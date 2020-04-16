بركة يدعو لحملة دولية لإطلاق سراح الأسرى في ظل جائحة كورونا

دعا رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يحل يوم غد الجمعة، الـ17 من نيسان/ أبريل، إلى إطلاق حملة دولية للضغط من أجل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، خاصة في ظل جائحة كورونا.

وقال بركة في رسالة مصورة، عبر صفحته على شبكة الفيسبوك: "نحن جمعيا كأبناء لشعبنا الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، بما في ذلك في الجليل والمثلث والساحل والنقب، يرفعون أسمى آيات التقدير والتضامن والتعاضد وتطيير المشاعر والعمل والفعل الكفاحي، إلى أبناء شعبنا القابعين وراء قضبان سجون الاحتلال الإسرائيلي. هذه الثلة من أبناء وبنات شعبنا، تقدم جزءا من حياتها من أجل حقوق شعبنا، ومن أجل حريته، ولرفع الضيم والظلم الواقع على شعبنا منذ عقود وعقود".

وأضاف أنه "نحن نعرف أن هناك تراجعا كبيرا في الحالة الفلسطينية الداخلية، لكن هذا يجب أن يكون حافزا من أجل الخروج من حالة الصمت الرهيبة والمريبة التي يعيشها شعبنا، وتنعكس على قضية أسرى شعبنا. وقضية إطلاق سراح الأسرى، قضية مركزية يجب أن تكون على راس أجندة شعبنا وقيادته وفصائله، ويجب أن يكون هذا الأمر بمثابة مطلب وطني شامل، وأجندة كفاحية واضحة تشمل الجميع".

وأكد رئيس المتابعة أن "هناك الكثير من الأسباب التي تقف وراء إلحاحنا لإنهاء الانقسام المهين والمظلم والظالم في ساحة شعبنا، ولكن قضية الأسرى يجب أن تكون حافزا أساسيا، كما هو الحال بالنسبة لصفقة القرن، لاستعادة هذه الوحدة".

وأشار إلى أنه "في هذه الأيام، في ظل جائحة الكورونا، فإن مطلب إطلاق سراح الأسرى هو أكثر إلحاحا، خاصة على ضوء ظروف سجون الاحتلال القاسية، من الناحية الصحية والاكتظاظ، وظروف المعيشة القاسية، كل هذا يجعلنا قلقين أكثر ومطالبين لإطلاق سراحهم، لأنه يكفي أن يصاب أسير واحد، أو حتى أن يصاب سجان بهذا الفيروس ليتحول الأمر إلى مجزرة".

ودعا إلى "إطلاق حملة دولية للتضامن مع أسرانا، والمطالبة بإطلاق سراحهم، وفي مقدمتهم الأسيرات والأطفال والقاصرين". وشدد على أنه "بين الأسرى، الذين لا نميز بينهم، هناك قادة من جميع الفصائل، الذين ألقيت عليهم تهما انتقامية، فقط لغرض أسرهم، وهؤلاء أيضا يجب أن تكون قضيتهم في مقدمة الحملة"

وختم بركة بالدعوة إلى "حراك شعبي كفاحي لأبناء شعبنا، كل من موقعه الجغرافي ووفق ظروف"، مؤكدا أن "لجنة المتابعة العليا تتابع قضية الأسرى وتبادر لكفاحات ميدانية وإعلامية، وقد خصصت لجنة المتابعة لجنة خاصة، لجنة الحريات، لهذا الملف الحارق منذ سنين".