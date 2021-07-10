هل استجاب برشلونة لعدم مواجهة "بيتار القدس"؟

أشارت تقارير في منصات إعلامية إسبانية في الـ24 ساعة الأخيرة، إلى أن المباراة الوديّة بين فريقي برشلونة و"بيتار القدس" والمقرر لها في يوم 4 آب/ أغسطس المقبل، مهددة بالإلغاء.

وقال صحافيون إسبانيون إن "شيئا غير متوقع عليه أن يحدث لكي تُعقد المباراة"، وأضافت تفاصيل التقارير إلى أن نادي برشلونة يبحث عن فريق ألماني آخر ليواجهه بمباراة ودية بعد المباراة مع نادي شتوتغارت الألماني في الأول آب/ أغسطس، أيّ قبل 3 أيام من موعد المباراة المُجدوَلة أمام نادي "بيتار".

ووفقًا لتقارير إسرائيلية تشير إلى أن نادي برشلونة في البداية قدم لإدارة فريق "بيتار القدس" امتعاضه وتخوفه من "غرف تبديل الملابس" في ملعب "تيدي"، لأن إدارة النادي وصلها كلام "غير لائق" عن ذلك من فريق أتلتيكو مدريد.

وذكر موقع "وان" الإسرائيلي للأخبار الرياضية أن "طاقما من نادي برشلونة سيزور ملعب ‘تبدي‘ لفحص إمكانية اللعب فيه، وبعد ذلك يقرر النادي إذا كان سيحضر إلى المباراة أم لا".

ومن الجدير بالذكر أن النائب عن التجمّع الوطنيّ الديمقراطي والقائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، وبالتعاون مع رابطة مشجعي برشلونة في فلسطين "بارسا عرب بلوغرانا"، توجهوا برسالة عاجلة إلى نادي برشلونة الإسباني ورئيسه خوان لابورتا، وطالبهم بإلغاء اللقاء الودي في القدس، المقرّر أمام فريق بيتار القدس، يوم 4 آب/ أغسطس المقبل.

وتضمنت الرسالة التي طلبت إلغاء المباراة والامتناع عن المشاركة في إعطاء الشرعيّة للفريق عنصري "بيتار القدس"، أن "الفريق ومشجعيه يحملون أفكارًا عنصريّة خطيرة ضد العرب والفلسطينيين، ولطالما عبّر جمهور هذا الفريق عن رفضه لوجود أي عربي أو فلسطيني كلاعب في الفريق، ورفعوا لافتات أن الفريق يجب أن يبقى ‘طاهرًا’ من العرب وهتفوا بشكل دائم ‘الموت للعرب’ في تعبير صارخ عن عقليتهم العنصريّة والفاشية".

وشملت الرسالة أنّ "رابطة مشجعي فريق بيتار القدس ‘لا فاميليا’ تحمل أفكارًا إرهابية وكانوا بشكل دائم جزءًا من الاعتداءات العنصريّة على المواطنين العرب والفلسطينيين، وشارك أعضاء الرابطة في الأحداث الأخيرة التي شملت اعتداءات على البيوت والمتاجر الخاصة للعرب والفلسطينيين في البلاد".

وأضافت الرسالة أنّ "إجراء هذه المباراة سيسبب خيبة أمل كبيرة لدي المشجعين الفلسطينيين، ويشمل ذلك اللاجئين من الأراضي التي أصبحت دولة إسرائيل، بمن في ذلك اللاجئين من المالحة حيث ستقام المباراة، والذين يعيش الكثير منهم في بيت لحم، بما في ذلك مخيم عايدة للاجئين الذي تديره الأونروا، ويمكنهم بالفعل مشاهدة الإستاد، ولكن في انتهاك لالتزامات إسرائيل بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 194، لا يُسمح لهم بالعودة إلى هناك حتى للزيارة".

وختمت الرسالة بالقول إنّه "لا يمكن لنادي لطالما شدّد على أهمية القيم الإنسانية والأخلاقية وشعاره ‘أكثر من مجرّد ناد’ ويتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ‘يونسيف’ أن يعطي شرعيّة لنادٍ عنصري وجمهور فاشي ومعادٍ لكل ما هو عربي وفلسطيني ويحمل فكرا إرهابيا وعنصريا، وأن هذه المباراة هي تطبيع للعنصرية والتمييز الذي يمثله بيتار القدس، وستسبب غضبا كبيرا وخيبة أمل كبيرة لدى المشجعين الفلسطينيين والعرب للنادي حول العالم".

وقال النائب أبو شحادة إنه "كجزء من عملنا في الملف الدولي، وبالتعاون مع رابطة المشجعين لنادي برشلونة في فلسطين، سنبذل كل ما بوسعنا بالضغط السياسي والدبلوماسي والإعلامي لإلغاء هذه المباراة التي تستفز مشاعر كل عربي وفلسطيني، خصوصًا وأنّ فريق بيتار القدس معروف بعنصريته وعدائه للعرب ولطالما قام مشجعيه بإثبات عنصريته الفظيعة من خلال ممارسات إرهابية وهتافات عنصريّة دائمة ومتكررة في الملاعب".

وقال أحد مؤسسي رابطة "عرب بلوغرانا"، الناشط محمود أبو شيخة، إنه "كمشجعين لنادي برشلونة، نرى أنه يعزز قيّم الاحترام والمساواة والسلام، ونستهجن ونرفض أن يشارك نادينا المفضل في مباراة مع ناد من الأكثر عنصرية في العالم وجمهوره ينادي بشعارات فاشية ضد كل ما هو عربي وتدعو إلى العنف".