مثقفون فلسطينيون يناشدون نواب المشتركة تعليق عضويتهم بالكنيست

في إطار الحشد للمظاهرة ودعم النضال ضد "قانون القومية" قام المئات من المثقفين الفلسطينيين بإصدار بيان إلى الشعب الفلسطيني، ودعوا إلى جعل بعد غد السبت "يوما للتعبير عن وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة قضيته".

وجاء في البيان أن "هذا نداء ندعو فيه شعبنا الفلسطيني في أماكن وجوده كافة، في فلسطين التاريخية، ومناطق اللجوء والشتات، للتعبير عن وحدته كشعب، وعن وحدة قضيته ومصيره، وهو أيضا نداء ندعو فيه لإسناد حراكات شعبنا في فلسطين التاريخية، في الساحل والجليل والنقب والقدس، التي ستتوّج في مظاهرة شعبية يوم السبت 11 آب/ أغسطس، ضد قانون 'القومية اليهودية' الذي يستهدف تشريع وجود إسرائيل كدولة احتلال واستيطان وتمييز عنصري".

ودعا المثقفون الفلسطينيون في بيانهم أبناء الشعب الفلسطيني إلى "تنظيم مظاهرات واعتصامات في كافة أماكن تواجده، في فلسطين التاريخية، في الساحل والجليل والنقب والقدس والضفة وغزة، وفي مناطق اللجوء والشتات، يوم السبت 11.8 بكل أشكال التعبير الممكنة والمتاحة".

كما وجهوا دعوة إلى النواب العرب لـ"تعليق عضويتهم جماعيا، قبل مظاهرة السبت، أو في إطار المظاهرة في اليوم المذكور، لفضح الطابع العنصري للديمقراطية الإسرائيلية، التي كشف عنها بجلاء القانون المذكور، واعتبار خطوة التعليق تلك مقدمة لخطوات أخرى لاحقة".

وأكدوا على ضرورة "تعزيز مكانة لجنة المتابعة العليا والعمل على إعادة بنائها وهيكلتها على أسس ديمقراطية والانتخابات، وصولا بحيث تصبح برلمانا يحتضن ويدافع عن الحقوق الجماعية للفلسطينيين في الداخل، وعلى رأسها حق تقرير المصير، وكأداة عمل مع القوى اليهوديةـ الإسرائيلية الديمقراطية والمعادية للصهيونية والعنصرية".

كما شددوا على "رفض ومقاومة أي محاولة إسرائيلية لسلب الهوية العربية، أو إزاحة اللغة العربية، واعتماد اللغة العربية في التعليم وفي تسمية الأماكن، وتأكيد حضور اللغة العربية في الحيز العام والمجال الإداري وخصوصا في تعامل السلطات المحلية داخليا ومع المواطنين".

وفي نفس السياق، دعا المثقفون الفلسطينيون إلى "المبادرة إلى إيجاد إطارات عمل مشتركة لشعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده في فلسطين التاريخية وفي بلدان اللجوء والشتات، بعيدا عن المناطقية والحزبية والفصائلية والأيديولوجية والطائفية، لأن النضال ضد إسرائيل الاحتلالية والاستيطانية والعنصرية يجب أن يشمل الفلسطينيين في أماكن تواجدهم كافة، علما أن القانون يكرس إلغاء حق تقرير المصير للفلسطينيين كافة، ومحوٍ لطابعهم الجمعي وهويتهم الوطنية، مع التأكيد على التمسك بمنظمة التحرير ككيان معنوي موحد وقائد لكفاح شعبنا على قاعدة إعادة بنائها على أسس وطنية وتمثيلية وديمقراطية بما يكفل استعادة التطابق بين قصية فلسطين وشعب فلسطين وجغرافية فلسطين وحركته الوطنية".

وختم البيان بالدعوة إلى "عقد مؤتمرات وطنية في كل تجمع وصولا لعقد مؤتمر وطني عام لصوغ الإجماعات الوطنية. شعب واحد قضية واحدة مصير واحد…".

ووقع على البيان كل من: سعيد زيداني، أسعد غانم، يوسف سلامة، سري نسيبة، جمال زحالقة، حنين الزعبي، هاني المصري، عوض عبد الفتاح، سامية عيسى، عمر كيلاني، خليل شاهين، ماجد عبد الهادي، ماجد كيالي، عوني المشني، حسام أبو حامد، كريم مزعل، مصطفى أبو هنود، محمد مناصرة، علي حيدر، عماد رشدان، جهاد أبو سليم، فخري صالح، أكرم عطا الله، ناديا نصر نجاب، عزيز المصري، محمد ديب، سامر إلياس، عيسى الشعيبي، رزق المزعنن، رائد جبر، وديع عواودة، معين الطاهر، مصطفى الولي، وسام عويضة، ناجي القدسي، عبد الحميد صيام، عبد الرحمن بسيسو، محمد محمود كتيلة، أيمن إغبارية، أحمد الحزوري، عامر الهزيل، عمر سعيد، جهاد الرنتيسي، طارق الخطيب، معن البياري، محمود الصّباغ، ناصر عليوة، عبد الله الولي، يمر الحصان، تيسير الخطيب، عبد السلام شهاب، باسل أبو حمدة، محمد الحلو، فيروز كيالي، عماد جيباوي، معن جلبوط، كرم البرغوثي، حبيبة درويش، يحيى عطاري، مأمون خليفة، عدي أبو الهيجاء، محمود السرساوي، انشراح عاشور، مصطفى إبراهيم، معتصم حياتلة، محمود سلايمة، عبده الأسدي، توفيق أبو شومر، عطية جوابرة، مزيد سقف الحيط، غسان أبو راشد، زكريا عبد الله، حازم القواسمي، خالد الحروب، محمد خير قاسم أبو الرز، زياد محمد الصالح، جمعة موسى محمد، فارس عِوَض، آمال اللحام، سلام كيالي، عبد الحكيم حلاسة، ياسر جلبوط، خالد حمادة، بسام جوهر، دياب الديب، أحمد علي، طارق تميم، حامد محمد، عبد الرحمن عيلوطي، محمود خليل، محمود سلامة، أحمد عوض، عامر الصيد، محمد خير أبو الرز، إبراهيم رشدان، سامر طنجي، سعيد ديب، وفيق نعيمي، عبير الناجي، وديع حداد، طارق الكبرا، علا الهندي، محمد هواش، بسام درويش، زياد الزبيدي، مراد أبو رومي، خالد أبو عيسى، سامي إدريس، يوسف سعيد، محمود خزام، محمد خليفة، تيسير أبو الرز، هشام العايدي، نبيل إبراهيم، نبيل المجلي، نضال جبر، عصام عزام، آمال حمد، عصام حسن، مصطفى هواش، إبراهيم الشهابي، محمد حلوة، طه الولي، عاطف العماوي، زياد الصالح، صلاح عبد العاطي، سعد فاعور، منصور السلطي، فاطمة جابر، سمر عارف، محمود جلبوط، خيرية الزبيدي، محمد فهمي شراب، سهام جريشة، زينات أبو شاويش، مريم اللبدي، محمد نبهان، عبد الله العرابيد، محمد البوجي، سليم الودية، خير الدين عبد الرحمن، حمادة كمال حمادة، معتز فانوس، عندليب حسين عدوان، ماجد عياد، محمد خليلي، قيس قدري، خليل حسونة، زينب بسيسو، ناديا أبو نهلة، حاتم أبو شعبان، مصطفى أبو شرخ، عثمان حسين، طارق الديراوي، سليمان فيومي، هالا جميل، فضل أبو العلا، تغريد أبو حصيرة، هاني بسيسو، محسن جرادي، علي أبو سمرا، ناصر وافي، غسان زقطان، باسم زين الدين، ليندا الأعرج، يوسف بركات، إسلام مقدادي، سهير فياض، إخلاص بسيسو، ميساء الخطيب، سمير نايفة، نائلة بسيسو، زهيرة قطان، تيسير محيسن، ناصر شناتي، رزق صقر، حنا عيسى، أحمد شيخ علي، مطيع بسيسو، جمال أبو القمصان، خولة الموعد، رمضان أبو عودة، مراد بسيسو، محمد بسيسو، سعيد النشائي، نبيلة حسن، وسيم كيالي، أحمد مرتجى، وفاء زينة، توفيق وصفي، زهير الجزائري، مأمون سويدان، طارق عبد الشافي، يحيى بركات، وفيق شحادة، طلعت دحلان، متولي أبو ناصر، نوال حنونة، أحمد جبر، صبري صفدي، موسى رواشدة، بسام غنايم، جميل حامد، منذر بهاني، محمد زهير طنطيش، محمد كحيل، منصور عمر، رولا خالد غانم، علي أبو سمرة، هاني عودة، أنس دويكات، أكرم العجلة، أحمد أبو ضلفة، سلطان مالك ياسين، حسين الديك، وسام جودة، جهاد رفيق النحال، هاني عواد، أيمن المصري، سماح كساب، ياسر الوادية، نبيل أبو دية، فوز خليفةـ أبو جابر، سوزان العاوور، دعاء قريع، أحمد دحبور، جواد عقل، ميسون الحسيني، أمل شاكوش، خالد زين الدين، محمد حافظ حميد، جمال برهم، محمود الدراويش، عماد شعبان، معتز فرج الله، سعاد الخطيب، عماد الفالوجي، محارب سعد، عبد الله حوراني، أحمد الباش، جهاد أسعد، وليد ميعاري، بسام غنايم، محمد علي ديب، فؤاد حميد، باسل رتعان، عبد الله الميرعلي، عبد الله أبو راشد، رضوان نعيمي، عاطف حسين شعبان، جمال موسى، إبراهيم هواش، منير الخطيب، بسام جوهر، عبد الرحمن هواش، عبد الباسط فهد، بشار الحسن، نايف محفوظ، أحمد عبد الواحد الولي، باسلة أبو حامد، خالد حسنة، هاني الشلبي، ياسر جلبوط، علي الكردي، صالح هواش، محمد موسى الأبطح، غادة مدموج، أحد سعود عوض، تيسير خلف، محمد زيدان، وسيم أبو حسان، جمال القرى، مهيب البرغوثي، غازي الخليلي، عمر العالول، ربعي المدهون، صدقي الأشقر، زياد عبد الفتاح، حنان عوض، محمود البنا، سمير عيسى، ناهض النخال، مازن بسيسو، نافع حسن، علاء أبو عامر، حسن الشلة، عارف جفال، عبد القادر حماد، عبد الله أبو هنود، عز الدين شلح، سناء بسيسو، سمير يوسف، عاطف أبو جزر، كريم بسيسو، نجاة بسيسو، زاهر كيالي، أكرم يوسف الددح، رياض حمودة، سامي أبو سالم، نورز بسيسو، حكمت بسيسو، أميرة أبو هنود، فيصل أبو شهلا، حسن طلب، محمد صبري، إسماعيل جحجوح، توفيق فياض، علي زيدية، محمد خضر الزبيدي، مريم عمورة، فيروز الناجي، تركي عبد الغني، منى الهندي، عمر عزام، سعيد البرغوثي، حازم الصوراني، صابر عارف، نزار قاضي، رجب جبارة، فتحي صباح، لينا شاهين، محمد عبد الحطاب، رامي محسن، علاء أبو عامر، منذر المصري، محمد عابد، نائلة الوعري، حازم الصوراني، آدم المدهون، عبد الناصر كحلوس، فخري هواش، وفاء عبد الرحمن.