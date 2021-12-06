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أبو شحادة: مناقشة التسرب من المدارس في لجنة التربية والتعليم

تاريخ النشر: 06/12/2021 - 11:10

أبو شحادة: مناقشة التسرب من المدارس في لجنة التربية والتعليم
النائب سامي أبو شحادة (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

عقدت لجنة التربية والتعليم في الكنيست، صباح اليوم الإثنين، بمبادرة النائب عن التجمّع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، ونواب آخرين، جلسة لمناقشة النسبة العالية لتسرب الطلاب من المدارس بالذات في ظل جائحة كورونا والتعليم عن بُعد، التي ساهمت في توسيع الفجوات بين الطلاب وبالذات في البلدات العربية التي تعاني من مشكلة جدية في البنية التحتية للاتصالات، وهذا أحد الأسباب الرئيسة التي أدت ألى خسارة تعليمية كبيرة بين صفوف الطلاب العرب.

وشدد أبو شحادة في كلمته الافتتاحية بالجلسة على ما يعاني منه طلاب النقب بشكل خاص، إذ أن هناك آلاف الطلاب لم يتمكنوا من التعلم بتاتا في فترة التعليم عن بعد، وهناك حوالي نصف الطلاب لم يتلقوا تعليمهم لعدم توفر حاسوب أو شبكة اتصال للإنترنت.

ودعا أبو شحادة إلى الإعلان عن حالة طوارئ في سلك التربية والتعليم ووضع خطة جدية تعمل على سد الفجوات الكبيرة التي ازدادت وتوسعت في هذه الفترة، والوصول إلى الطلاب المتسربين والعمل على خطوات عينية من أجل إعادتهم إلى المسار التعليمي واستكمال دراستهم.

ودعت اللجنة، في نهاية الجلسة، وزارة التربية والتعليم إلى إجراء فحص جدي لكافة مؤسسات التعليم في الدولة وتقديم تقرير للجنة حول إعداد الطلاب المتسربين، وعقد جلسة طارئة في الوزارة لبحث هذا الموضوع بشكل معمق وتقديم خطة عمل تربوية مهنية للعمل مع الطلاب المتسربين ليتم تقديمها للجنة خلال 12 أسبوعًا من اليوم.

بودكاست عرب 48

#تربية وتعليم
#تسرب الطلاب
#سامي أبو شحادة

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