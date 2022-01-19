المشتركة: الهدم في الشيخ جراح يؤكد النوايا الخطيرة للحكومة الإسرائيلية

أصدرت القائمة المشتركة، صباح اليوم الأربعاء، بيانا تطرقت فيه لهدم بيت عائلة الصالحية في حيّ الشيخ جراح، والذي نفذته قوات شرطة الاحتلال وبلدية القدس، فجر اليوم، وتركت أكثر من 22 شخصا من أفراد العائلة دون مأوى، وقامت باعتقال عدد من افراد العائلة وأهالي الحيّ.

وأكدت المشتركة أن "ما تنتهجه الحكومة من سياسات التطهير العرقي والاقتلاع تجاه كل ما هو عربي يؤكد ما حذرنا منه في السابق: حكومة التغيير للأسوأ تأخذ تعليماتها وتسير وفقا لعقلية بينيت - شاكيد الاستيطانية العنصريّة التي تستهدف العرب وتعمل على تطهيرهم عرقيا وسلبهم أراضيهم".

وأضافت أنه "يؤسفنا جدا أن في كل ما يحصل من تنكيل وتصعيد خطير من قبل الحكومة تجاه شعبنا لا زالت تأخذ شرعية ودعما من قبل أوساط عربية في الائتلاف وجهات تعتبر نفسها يسارية دخلت الحكومة بادعاء التغيير".

وختمت المشتركة بالقول إن "الشيخ جراح والقدس المحتلة هي عاصمة الدولة الفلسطينية، والوجود الإسرائيلي وكل ما ترتكبه السلطات الإسرائيلية من هدم في هذه المنطقة هو جريمة وفقا للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، ونحن بدورنا سنستمر في النضال محليًا ودوليًا إلى جانب أهلنا في الشيخ جراح للحفاظ على بيوتهم ووقف سياسات التهجير والتطهير العرقي".