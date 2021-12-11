  2. محليات
  3. سياسة

التجمع الوطني الديمقراطي يفتتح مجلسه العام

تاريخ النشر: 11/12/2021 - 14:45

التجمع الوطني الديمقراطي يفتتح مجلسه العام
افتتاح اجتماع المجلس العام ("التجمع الوطني الديمقراطي")
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

افتتح التجمع الوطني الديمقراطي، ظهر اليوم، السبت، في قاعة العوادية في شفاعمرو، اجتماع المجلس العام للعام 2021، وذلك بحضور واسع من أعضاء سكرتاريا الفروع المختلفة ومندوبي الحركة الطلابية وشبيبة الحزب، وسكرتيري المناطق ومندوبي التجمّع في المجالس والبلديات.

وتأتي هذه الجلسة، تحضيرًا للمؤتمر العام القادم للتجمّع الذي سيتقرر تاريخه في جلسة اليوم، بحسب ما جاء في بيان مقتضب صدر عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي.

وأوضح البيان أن المجلس العام سيناقش "مواضيع سياسية عديدة في ظل التطورات الأخيرة، ووضع خطة عمل تنظيمية وسياسية للمرحلة القادمة بهدف تقوية التجمع الوطني الديمقراطي وتوسيع صفوفه".

بودكاست عرب 48

#التجمع الوطني الديمقراطي

حوارات

حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"
حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"

2021-12-04

سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها
سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها

2021-11-27

ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟
ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟

2021-11-20

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

لا حريق في مستشفى "العائلة المقدسة" بالناصرة: جيمع الأقسام تعمل كالمعتاد
لا حريق في مستشفى "العائلة المقدسة" بالناصرة: جيمع الأقسام تعمل كالمعتاد

2021-12-11

المغار: إصابتان إحداهما خطيرة في جريمة إطلاق نار
المغار: إصابتان إحداهما خطيرة في جريمة إطلاق نار

2021-12-11

حالة الطقس: صاف وجاف
حالة الطقس: صاف وجاف

2021-12-11

الأكثر قراءة

«أميرة»... هل يستطيع الفلسطينيّ أن يتكلّم؟

«أميرة»... هل يستطيع الفلسطينيّ أن يتكلّم؟

2021-12-10
ضحايا جرّاء الانفجار بمخيم البرج الشمالي بلبنان

ضحايا جرّاء الانفجار بمخيم البرج الشمالي بلبنان

2021-12-10
نحف: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

نحف: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

2021-12-10
ترامب غاضب على نتنياهو بسبب تهنئته بايدن:

ترامب غاضب على نتنياهو بسبب تهنئته بايدن: "اللعنة عليه"

2021-12-10

"طوشة الباصات" 1959: يوم الهبّة... لمّا زغرد الباص (2\3)

2021-12-10