  2. محليات
  3. سياسة

الإعلان عن نتائج الانتخابات للهيئة الإسلامية في يافا

تاريخ النشر: 03/10/2021 - 09:22

الإعلان عن نتائج الانتخابات للهيئة الإسلامية في يافا
من انتخابات الهيئة الإسلامية في يافا، أمس
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أعلنت لجنة الانتخابات المحلية للهيئة الإسلامية المنتخبة في يافا، نتائج الانتخابات التي شهدتها المدينة، أمس السبت، وأفرزت عن انتخاب أعضاء الهيئة الإسلامية الجدد في دورتها الـ16.

وبحسب لجنة الانتخابات فقد بلغ عدد الأصوات الصحيحة 2286 صوتا، وهو أقل بنسبة 30% عن الانتخابات الماضية.

وصرحت لجنة الانتخابات في مؤتمر صحافي، الليلة الماضية، إن "هذا العرس الديمقراطي انتهى بنزاهة متناهية ودون أية معوقات تذكر، ودون أي تأثير على رأي الناخب، وهي حالة حضارية راقية، الأمر الذي يمنح الهيئة الإسلامية بأعضائها السبعة القوة والشرعية اللازمة لتمثيل الجماهير العربية في المدينة، كقيادة شرعية منتخبة شارك في انتخابهم 2286 مسلما ومسلمة في يوم مشهود".

الإدارة المنتخبة للهيئة الإسلامية في يافا، أمس

وجاءت نتائج الانتخابات على النحو التالي: عيسى خيمل 1580 صوتا، والشيخ د. أحمد أبو عجوة 1446 صوتا، والمربية باكزة عاشور سكسك 1390 صوتا، والشيخ أحمد أبو لسان 1305 أصوات، وبلال فرج 1187 صوتا، ومحمد أبو سيف 1133 صوتا، والأستاذ عصام السطل 1118 صوتا. أما أعضاء لجنة المراقبة: إياد حماد 992 صوتا، والمربية عبير شهاب الدين 953 صوتا، والشيخ بلال دكة: 938 صوتا.

كما حصل كل من المرشحين: سعيد أبو قاعود 704 أصوات، وكايد حسنين 660 صوتا، وسلام عمر الشيخ يحيى 551 صوتا، وبشير كبها 264 صوتا.

اقرأ/ي أيضًا | يافا: 14 مرشحة ومرشحا يتنافسون في انتخابات الهيئة الإسلامية

أجواء ديمقراطية في انتخابات الهيئة الإسلامية بيافا، أمس

بودكاست عرب 48

#يافا
#الهيئة الإسلامية
#عيسى خيمل

حوارات

70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون
70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون

2021-10-02

يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"
يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"

2021-09-25

حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر
حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر

2021-09-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إضافة اللغة العربية للشارة الخضراء الخاصة بكورونا
إضافة اللغة العربية للشارة الخضراء الخاصة بكورونا

2021-10-03

كفر قاسم: تسريح شابين من المشتبهين بـ"حادثة عنف ضد الشرطة"
كفر قاسم: تسريح شابين من المشتبهين بـ"حادثة عنف ضد الشرطة"

2021-10-03

حالة الطقس: أجواء خريفية والحرارة بانخفاض
حالة الطقس: أجواء خريفية والحرارة بانخفاض

2021-10-03

الأكثر قراءة

6 جرائم في حيفا منذ مطلع العام: مقتل مهران مغربي في إطلاق نار

6 جرائم في حيفا منذ مطلع العام: مقتل مهران مغربي في إطلاق نار

2021-10-02
اشتباه بجريمة قتل: العثور على جثة امرأة قرب حيفا

اشتباه بجريمة قتل: العثور على جثة امرأة قرب حيفا

2021-10-02
بينيت وشبتاي يهددان بـ

بينيت وشبتاي يهددان بـ"مواجهة حازمة للاعتداءات" على عناصر الشرطة

2021-10-02
زيارة عوائل وأضرحة الشهداء في عرابة وسخنين

زيارة عوائل وأضرحة الشهداء في عرابة وسخنين

2021-10-02
تقرير: إسرائيل تمارس ضغوطا لتهجير 3 آلاف فلسطيني بالضفة

تقرير: إسرائيل تمارس ضغوطا لتهجير 3 آلاف فلسطيني بالضفة

2021-10-02