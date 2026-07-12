حين يعيد الشباب رسم الوطن: صفورية في ذاكرة جيل جديد

بين الذاكرة والتكنولوجيا، يقود شباب فلسطينيون جهودًا لإحياء تاريخ القرى المهجّرة وتوثيقها بصريًا. ومن خلال مشروع "Visualising Saffuriyya"، تتحول صفورية إلى نموذج لمحاولة استعادة المكان وروايته للأجيال الجديدة عبر الأرشيف والخرائط والنماذج الرقمية.

بين صورة قديمة، وخريطة لقرية مهجّرة، وشهادة جدّة ما زالت تحفظ تفاصيل المكان، يحاول جيل فلسطيني جديد إعادة بناء علاقته بوطنه. علاقة لا تستند إلى الرواية الشفوية وحدها، بل توظّف أدوات العصر، من الأرشيف الرقمي والخرائط والصور الجوية إلى النماذج ثلاثية الأبعاد، لإحياء الذاكرة الفلسطينية وحفظها.

وفي قلب هذه المحاولة تقف قرية صفورية المهجّرة، التي لم تعد بالنسبة إلى أبناء الأجيال الجديدة مجرد اسم يتردد في روايات الأجداد، بل أصبحت مساحة للبحث وإعادة الاكتشاف. فمن خلال مشروع "Visualising Saffuriyya" يعمل فريق من الشباب والمهندسين والباحثين، يضم المعمارية شادن حامد صفدي، المتخصصة في ترميم وحفظ التراث المعماري، والمعمارية رغد خوري، والباحثين آدم غرّة وكريم يحيى، على إعادة قراءة القرية من خلال عمارتها وتاريخها وذاكرتها الجماعية، بهدف تقديم صورة أشمل عن صفورية كما كانت قبل النكبة.

شادن حامد صفدي

وتقول المهندسة المعمارية شادن حامد صفدي، في حديثها لـ"عرب 48"، إن علاقتها بصفورية بدأت من سؤال شخصي: "كيف يمكن لإنسان من الجيل الثالث للنكبة أن يعرف المكان الذي ينتمي إليه؟".

وتضيف أن الصورة التي كانت تحملها عن صفورية اقتصرت لسنوات على تل القلعة والحرش المحيط به، قبل أن يكشف البحث أن القرية كانت أكبر بكثير، وامتدت على مساحة واسعة، وشكلت مركزًا عمرانيًا واجتماعيًا مهمًا في المنطقة.

وتوضح أن المشروع لم يقتصر على جمع الصور والوثائق، بل سعى إلى إعادة بناء ملامح القرية كما عاشها أهلها، من البيوت والأحياء إلى المقامات والمقابر وأسماء المواقع التي بقيت محفوظة في ذاكرة السكان. وتؤكد أن العمارة هنا ليست مجرد حجارة، بل شاهد على وجود مجتمع كامل وتفاصيل الحياة اليومية التي سبقت التهجير.

#صفورية

تؤكد المهندسة رغد خوري، لـ"عرب 48"، أن الصورة أصبحت اليوم لغة أساسية للتواصل مع الأجيال الشابة، مضيفة: "يتفاعل الشباب مع الصورة والخريطة والفيديو أكثر من الوثيقة المكتوبة وحدها، وعندما تلتقي الشهادة الشفوية مع الصورة الجوية والوثيقة التاريخية، تتحول الذاكرة إلى معرفة حيّة… pic.twitter.com/ddycAugDJ6 — موقع عرب 48 (@arab48website) July 12, 2026

من جهتها، تؤكد المهندسة رغد خوري، لـ"عرب 48"، أن الصورة أصبحت اليوم لغة أساسية للتواصل مع الأجيال الشابة، مضيفة: "يتفاعل الشباب مع الصورة والخريطة والفيديو أكثر من الوثيقة المكتوبة وحدها، وعندما تلتقي الشهادة الشفوية مع الصورة الجوية والوثيقة التاريخية، تتحول الذاكرة إلى معرفة حيّة يمكن للأجيال الجديدة فهمها والتفاعل معها".

وتشير خوري إلى أن من أبرز نتائج المشروع إعادة النظر في بعض المعلومات المتداولة عن القرية، بعدما كشفت المقارنة بين الوثائق التاريخية وذاكرة الأهالي عن اختلافات في بعض المسميات والتفاصيل. ولذلك، لم يكن الهدف حفظ الوثائق فحسب، وإنما إرفاقها برواية أهل المكان وإعادة تثبيت الأسماء التي بقيت حاضرة في الذاكرة الفلسطينية.

آدم غرّة

أما الباحث كريم يحيى، فيقول إن الفكرة انطلقت من محاولة حماية ما تبقى من التراث المعماري للقرى الفلسطينية المهجّرة، مشيرًا إلى أن كثيرًا من هذه القرى فقد معظم مبانيه، ما جعل الأرشفة الرقمية ثلاثية الأبعاد وسيلة لحفظ ما تبقى منها وإتاحته للطلاب والباحثين في المستقبل.

ويضيف، في حديثه لـ"عرب 48"، أن ارتباط الشباب بالقرى المهجّرة لا يقتصر على الحنين إلى الماضي، بل يرتبط أيضًا بالبحث عن الهوية. ويستذكر علاقته الشخصية بقرية الشيخ موّنس المهجّرة، التي تعرّف إليها من خلال روايات جدته، قبل أن يدرك لاحقًا أهمية الرواية الشفوية بعدما اكتشف أن كثيرًا من أبناء جيله لا يعرفون شيئًا عن القرى التي تنحدر منها عائلاتهم.

#صفورية

الباحث كريم يحيى يقول إن الفكرة انطلقت من محاولة حماية ما تبقى من التراث المعماري للقرى الفلسطينية المهجّرة، مشيرًا إلى أن كثيرًا من هذه القرى فقد معظم مبانيه، ما جعل الأرشفة الرقمية ثلاثية الأبعاد وسيلة لحفظ ما تبقى منها وإتاحته للطلاب والباحثين في المستقبل.… pic.twitter.com/yp7taOQrFF — موقع عرب 48 (@arab48website) July 12, 2026

ويتابع: "من هنا تتحول الذاكرة من حكاية عائلية خاصة إلى مشروع جماعي. فالشباب الذين يوثقون القرى المهجّرة لا يحاولون استعادة صورة الماضي فحسب، بل بناء جسر بين من عاشوا المكان ومن يبحثون عنه اليوم. وفي زمن تتغير فيه المدن وتختفي المعالم، تصبح الصورة وسيلة لحماية ما تبقى من الذاكرة. فالوطن بالنسبة إلى هذا الجيل ليس مجرد مكان على الخريطة، بل قصة يجب أن تُروى، وبيوتًا ينبغي أن تُتذكر، وأسماءً يجب أن تبقى حاضرة".

ويختتم حديثه بالقول: "صفورية ليست مجرد قرية مهجّرة، بل مثال على قدرة الشباب على تحويل الذاكرة إلى فعل، والتاريخ إلى معرفة، والانتماء إلى مشروع مستمر".