مجد الكروم: التجمع يعلن قائمة مرشحيه لعضوية المجلس

أعلن التجمع الوطني الديمقراطي عن قائمة مرشحيه لعضوية المجلس المحلي في مجد الكروم، وتنافسه في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها بتاريخ 30 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وجاء هذا الإعلان في مؤتمر صحفي عقده التجمع في مقره بمجد الكروم مساء أمس، الأربعاء، حضره العشرات من كوادر الفرع والأهالي وممثلي وسائل الإعلام المختلفة، وأداره الصحافي رامي حيدر.

ويرأس قائمة التجمع للعضوية وشارتها "ض" عز الدين حوراني بدران يليه محمد قبلاوي في المكان الثاني، والشابة منتهى منصور في المكان الثالث، ود. محمد علوان في المكان الرابع ورامي حيدر في المكان الخامس.

وافتتح المؤتمر الصحفي رئيس قائمة العضوية، عز الدين بدران، الذي شدد على أهمية الحفاظ على أن تكون الانتخابات حضارية وحماية النسيج الاجتماعي بين أبناء البلد الواحد.

وقال بدران إن "التجمع يطرح مشروعا بديلا ويقدم حلولا للمشاكل التي تواجهها بلدتنا، إلى جانب طرح آمال جديدة، ونحن نطمح للوصول إلى المجلس المحلي بأكبر عدد ممكن من الأعضاء، ومن هنا نطلب من كافة الأطياف الالتفاف حول قائمتنا ودعمها لنطرح مشروعنا بقوة في المجلس المحلي المقبل".

وأكد أن "التجمع في مجد الكروم يدعم مرشح الرئاسة، د. محمد خطيب، من منطلق رؤيتنا بأنه عنوان المشروع البديل الذي نتبناه منذ العام 2009".

وتحدث سكرتير فرع التجمع في مجد الكروم، محمد صغيّر، الذي أعلن قائمة المرشحين، معربا عن ثقته بالوعي الموجود لدى المواطنين في القرية من أجل الحفاظ على انتخابات حضارية ونزيهة، ودعا إلى دعم التجمع، وشدد على أهمية الفترة المقبلة في ظل القوانين الإسرائيلية العنصرية التي تستهدفنا وخصوصا "قانون القومية" والتصدي لها.

وذكرت المرشحة الثالثة بالقائمة، منتهى منصور، خلال المؤتمر، بأن دورها لا يقتصر على تمثيل المرأة فحسب، بل أيضًا كشابة يهمها الشأن العام وأن تكون جزءا من التغيير في مجد الكروم.

ودعت المرشحة التجمعية الشابة، الأجيال الصاعدة، إلى "أخذ دورهم في التفاعل مع الحالة السياسية بالبلدة، مع الإشارة إلى أنه عندما نتحدث عن عمل بلدي فإننا نتحدث عن عمل مع بوصلة وطنية من أجلها طرح ومعالجة قضايا مختلفة مثل العنف والتربية والتعليم وما إلى ذلك".

وختم المرشح الثاني بالقائمة، محمد قبلاوي، الحديث في المؤتمر بالتطرق إلى أهمية وجود الأجيال الشابة في المجلس البلدي، معتبرًا أنهم "المحرك الأساسي لكل عمل وعليهم مسؤولية كبيرة في خدمة قضايانا المختلفة".

وأكد على أهمية الوعي السياسي وتقديم المشاريع الهادفة في ظل آفة العنف المتفشية في المجتمع.

يذكر أن مرشحي قائمة التجمع في مجد الكروم أجابوا على أسئلة الصحافيين في نهاية المؤتمر.