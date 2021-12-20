فريج وحسن يترشحان لرئاسة الإسلامية الجنوبية خلفا لحمّاد أبو دعابس

أقر مجلس الشورى القطري للحركة الإسلامية (الجنوبية)، ترشح كل من صفوت فريج ومحمد سلامة حسن لرئاسة الحركة، في انتخابات تنظم خلال المؤتمر العام القطري للحركة الذي ينعقد 22 كانون الثاني/ يناير المقبل.

وانعقد مجلس الشورى القطري للإسلامية الجنوبية يوم أمس، الأحد، لبحث انعقاد المؤتمر العام القطري للحركة، الذي سينتخب رئيسًا لها خلفًا للشيخ حمّاد أبو دعابس.

وينهي أبو دعابس فترته الدستورية في رئاسة الحركة "بعد توليه هذا المنصب لثلاث دورات متتالية وهي الحد الأعلى لمدة إشغال هذا المنصب"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن الحركة، مساء اليوم، الإثنين.

وأوضح البيان أن المؤتمر سيشهد كذلك انتخاب رئيس للمؤتمر العام، خلفًا لغازي عيسى، الذي ينهي أيضًا فترته الدستورية، وكذلك انتخاب أعضاء لجنة المراقبة.

وتقدم للترشيح لمنصب رئيس الحركة الإسلامية، كل من نائب رئيس الحركة، صفوت فريج، ورئيس دار الإفتاء والبحوث الإسلامية، محمد سلامة حسن.

وذكر البيان أن المرشحين لمنصب رئيس المؤتمر العام، وليد الهواشلة من حورة، وداوود عفّان من العزير، ويوسف فضيلي من الطيرة، بالإضافة إلى أحمد على زعبي من طيبة المرج.

وأفاد البيان بأن باب الترشّح أغلق في 18 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وذكر البيان أن مجلس الشورى بحث خلال جلسته في تحقق معايير الأهلية في فريج، في ما يتعلق بالدراسة الأكاديمية، وأقرت ترشيحه لاعتبارات خبرته في تولي المناصب القيادية في الحركة، وما حصله "من العلم الشرعي في كلية الحوار الشرعية، ما يوازي التعليم الأكاديمي الشرعي للحصول على الشهادة الأكاديمية"، بحسب البيان.

وأكد البيان أن مجلس الشورى "أجاز بغالبية أعضائه ترشيح الشيخ صفوت فريج لرئاسة الحركة الإسلامية، وأحال هذه التوصية بشكل خاص لاعتمادها أو ردّها من قبل المؤتمر العام القطري، قبل التصويت على انتخاب رئيس الحركة الإسلامية (...) لأن المؤتمر العام هو صاحب القرار الدستوري والنظامي الأعلى في الحركة الإسلامية".

وأوضح البيان أن المؤتمر العام سينعقد يوم السبت 22 كانون الثاني/ يناير المقبل، وأفاد البيان بأنه "إلى جانب انتخاب رئيس الحركة الإسلامية ورئيس المؤتمر العام، سيقوم المؤتمر العام القطري كذلك بانتخاب أعضاء لجنة المراقبة القطرية".

وأضاف "بعد انعقاد المؤتمر العام القطري، سيتم عقد المؤتمرات العامة اللوائية للمناطق الثلاث: الجليل، المركز، والنقب، والتي سيتم فيها انتخاب أعضاء مجلس الشورى القطري، وأعضاء المكتب السياسي القطري، ورؤساء الوحدات الإدارية الثلاث".

ولفت البيان إلى أنه "بحسب دستور الحركة، سيقوم مجلس الشورى القطري الجديد لاحقًا، بانتخاب نواب رئيس الحركة الإسلامية، ورئيس الإدارة العامة، ورئيس المكتب السياسي".