أم وابنها نجيا قبل ثوان من سقوط شظية صاروخية... "كفر قاسم على خط النار المباشر"

نجت امرأة وابنها من كفر قاسم من جراء سقوط شظية صاروخية في مكان ركن مركبتهما بعد ثوان من نزولهما منها، ويعيش الأهالي حالة من التوتر والخوف مع تكرار سقوط الشظايا، ووصف السكان المدينة بأنها "على خط النار المباشر".

يعيش أهالي كفر قاسم حالة من التوتر والخوف والقلق في ظل تكرار سقوط شظايا صاروخية على المدينة منذ بدء الحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران في 28 شباط/ فبراير، والتي كان آخرها صباح الخميس وبلطف لم تقع كارثة.

ونجا مواطنون من عائلة عيسى من كارثة محققة صباح الخميس، إثر سقوط شظية صاروخية ضخمة أمام منزلي درويش وإياد عيسى، إذ وقع الحدث بعد ثوان من دخول زوجة إياد عيسى وابنه إلى المنزل، عندما سقطت الشظية في المكان الذي ركنت فيه السيارة، وفي أعقاب ذلك أصيبت الأم وابنها وعدد من المواطنين في الحي بجروح طفيفة، بالإضافة إلى وقوع خسائر مادية كبيرة وسط حالة من الخوف والصدمة.

تضرر واجهة المنزل من جراء الشظية الصاروخية ("عرب 48")

ومنذ بدء الحرب، قامت بلدية كفر قاسم بوضع نحو 55 غرفة محصنة في أحياء المدينة، في محاولة لحماية المواطنين من أضرار الشظايا والصواريخ التي قد تسقط جراء الهجمات في الحرب.

"الشظية الصاروخية سقطت في مكان تواجد فيه ابني وزوجتي"

وقال نائب رئيس البلدية إياد عيسى الذي أصيب ابنه وزوجته، في حديث لـ"عرب 48"، إن "ابني اتصل بوالدته صباح اليوم بعدما أنهى ورديته الليلية في العمل حتى تعيده إلى المنزل، وعندما أرادت الخروج دوت صافرات الإنذار وانتظرت قليلا حتى انتهاء الصافرة، ثم خرجت من المنزل".

نائب رئيس بلدية كفر قاسم إياد عيسى يروي لـ"عرب 48" تفاصيل ما حدث مع زوجته وابنه بعد نجاتهما ودخولهما المنزل قبل ثوان من سقوط شظية صاروخية كبيرة في مكان ركن المركبة



وأضاف "عند عودتهما إلى المنزل دوت صافرات الإنذار مرة أخرى، وعلى الفور توجها نحو المنزل، وبعد ركن المركبة ودخولهما المنزل بلحظات سقطت شظية صاروخية في المكان، وبلطف من الله أصيبا بجروح طفيفة. لا تزال آثار الصدمة تسيطر عليهما، وخصوصا أن الشظية الصاروخية سقطت بالمكان الذي كانا يقفان فيه".

"كفر قاسم على خط النار المباشر"

وتحدث عيسى عن شح وجود أماكن آمنة في البلدات العربية، قائلا إن "البلدات العربية تعاني من شح في الملاجئ، وأيضا المنازل في بلداتنا تفتقر للملاجئ وتحديدا المنازل القديمة، لذلك علينا توخي الحذر والالتزام والبقاء في الأماكن الآمنة داخل المنازل والتصرف بحسب التعليمات الرسمية".

من مكان سقوط الشظية الصاروخية ("عرب 48")

ووصف الأوضاع في كفر قاسم، بالقول إن "المدينة تقع على خط النار المباشر بسبب قربها من وسط البلاد وهو ما يؤدي إلى سقوط الشظايا والصواريخ فيها. في هذا الحي تحديدا سقطت شظيتان في موقع لا يتخطى 10 أمتار، وعلى الرغم من أن البلدية وضعت نحو 55 غرفة محصنة في أحياء المدينة، إلا أن ذلك غير كافي وعلينا اتباع التعليمات لحماية الأرواح".

"صدمة كبيرة وهول الحدث مخيف"

وقال درويش عيسى صاحب المنزل المتضرر، في حديث لـ"عرب 48"، إنه "في تمام الساعة 7:20 صباحا تلقينا تنبيها أوليا من خلال التطبيق في الهاتف، وبعد نحو 4 دقائق سمعنا صافرات الإنذار، وعلى الفور حاولت التوجه إلى مكان آمن في المنزل، علمًا أن منزلنا قديم ويفتقر إلى غرف محصنة".

درويش عيسى من كفر قاسم يتحدث لـ"عرب 48" بعد تضرر منزله جراء سقوط شظية صاروخية ضخمة ونجاة سكان الحي



وتابع "بعد لحظات من دوي صافرة الإنذار، سقطت شظية صاروخية كبيرة جدا أمام منزلنا على المركبات الخاصة بنا والتي كانت مركونة في الساحة، وبلطف من الله لم تقع كارثة بعدما فرّ المواطنون إلى داخل المنزل".

#كفر_قاسم

نزلوا من السيارة.. بعدها بثوانٍ سقطت شظية صاروخية وأحدثت انفجارا مرعبا وتطايرت مركبة في الهواء

وتحدث عن الأضرار التي تكبدتها العائلة نتيجة الشظية الصاروخية، بالقول إن "الأضرار اقتصرت على الممتلكات والمركبات والمنازل، وبلطف من الله أن الإصابات كانت طفيفة"، مضيفا أن "الصدمة كبيرة بين صفوف الأهالي في أعقاب استمرار سقوط الشظايا بهذا الشكل وفي ذات الموقع منذ بدء الحرب. الحدث صعب جدا وهول الحدث مخيف على أرض الواقع".

وناشد عيسى المواطنين بعدم الاستهتار بالتعليمات، حيث قال إن "الأمور خطيرة وليست سهلة، لذلك يجب علينا عدم الاستهتار بالتعليمات، وعند سماع صافرات الإنذار يجب على الجميع التوجه فورا إلى أماكن آمنة".