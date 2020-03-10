سكرتارية التجمع بالشمال تشيد بنتائج الانتخابات والعمل الوحدوي

عقد مساء أمس، الإثنين، اجتماع لسكرتارية التجمع الوطني الديمقراطي في منطقة الشمال، من أجل تداول وتلخيص فترة انتخابات الكنيست الأخيرة، والإنجاز الذي حققته القائمة المشتركة.

وشارك في الاجتماع الذي عقد في فرع تجمع مجد الكروم، أمين عام التجمع، مصطفى طه، وعدد من سكرتيريي التجمع في منطقة الشمال.

افتتح الاجتماع سكرتير منطقة الشمال وعضو اللجنة المركزية للتجمع، عز الدين بدران، الذي وجه شكره للرفاق على الجهد الذي بذلوه في الانتخابات الأخيرة، وحث على الانطلاق والنهوض بفروع المنطقة وخصوصا بين الشباب وتوسيع صفوف الحزب وتكثيف النشاطات المختلفة.

وقدم أمين عام التجمع، مصطفى طه، بيانا سياسيا وتنظيميا حول آخر التطورات، وبارك إنجاز القائمة المشتركة وأهمية الحفاظ على هذا المشروع الوطني الوحدوي، مشددا على أهمية التباين بالآراء باحترام بين المركبات.

وأكد المتحدثون في الاجتماع على اعتزازهم بعمل أعضاء وعضوات الحزب وانخراطهم بكل قوة في المعركة الانتخابية في كافة القرى والمدن العربية، سوية مع الأخوة كوادر الأحزاب الأخرى وبالتعاون الوثيق والمثمر بين كافة مركبات القائمة المشتركة على جميع المستويات لخدمة مجتمعنا العربي.

وأشاروا إلى أن زيادة قوة القائمة المشتركة جاءت تعبيرا عن ثقة أبناء وبنات شعبنا بالوحدة الوطنية ورفضهم للأحزاب الصهيونية، التي تم كنسها في معظم البلدات العربية.