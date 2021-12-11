التجمع الوطني الديمقراطي يفتتح مجلسه العام

افتتح التجمع الوطني الديمقراطي، ظهر اليوم، السبت، في قاعة العوادية في شفاعمرو، اجتماع المجلس العام للعام 2021، وذلك بحضور واسع من أعضاء سكرتاريا الفروع المختلفة ومندوبي الحركة الطلابية وشبيبة الحزب، وسكرتيري المناطق ومندوبي التجمّع في المجالس والبلديات.

وتأتي هذه الجلسة، تحضيرًا للمؤتمر العام القادم للتجمّع الذي سيتقرر تاريخه في جلسة اليوم، بحسب ما جاء في بيان مقتضب صدر عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي.

وأوضح البيان أن المجلس العام سيناقش "مواضيع سياسية عديدة في ظل التطورات الأخيرة، ووضع خطة عمل تنظيمية وسياسية للمرحلة القادمة بهدف تقوية التجمع الوطني الديمقراطي وتوسيع صفوفه".