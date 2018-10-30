الناصرة: حركة نشطة مع افتتاح مراكز الاقتراع

انطلقت عند الساعة السابعة صباحا عملية الانتخابات في مدينة الناصرة، حيث شهدت بعض مراكز الاقتراع حركة نشطة منذ اللحظات الأولى لفتح مراكز الاقتراع، ووقف العشرات في طوابير طويلة، ما دفع البعض منهم إلى التراجع والعودة إلى بيوتهم ليعودوا إليها في ساعات أقل ضغطا.

وتجري عملية الاقتراع في مدينة الناصرة في 87 صندوقا، منها11 صندوقا للمعاقين. ويبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع في الناصرة 59.031.

وتشهد الناصرة، كبرى المدن العربية في البلاد، منافسة شديدة على رئاسة البلدية بين الرئيس الحالي ومرشح قائمة "ناصرتي"، علي سلام، وبين المرشح التوافقي، وليد عفيفي، وستغلق مراكز الاقتراع التي فتحت منذ الساعة السابعة صباحا، في تمام الساعة العاشرة ليلا، لتبدأ بعدها عملية فرز أصوات الناخبين الذين جرى توزيعهم على 22 مركزا، فيما يشرف على سير الانتخابات مأمور الانتخابات، طارق معروف، ومساعده معاذ عدوي، ورئيس لجنة الانتخابات، شريف زعبي، وسكرتير لجنة الانتخابات، محمد وهداني.

وتتنافس في الانتخابات لعضوية المجلس البلدي في الناصرة، قوائم "ناصرتي" و"الجبهة" و"شباب التغيير" و"القائمة الأهلية- التجمع والإصلاح"، و"الناصرة الموحدة".

وتجوب السيارات المزينة بأعلام القوائم الانتخابية ومرشحي الرئاسة شوارع المدينة، وسط انتشار مكثف للشرطة وطواقم الحراسة في شوارع المدينة ومراكز الاقتراع، تحسبا لأي طارئ.