العراقيب: خيام من خيش ومقبرة تعود إلى عام 1914 في مواجهة الهدم المتكرر

رغم هدمها 249 مرة منذ عام 2010، لا تزال قرية العراقيب في النقب صامدة. ويواصل سكانها العيش في خيام بدائية، متمسكين بأرضهم وإرثهم التاريخي، في مواجهة سياسات الهدم والاقتلاع.

تحت خيام بدائية تستند إلى أعمدة خشبية وتغطيها قطع من الخيش، وبجوار سيارات قديمة مركونة، يواصل أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، تمسكهم بأرضهم، رغم إقدام السلطات الإسرائيلية على هدم مساكنهم 249 مرة منذ عام 2010.

وفي هذه البقعة الصحراوية، تعيش نحو 22 عائلة، تضم قرابة 90 فردًا، في ظروف معيشية قاسية، تواجه فيها حرارة الصيف اللاهبة وبرد الشتاء القارس، وسط غياب الخدمات الأساسية.

ورغم الضغوط المتواصلة والمقترحات الإسرائيلية لإخلاء القرية، يرفض السكان مغادرة أرضهم، مستندين إلى ارتباطهم التاريخي بها، إذ تضم العراقيب مقبرة يعود تاريخ أول قبر فيها إلى عام 1914، قبل أن تتوسع مع مرور العقود لتضم اليوم مئات القبور، التي يعدها الأهالي شاهدًا على تاريخ وجودهم في المكان.

وتقول صباح الطوري، وهي أم لستة أبناء من قرية العراقيب، لـ"عرب 48"، إن "دولة إسرائيل تواصل منذ عام 2010 هدم مساكننا في العراقيب. لم تمنحنا يومًا شعورًا بالأمان، وكل ما تمارسه تجاهنا هو الهدم والدمار الذي يطال السكان والأطفال والنساء".

صباح الطوري: مهما هدموا المنازل وحاولوا تهجيرنا فإننا لن نغادر

ورغم هدم منزلها 249 مرة، تؤكد الطوري تمسكها بالبقاء في القرية، وتقول: "هناك مستقبل لأبنائنا وعائلاتنا يجب أن نعيشه هنا. مهما هدموا المنازل وحاولوا تهجيرنا، فإننا لن نغادر. القوانين في العالم ترفض هدم المساكن وتشريد العائلات، ورغم ارتفاع عدد مرات الهدم، فإننا على يقين بأن هذه أرض الأجداد، وستبقى أرض الأبناء أيضًا، ولن نقبل باقتلاعنا من العراقيب مهما حصل".

وشبّهت الطوري علاقتها بالعراقيب بالثوب الذي ترتديه، مضيفة: "العراقيب بالنسبة إليّ كاللباس الذي يسترني ويستر عائلتي. من دون هذه الأرض لا يمكننا العيش، فهي حياتنا وحياة أبنائنا، ولن نتنازل عنها أبدًا".

مقبرة العراقيب تعود إلى عام 1914

وتقع العراقيب في منطقة النقب، المعروفة بمناخها الصحراوي القاسي، ما يزيد من معاناة العائلات التي تعيش في خيام بسيطة. وتصف الطوري واقع الحياة بالقول: "نعيش في ظروف تُعد من بين الأصعب، وهي ظروف لا يستوعبها العقل. بالنسبة إليّ، الأمان يعني البيت، وهذا الشعور أفقده مع كل عملية هدم لمنازلنا ومحاولات اقتلاعنا".

وأضافت: "منازلنا تتكون من أربعة أعمدة خشبية وقطع من الخيش تقي قليلًا من حرارة الشمس. نتحمل الحر والبرد لأننا متمسكون بأرضنا، وسنواصل الصمود. مطلبنا هو الاعتراف بنا على أرضنا حتى يكون لأبنائنا مستقبل فيها، ولدينا وثائق تثبت حقنا".

واختتمت حديثها بالقول: "المطلوب أن نكون يدًا واحدة، وأن نطالب بحقنا، وأن يتمسك كل شخص بأرضه وألا يتنازل عنها، لأن هدف الدولة هو تهجيرنا".

هكذا يسكنون في العراقيب

من جانبه، يقول عزيز صياح الطوري، وهو أب لستة أبناء من قرية العراقيب، لـ"عرب 48": "ولدنا وترعرعنا على أرض العراقيب التي ورثناها عن الآباء والأجداد، ونحن على يقين بأن الاعتراف بالعراقيب آتٍ لا محالة، وسنبقى هنا مهما طال الزمن".

وعن تاريخ القرية، يوضح الطوري أن العراقيب كانت قائمة قبل عام 1914، وأن من اشترى الأرض آنذاك أنشأ مقبرة فيها لإثبات ملكيته وتثبيت ارتباطه بها. ويضيف: "أول قبر في القرية يعود لزوجة صاحب الأرض، ووجود هذه المقبرة هو أكبر دليل على ملكيتنا. لا أحد يقبل أن يترك أرضًا تضم قبور أهله وأحبائه".

عزيز الطوري: نعيش ظروفًا بالغة القسوة

وتضم العراقيب اليوم نحو 22 عائلة، يبلغ عدد أفرادها قرابة 90 شخصًا. ويقول الطوري إن هذه العائلات تتمسك بأرضها رغم الظروف الصعبة، "حفاظًا على كرامتها ووفاءً للأرض التي ورثناها عن الأجداد، ولدينا وثائق تثبت ملكيتنا لها. ومن يعيش هنا يجب أن يكون على قدر هذه الأمانة والمسؤولية".

وعن تفاصيل الحياة اليومية، يصف الطوري معاناة السكان قائلًا: "نعيش ظروفًا بالغة القسوة. تستيقظ الأمهات يوميًا عند الساعة الرابعة فجرًا لتجهيز الأطفال للمدارس التي تبعد عشرات الكيلومترات عن القرية، في الصيف والشتاء على حد سواء. نعيش في خيام بلا كهرباء ولا مياه ولا وسائل تبريد، وما يمنحنا القدرة على الصمود هو حبنا لهذه الأرض وتمسكنا بها".