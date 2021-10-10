الحزب الشيوعي يختتم مؤتمره الـ28 وينتخب هيئاته المركزية

اختتم الحزب الشيوعي الإسرائيلي، مساء أمس السبت، مؤتمره الـ28 الذي امتد على ثلاثة أيام، شملت مهرجانا افتتاحيا في قاعة البير بمدينة شفاعمرو، وأعمال المؤتمر، الجمعة والسبت، في قاعة العوادية، وانتخاب الهيئات المركزية.

وشارك في أعمال المؤتمر مئات من أعضاء الحزب، والذين انتخبوا في فروع الحزب ممثلين عن فروعهم ومندوبين عنهم في أعمال المؤتمر ونقاشاته التي تطرقت لأبرز التطورات والتحديات التي تقف أمام الحزب والجماهير العربية خاصة في المرحلة الراهنة.

وشارك في النقاش العشرات من أعضاء الحزب، بالإضافة إلى الاقتراحات المكتوبة التي تم تقديمها إلى اللجنة الدائمة وتم مناقشتها داخل اجتماعات اللجنة، وعرضها ومناقشتها مجددا أمام المؤتمر.

وفي نهاية أعماله، أقرّ المؤتمر تقرير اللجنة المركزية وتقرير اللجنة الدائمة في قسميه السياسي والتنظيمي، الذي سيتم إصداره لاحقا بشكل موسّع وشامل لاطلاع الفروع، كما انتخبت لجنة مراقبة قطريّة ولجنة مركزيّة وفقا للترتيب التالي:

أعضاء لجنة المراقبة المنتخبة:

أسامة سالم، أسعد سمعان، جاد الله إغبارية، غلعاد ميشر، حسين خطيب، ردينة كوري، روضة مرقص، كميل خوري، نكد نكد، عامي سوليدر وتيسير بشارات.

أعضاء اللجنة المركزية المنتخبة:

أحمد غزاوي، آرام محاميد، أريئيل عمار، أفرايم دافيدي، أمجد شبيطة، آمنة أبو أحمد، إيلي غوجانسكي، إبراهيم خطيب، برهوم جرايسي، جمال شريف، حسام عازم، حسن مصاروة، حسين موسى، دوف حنين، رجا زعاترة، رفيق بكري، رهام نصرة، ريم حزان، زكي شواهنة، سامح عراقي، سلمى هيبي، سوار معبوك، شادي نصار، شرف حسان، شكري عواودة، صالح إغبارية، صبري حمدي، طارق ياسين عادل عامر، عايدة توما - سليمان، عبد الله أبو معروف، عبد كناعنة، عرفات بدارنة، عزيز بسيوني، عصام مخول، عفو إغبارية، عماد دلة، عمري عفرون، عوفر كاسيف، فاتن غطاس، فادي أبو يونس، فوز عثمان، ليلى سليمان، منصور دهامشة، نبيلة إسبنيولي، نسرين مرقص، نمرود فلاشنبرغ، نوعا ليفي، هندية صغير، ورد قبطي ووئام شبيطة.

هذا، وعقد المؤتمر تحت شعار "استمرار النضال ضد الاحتلال وضد الفاشية، ومن أجل الاشتراكية والسلام".