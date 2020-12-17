التجمع يدعم ترشيح بركة لرئاسة المتابعة ويدعو لإعادة بناء اللجنة

أعلن التجمع الوطني الديمقراطي عن دعمه لترشيح محمد بركة رئيسا للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وذلك في بيان صدر عنه اليوم، الخميس، دعا فيه إلى العمل على "إعادة بناء" اللجنة بعد انتخابات الرئاسة.

وتوجه التجمع في بيانه إلى "كافة مركبات لجنة المتابعة"، داعيا "إلى الانطلاق بالعمل على إعادة بناء لجنة المتابعة ومأسستها والتحضير لانتخابها مباشرة لتصبح جسمًا منتخبًا وليس فقط لجنة تنسيق، كما هي اليوم".

كما دعا التجمع في بيانه الذي أصدره عشية إجراء انتخابات لرئيس المتابعة في اجتماع لمجلسها المركزي، السبت المقبل، إلى "تعزيز المؤسسات القيادية القطرية على أسس وطنية ومبدئية ونهج كفاحي مثابر".

وذكر التجمّع في بيانه أنه "طرح منذ سنوات طويلة رؤية شاملة للجنة المتابعة ولدورها وطريقة انتخابها وإعادة بنائها لتقوم بدورها الوطني والسياسي والاجتماعي في ظروف المواجهة مع نظام الأبرتهايد الإسرائيلي".

وأضاف أن "تنظيم المواطنين العرب الفلسطينيين في الداخل كجماعة قومية متماسكة، هو المشروع الأهم للمحافظة على الوجود والانتماء والهوية وبناء الذات وتطوير المجتمع كمجتمع عصري قادر على الدفاع عن نفسه وعلى انتزاع حقوقه وعلى القيام بدوره كجزء لا يتجزّأ من الشعب الفلسطيني والأمة العربية".

دعوة إلى حوار حول الانتخاب المباشر

ودعا التجمّع إلى "الشروع فورًا بفتح نقاش وحوار شامل في المجتمع حول مشروع إعادة بناء لجنة المتابعة وفي مركزه مقترح الانتخاب المباشر، الذي يشكّل نقلة نوعية في تنظيم وتطوير عمل المجتمع العربي".

ولفت إلى أن "مشروع الانتخاب المباشر يحتاج إلى عدّة سنوات من التحضير والتمهيد، وأن النقاش حوله ضروري جدًّا لبلورة الموقف الجماعي منه أخذًا بعين الاعتبار أن هناك آراء مختلفة حوله".

الحاجة الماسّة للنهوض بالمتابعة

وتطرق البيان إلى الوضع الحالي في لجنة المتابعة، وعبّر عن "الحاجة الماسّة للنهوض بالمتابعة وتوسيع المشاركة الجماهيرية في عملها ولتعزيز التعاون بين مركباتها ولرفع مستوى الأداء والعمل في قضايا الدفاع عن الأرض والمسكن ومحاربة العنف ومكافحة العنصرية والتصدي لمشاريع الأسرلة ومواجهة سياسات الاحتلال والاستيطان والحصار".

انتخاب رئيس المتابعة

وأشار البيان إلى أن "التجمع يفضل لو كانت منافسة جدّية على رئاسة لجنة المتابعة وكان هناك أكثر من مرشّح"، مشددا على أن هذا "هو الأمر الطبيعي والفعل الديمقراطي الأسلم".

واستدرك قائلا: "لكن جاءت التفاعلات السياسية بين مركبات المتابعة بنتيجة أن يكون هناك مرشّح واحد. ونحن في التجمّع نعبر عن استعدادنا للتعاون مع الرئيس المنتخب ومع كافة مركبات لجنة المتابعة من أجل أن تعمل اللجنة بقيادة جماعية حقيقية وبحضور أكبر وأكثر فعالية في كافة قضايا شعبنا في كافة أرجاء البلاد".

وختم التجمع بيانه بالتأكيد على "دعمه لترشيح محمد بركة، وذلك استنادًا إلى قرار المكتب السياسي للحزب".