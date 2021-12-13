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حيفا: إلغاء إقصاء عروة سويطات من لجنة المحافظة على المباني التاريخية

تاريخ النشر: 13/12/2021 - 18:45

حيفا: إلغاء إقصاء عروة سويطات من لجنة المحافظة على المباني التاريخية
عرب ٤٨
تحرير: عرب 48

د. عروة سويطات: "هذا إنجاز الاحتجاج الشعبي ضد الإقصاء ورفض المسّ بموروثنا التاريخي"

ألغت المستشارة القضائية في بلدية حيفا، اليوم الإثنين، قرار إقصاء مخطط المدن، د. عروة سويطات، من لجنة المحافظة على المباني التاريخية في المدينة.

ونتيجة الاحتجاجات الرافضة لإقصاء سويطات من اللجنة البلدية للمحافظة على المباني التاريخية في حيفا، أعلن بروفيسور يوسي بن أرتسي رفضه استبدال مخطط المدن والباحث سويطات في اللجنة.

واعتبرت المستشارة القضائية للجنة التخطيط والبناء أنه على أثر رفض بن أرتسي هذا التعيين، يصبح كل القرار غير ساري المفعول ما يبقي د. سويطات عضوًا في اللجنة.

وتجدر الإشارة إلى أن بروفيسور يوسي بن أرتسي رفض التعيين على أثر الرسالة المهنية الاحتجاجية التي وصلته، والتي وقع عليها العشرات من أهم المخططين والمهندسين والباحثين في البلاد، والعريضة الاحتجاجية التي وقع عليها نحو ألفين شخص من سكان حيفا وعشرات التوجهات الشخصية له، التي دعته لعدم قبول هذه الخطوة الإقصائية. وصرّح بن أرتسي قائلا "أرفض استبدال عضو مهني وممثل جمهور".

وقال سويطات إنه "أشكر كل من وقف معي وساند مطالبتنا بإلغاء إقصائي التعسفي، وإيصال الرسالة بأننا نرفض الآن وسنرفض في المستقبل أية محاولة اقصاء تمسّ موروثنا ومقدّساتنا وتمثيلنا العربي على طاولة اتخاذ القرار البلدي".

وأضاف سويطات أنه "لولا الضغط الشعبي الكبير لما نجحنا في إبطال هذا القرار، ما يؤكّد أهمية الاحتجاج والعمل الشعبي بمواجهة القرارات العنصرية والمسّ في الحقوق... وبشكل غير مسبوق وضعنا قضية الحفاظ على أحيائنا التاريخية وتمثيلنا القوي في التخطيط العادل في صلب الخطاب العمومي في المدينة".

بودكاست عرب 48

#حيفا
#عروة سويطات
#تخطيط مدن
#الأملاك الفلسطينية
#المدن الفلسطينية

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