12 ضحية من الأطفال العرب خلال الربع الأول من العام غالبيتهم بسبب حوادث الطرق

سُجل خلال الربع الأول من العام ارتفاع في عدد وفيات الأطفال العرب، حيث بلغ عدد الضحايا 12 حالة وفاة، مقارنة بـ7 حالات في الفترة ذاتها من العام الماضي. وتُظهر المعطيات أن حوادث الطرق كانت السبب الأبرز لهذه الوفيات.

يُستدل من معطيات مقلقة نشرتها مؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد على ارتفاع حاد في وفيات الأطفال نتيجة إصابات غير متعمدة خلال الربع الأول من عام 2026، حيث سُجلت 28 حالة وفاة بين الأطفال حتى جيل 17 عاماً، وهي أعلى حصيلة تُسجَّل لهذه الفترة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وبحسب التقرير، فإن عدد الوفيات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام (كانون الثاني/ يناير – آذار/ مارس) يفوق بـ10 حالات معدل السنوات الخمس الماضية الذي بلغ 18 ضحية، كما يزيد بشكل لافت عن معطيات العام الماضي، الذي سُجل خلال نصفه الأول 17 حالة وفاة.

حوادث الطرق السبب الأول

وأظهرت المعطيات أن حوادث الطرق تصدرت أسباب الوفاة، بعدما أودت بحياة 18 طفلاً، أي بزيادة 7 ضحايا عن المعدل العام في السنوات الأخيرة. ومن بين هؤلاء، 12 طفلاً لقوا مصارعهم أثناء عبورهم الطريق، ما يشكل 67% من مجمل ضحايا حوادث الطرق، مقارنة بـ3 حالات فقط في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما سجلت حوادث المركبات رباعية الدفع (التراكترون) وفاة 3 أطفال في شهر كانون الثاني/ يناير، إلى جانب وفاة طفل آخر إثر حادث أثناء ركوبه دراجة كهربائية.

الغرق في المرتبة الثانية

وجاءت حوادث الغرق في المرتبة الثانية، حيث توفي 3 أطفال، مقارنة بحالة واحدة في الفترة نفسها من العام الماضي، وبمعدل عام بلغ حالتين فقط في السنوات الخمس السابقة. ووقعت جميع حالات الغرق في شهر كانون الثاني، وشملت طفلاً (4 سنوات) في بركة منزلية في الجنوب، وطفلة (عام ونصف) في الطيبة، وفتى (17 عاماً) جرفته المياه في وادٍ بمنطقة "موديعين".

وفيات بسبب الإهمال والاختناق

وأشار التقرير إلى وفاة طفلين رضيعين (3 و4 أشهر) نتيجة الجفاف داخل روضة أطفال في القدس، إضافة إلى حالتي وفاة نتيجة الاختناق لطفلتين (9 أشهر)، إحداهما بسبب كيس نايلون، والأخرى نتيجة ابتلاع جسم غريب.

الفئات العمرية: الرضع الأكثر تضررا

وبيّنت المعطيات أن الفئة العمرية الأكثر تضررا هي الأطفال من الولادة حتى 4 سنوات، مع تسجيل 12 حالة وفاة من أصل 28، تليها الفئة بين 10 و14 عاماً بـ9 حالات وفاة، في ارتفاع ملحوظ مقارنة بالمعدلات السابقة.

المجتمع العربي: ارتفاع مقلق

وفيما يتعلق بالتوزيع المجتمعي، شكّل الأطفال العرب 12 ضحية من أصل 28، مقارنة بـ7 ضحايا في الفترة نفسها من العام الماضي. كما أظهرت البيانات أن نصف الضحايا العرب هم من الأطفال البدو (6 حالات).

وتبين أن حوادث الطرق هي السبب الرئيسي لوفيات الأطفال العرب أيضاً، حيث سجلت 9 حالات من أصل 12، وهو رقم أعلى من المعدل العام في السنوات الخمس الماضية.

أماكن الحوادث: الشوارع أولاً

وعلى صعيد أماكن وقوع الحوادث، تصدرت الطرقات والشوارع القائمة بـ16 حالة وفاة، مقارنة بمعدل 9.2 في السنوات الأخيرة. فيما سُجلت 4 حالات وفاة داخل المنازل وساحاتها، و4 أخرى في المؤسسات التعليمية، إضافة إلى 4 حالات في أماكن عامة مختلفة.

وتعكس هذه المعطيات، وفق "بطيرم"، واقعاً مقلقاً يستدعي تحركاً عاجلاً لتعزيز إجراءات الأمان والوقاية، خاصة في ما يتعلق بسلامة الأطفال على الطرقات وفي البيئات المنزلية والتعليمية.