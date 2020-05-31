أبو شحادة في الذكرى العاشرة لأسطول الحرية: إنهاء الانقسام وتفعيل منظمة التحرير

شارك النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، في فعاليات الدعم والتضامن مع قطاع غزّة، في الذكرى العاشرة لأحداث أسطول الحريّة مساء أمس، السبت.

ودعا في كلمته التي بثت رقميًّا من ميناء يافا، القيادات الفلسطينية، إلى "أخذ المسؤولية وإنهاء الانقسام الفلسطيني وإعادة تفعيل منظّمة التحرير كجسم ممثل لجميع الفلسطينيين وقضاياهم في كل مكان".

كما شدّد أبو شحادة على "أهمية الاستمرار في النّضال ضد الحصار المفروض على أهالي غزّة"، مؤكّدًا على أن الحصار "هو حالة مؤقّتة لن تنجح في كسر عزيمة الشعب الفلسطيني والأهل في غزّة".

وكان ناشطون قد نظموا فعاليات احتجاجية في مينائي يافا وعكا، في الذكرى العاشرة لأحداث أسطول الحرية، مطالبةً برفع الحصار عن غزّة تحت عنوان "فلسطين تتذكر أسطول الحرية"، وذلك بمشاركة النائبين عايدة توما- سليمان وسامي أبو شحادة، بالإضافة إلى الشيخ حماد أبو دعابس والإعلامية عميرة هاس، وشخصيات أخرى.