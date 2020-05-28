انتخاب عباس نائبا لرئيس الكنيست

انتخب الكنيست النائب عن الحركة الإسلامية (الجنوبية) في القائمة المشتركة، د. منصور عباس، نائبًا لرئيس الكنيست.

وقال عباس، في تعقيبه على انتخابه نائبًا لرئيس الكنيست، أمس الأربعاء، إنه "سأبذل جهدي من خلال نيابتي لرئيس الكنيست وعضوية رئاسة الكنيست، حتى تعالج الكنيست ولجانها قضايا مجتمعنا العربي، وألا تهمّش اقتراحات وتوجهات أعضاء الكنيست العرب. فمن المعلوم أن مجلس رئاسة الكنيست يقر جدول أعمال الكنيست الأسبوعي، ويقبل أو يرفض اقتراحات النواب لجدول الأعمال".

وذكر عباس أن "منصب نائب رئيس الكنيست هو استحقاق للقائمة المشتركة"، وأن اختياره من بين نواب المشتركة، جاء بناء على "اتفاق تشكيل القائمة المشتركة في دورتها الأخيرة".