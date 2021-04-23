القائمة المشتركة: حكومة نتنياهو تتحمل مسؤولية العدوان في القدس

وصفت القائمة المشتركة ما يحدث في مدينة القدس المحتلة بأنّه "عدوان مشترك لقوات الشرطة من جهة ولسوائب المتطرفين اليهود من عصابات كهانا المدعومة من قبل نتنياهو وسموتريتش وأوحانا ضد الفلسطينيين وخاصة المقدسيين".

وقالت "المشتركة"، صباح اليوم الجمعة، إن "عدوان الشرطة تصاعد منذ بداية شهر رمضان المبارك وخاصة في منطقة باب العامود والبلدة القديمة، ثم انضم إليه عدوان ومسيرات جماعة جوبشطاين وكهانا التي تصرخ ‘الموت للعرب’ و’ليحرق العرب’".

وحمّلت القائمة المشتركة حكومة نتنياهو- أوحانا مسؤولية "هذا الانفلات في القدس وكذلك الانفلات البوليسي وتمادي المستوطنين في يافا بهدف تفريغها من أهلها وأصحابها وبيوتها".

يذكر أن عناصر اليمين والشرطة الإسرائيلية واصلت هجومها على المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة طوال الليلة الماضية وحتى فجر اليوم، إذ أغلقت الشرطة باب حطة، أحد الأبواب الرئيسة المؤدية إلى المسجد الأقصى المبارك، ومنعت المصلين من دخوله لأداء صلاة الفجر. وتجمهر مئات المقدسيين أمام باب حطة، مطالبين بفتحه، ليتمكنوا من أداء الصلاة في المسجد.