الإعلان عن نتائج الانتخابات للهيئة الإسلامية في يافا

أعلنت لجنة الانتخابات المحلية للهيئة الإسلامية المنتخبة في يافا، نتائج الانتخابات التي شهدتها المدينة، أمس السبت، وأفرزت عن انتخاب أعضاء الهيئة الإسلامية الجدد في دورتها الـ16.

وبحسب لجنة الانتخابات فقد بلغ عدد الأصوات الصحيحة 2286 صوتا، وهو أقل بنسبة 30% عن الانتخابات الماضية.

وصرحت لجنة الانتخابات في مؤتمر صحافي، الليلة الماضية، إن "هذا العرس الديمقراطي انتهى بنزاهة متناهية ودون أية معوقات تذكر، ودون أي تأثير على رأي الناخب، وهي حالة حضارية راقية، الأمر الذي يمنح الهيئة الإسلامية بأعضائها السبعة القوة والشرعية اللازمة لتمثيل الجماهير العربية في المدينة، كقيادة شرعية منتخبة شارك في انتخابهم 2286 مسلما ومسلمة في يوم مشهود".

الإدارة المنتخبة للهيئة الإسلامية في يافا، أمس

وجاءت نتائج الانتخابات على النحو التالي: عيسى خيمل 1580 صوتا، والشيخ د. أحمد أبو عجوة 1446 صوتا، والمربية باكزة عاشور سكسك 1390 صوتا، والشيخ أحمد أبو لسان 1305 أصوات، وبلال فرج 1187 صوتا، ومحمد أبو سيف 1133 صوتا، والأستاذ عصام السطل 1118 صوتا. أما أعضاء لجنة المراقبة: إياد حماد 992 صوتا، والمربية عبير شهاب الدين 953 صوتا، والشيخ بلال دكة: 938 صوتا.

كما حصل كل من المرشحين: سعيد أبو قاعود 704 أصوات، وكايد حسنين 660 صوتا، وسلام عمر الشيخ يحيى 551 صوتا، وبشير كبها 264 صوتا.