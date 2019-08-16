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المشتركة: نطالب بفتح بوابات الأقصى فورا وحكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية

تاريخ النشر: 16/08/2019 - 07:02

المشتركة: نطالب بفتح بوابات الأقصى فورا وحكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية
من أمام المسجد الأقصى، الليلة الماضية
عرب ٤٨

اعتبرت القائمة المشتركة أن ما يجري في القدس وعلى أبواب المسجد الأقصى المبارك، هو نتيجة حتميّة مباشرة ومتوقعة لسياسات حكومة إسرائيل، واستفزازها لمشاعر المسلمين والفلسطينيين، بتمكينها المستوطنين من اقتحام المسجد الأقصى يوم عيد الأضحى، واعتدائها على المصلين فيه بقنابل الغاز والصوت والمطاطي، وتعدّيها على حق العبادة بإخراجهم من المسجد.

وحذرت القائمة المشتركة، قبل أيام، من استمرار حكومة إسرائيل بالسماح باقتحام المسجد الأقصى، وسعيها الدائم لتغيير الوضع القائم قبل العام ألفين، الذي جسّد تصريحات واضحة لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، بضرورة السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك، وتبعه تصريح من عضو حزب "ميرتس" في قائمة "المعسكر الديمقراطي"، تمار زندبرغ، بنفس الموقف.

وأكدت القائمة المشتركة من جديد على موقفها الثابت أن المسجد الأقصى أرض محتلة وهو حق خالص للمسلمين وليس لغيرهم حقّ فيه لا اقتحاما ولا تعبدا، وأنه حتمًا سيكون تحت سيادة الدولة الفلسطينية، رافضين محاولة إردان استبدال الوصاية الدينية للمملكة الأردنية الهاشمية بسيادة إسرائيلية احتلالية.

وطالبت القائمة المشتركة بفتح بوابات المسجد الأقصى على الفور إثر قيام الاحتلال بإغلاقها.

وأكدت القائمة المشتركة أن قياداتها على تواصل مستمر مع المرجعيات الدينية في القدس، وقد تواجد النائبان أحمد طيبي ومنصور عباس على بوابات المسجد الأقصى المغلقة حيث أدى المصلون صلاة العشاء خارج البوابات.

 


#القدس
#الأقصى
#القائمة المشتركة

المشتركة: نطالب بفتح بوابات الأقصى فورا وحكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية

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