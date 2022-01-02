المشتركة في زيارة ميدانية لبيتا وبرقة دعما لنضال الأهالي وتعزيزا لصمودهم

نظمت القائمة المشتركة اليوم، الأحد، زيارة ميدانية لمنطقة شمال الضفة ولقريتي بيتا وبرقة بشكل خاص. حيث بادرت للقاء مع الأهالي والقيادات المحلية للاطلاع على الاعتداءات الأخيرة التي قام بها المستوطنون في المنطقة. وذلك بمشاركة النواب أيمن عودة، أحمد الطيبي، سامي أبو شحادة، عايدة توما سليمان وأسامة السعدي.

وكان في استقبالهم رؤساء بلدية البلدتين ومندوبي العمل الوطني وعوائل الشهداء وعدد من الجرحى.

وجاءت هذه الزيارة في ظل النشاط الاستيطاني المنقطع النظير الذي تنتهجه حكومة بينيت - شاكيد. وبعد اعتداءات المستوطنين المستمرة على الأهالي هناك وفي برقة بشكل خاص، ودعمًا لنضال الأهل في بيتا حيث يتصدون بشكل يومي لانتهاكات الجيش والمستوطنين، ويرفضون بناء وحدة استيطانية "يشيفا" على أراضيهم.

وأكدّ نواب المشتركة على كونهم لا يأتون للتضامن مع الأهل، بل يرون أنفسهم جزء من النضال والصمود البطولي الذي ينتهجه الأهل في وجه الاستيطان. والذي يشكل مخالفة على كافة مواثيق حقوق الانسان والقانون الدولي. وسيستمرون في العمل من خلال كافة المنصات المحلية والدولية لوقف هذه الممارسات الإرهابية من قبل المستوطنين كما وقف بناء المزيد من المستوطنات في المنطقة التي لها أن تعيق أي عملية سلام في المستقبل.

وحذرت المشتركة من هذه الحكومة التي تستفحل في سياسات الاستيطان وتسير وفقًا لعقلية بينت وشاكيد الاستيطانية الإجرامية. ومن المؤسف أن شريكهم في كل هذا القائمة العربية الموحدة ومن يعتبرون أنفسهم كأحزاب يسار من "ميرتس" و"العمل".

وأنهت المشتركة بأنها ستستمر في النضال إلى جانب الأهل ضد هذه السياسات والوقوف إلى جانب شعبها ضد الاحتلال والتهويد والتهجير والاستيطان.