في المجتمع العربي pic.twitter.com/hnUvIU68zQ — موقع عرب 48 (@arab48website) February 12, 2026

وقال علي قاسم، شقيق الضحية محمد قاسم من الفريديس، لـ"عرب 48"، إن شقيقه لم تكن له أي خصومات، وكان معروفًا بحسن أخلاقه، وقُتل برصاصة واحدة أثناء سيره في البلدة.

وأضاف: "رأيته قبل دقائق من مقتله، وتلقينا الخبر كالصاعقة. لم يكن ضالعًا في أي نزاع".

وأوضح أن شقيقه كان متزوجًا ولديه طفلة كفلها منذ صغرها، وكان يعمل مساعدًا لتقني مركبات.

علي قاسم

وانتقد قاسم تعامل الشرطة مع العائلة، واصفًا إياه بـ"السيئ"، مشيرًا إلى وقوع اعتداءات خلال وجود القوات في المكان، وإلقاء قنابل صوت، وعدم تواصل الشرطة مع العائلة بعد الجريمة.

وختم بالقول: "نحن على أعتاب شهر رمضان، ويجب أن يتوقف هذا الإجرام الذي ينهش مجتمعنا".

غياب خطة حكومية

من جانبه، قال المحامي والباحث في القانون العام والجريمة، د. رضا جابر، لـ"عرب 48" إن الارتفاع الحاد في معدلات الجريمة ليس طارئًا، بل يتفاقم عامًا بعد عام، معتبرًا أن غياب خطة حكومية شاملة، وضعف أداء الشرطة، يوجهان "رسائل سلبية" للمجرمين.

وأوضح أن "الأسباب تكمن في غياب الدولة والمحاكم والشرطة كأنها تعطي المجرمين رسائل مبطنة بأنها ليست بوارد التعامل معهم، عندما يجنّد بن غفير مئات الشرطيين لهدم منزل، ولكن لا يتعامل مع حالات القتل فإن الرسالة وصلت للمجرمين".

رضا جابر

وعن رفض رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، استلام رسالة القيادات العربية، أكد أن "عدم استلام نتنياهو رسالة قياداتنا بشأن الجريمة المتفشية، وحتى إصدار أي رد فعل وتصريح أمر مستهجن، وهنا الدولة والشرطة تعطي غطاء للمجرمين".

وأضاف أن "عالم الجريمة يشهد تحولات داخلية تجعله أكثر شراسة وتعقيدًا، مع استهداف أقارب الضالعين وأحيانًا أبرياء بهدف الترهيب".

وأشار جابر إلى أن "المجتمع العربي وقياداته في حالة استنفار، لكن الجهود ما تزال مبعثرة وتتركز في إطار الاحتجاج"، داعيًا إلى "بلورة خطة تنظيمية شاملة تشمل لجان أحياء، وآليات لحل النزاعات، وتعزيز دور السلطات المحلية في ضبط الحيّز العام".

وتتواصل الدعوات إلى تحرك رسمي ومجتمعي عاجل لوقف دوامة العنف، في ظل تنامي الشعور بانعدام الأمان في البلدات العربية.