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المشتركة تطالب غانتس بالتراجع عن قراره ضد المنظمات الفلسطينية

تاريخ النشر: 08/11/2021 - 09:12

المشتركة تطالب غانتس بالتراجع عن قراره ضد المنظمات الفلسطينية
من اللقاء مع ممثلي المنظمات في رام الله
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

طالب نواب القائمة المشتركة في رسالة أبرقوها إلى وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، بالتراجع عن قراره بالإعلان عن منظمات المجتمع المدني الفلسطينية كـ"منظمات إرهابية".

وأضافت المشتركة أن "ذلك جاء بعد المقال الذي نشر من قبل يوفال أفراهام وأورن زيف وميرون رابابورت في موقع 'سيحاه ميكوميت' والذي كشفوا فيه عن إخفاقات جسيمة في القرار".

وأكدت أنها "تتابع موضوع منظمات المجتمع المدني الفلسطينية منذ اليوم الأول الذي أعلن فيه عنها كـ'منظمات إرهابية'، وتقوم بجهود حثيثة على جميع الأصعدة المحلية والدولية لإلغاء هذا القرار المجحف وغير الانساني بحق هذه المنظمات التي تخدم المجتمع الفلسطيني في عدة أصعدة بتفان وإخلاص".

والجدير بالذكر أن القائمة المشتركة قامت بلقاء مع جميع ممثلي المنظمات في رام الله، إذ عقدت جلسة مطولة لبحث الموضوع والخطوات التي سيقوم بها كلٌ من طرفه.

بودكاست عرب 48

#المشتركة
#غانتس
#منظمات فلسطينية

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