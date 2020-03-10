  2. محليات
  3. سياسة

سكرتارية التجمع بالشمال تشيد بنتائج الانتخابات والعمل الوحدوي

تاريخ النشر: 10/03/2020 - 16:08

سكرتارية التجمع بالشمال تشيد بنتائج الانتخابات والعمل الوحدوي
عرب ٤٨

عقد مساء أمس، الإثنين، اجتماع لسكرتارية التجمع الوطني الديمقراطي في منطقة الشمال، من أجل تداول وتلخيص فترة انتخابات الكنيست الأخيرة، والإنجاز الذي حققته القائمة المشتركة.

وشارك في الاجتماع الذي عقد في فرع تجمع مجد الكروم، أمين عام التجمع، مصطفى طه، وعدد من سكرتيريي التجمع في منطقة الشمال.

افتتح الاجتماع سكرتير منطقة الشمال وعضو اللجنة المركزية للتجمع، عز الدين بدران، الذي وجه شكره للرفاق على الجهد الذي بذلوه في الانتخابات الأخيرة، وحث على الانطلاق والنهوض بفروع المنطقة وخصوصا بين الشباب وتوسيع صفوف الحزب وتكثيف النشاطات المختلفة.

وقدم أمين عام التجمع، مصطفى طه، بيانا سياسيا وتنظيميا حول آخر التطورات، وبارك إنجاز القائمة المشتركة وأهمية الحفاظ على هذا المشروع الوطني الوحدوي، مشددا على أهمية التباين بالآراء باحترام بين المركبات.

وأكد المتحدثون في الاجتماع على اعتزازهم بعمل أعضاء وعضوات الحزب وانخراطهم بكل قوة في المعركة الانتخابية في كافة القرى والمدن العربية، سوية مع الأخوة كوادر الأحزاب الأخرى وبالتعاون الوثيق والمثمر بين كافة مركبات القائمة المشتركة على جميع المستويات لخدمة مجتمعنا العربي.

وأشاروا إلى أن زيادة قوة القائمة المشتركة جاءت تعبيرا عن ثقة أبناء وبنات شعبنا بالوحدة الوطنية ورفضهم للأحزاب الصهيونية، التي تم كنسها في معظم البلدات العربية.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#التجمع
#المشتركة
#انتخابات 2020

سكرتارية التجمع بالشمال تشيد بنتائج الانتخابات والعمل الوحدوي

سكرتارية التجمع بالشمال تشيد بنتائج الانتخابات والعمل الوحدوي

سكرتارية التجمع بالشمال تشيد بنتائج الانتخابات والعمل الوحدوي

سكرتارية التجمع بالشمال تشيد بنتائج الانتخابات والعمل الوحدوي

سكرتارية التجمع بالشمال تشيد بنتائج الانتخابات والعمل الوحدوي

حوارات

د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية
د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية

2020-03-07

د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله
د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله

2020-02-29

د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية
د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية

2020-02-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إرجاء اللقاء الأول بين المشتركة و"كاحول لافان" للأربعاء
إرجاء اللقاء الأول بين المشتركة و"كاحول لافان" للأربعاء

2020-03-10

كفر قرع: وفاة عبد الرحمن عثامنة متأثرا بإصابته في انفجار خزان وقود
كفر قرع: وفاة عبد الرحمن عثامنة متأثرا بإصابته في انفجار خزان وقود

2020-03-10

عدالة: وزارة الصحة لا تنشر كامل التعليمات حول فيروس كورونا باللغة العربية
عدالة: وزارة الصحة لا تنشر كامل التعليمات حول فيروس كورونا باللغة العربية

2020-03-10

الأكثر قراءة

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 50

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 50

2020-03-09
مصيدة غانتس للقائمة المشتركة

مصيدة غانتس للقائمة المشتركة

2020-03-09
ما علاقة التدخين بفيروس كورونا؟

ما علاقة التدخين بفيروس كورونا؟

2020-03-09
كورونا: 24 إصابة في بيت لحم وتسجيل أول حالة في طولكرم

كورونا: 24 إصابة في بيت لحم وتسجيل أول حالة في طولكرم

2020-03-09
غانتس يتوجه رسميا لمركبات

غانتس يتوجه رسميا لمركبات "المشتركة".. باستثناء التجمع

2020-03-09